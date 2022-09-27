КГИОП опубликовал экспертизу, которая предлагает признать «Красный треугольник» памятником

Промышленный комплекс «Красный треугольник» на набережной Обводного канала в Петербурге обладает всеми качествами для включения в реестр региональных памятников. Об этом говорится в историко-культурной экспертизе, опубликованной на сайте КГИОП 27 сентября. Если объект признают памятником, это может стать шагом к его реставрации.

Экспертизу провела профессор один из крупнейших специалистов в области промышленной архитектуры Маргарита Штиглиц по заказу одного из собственников корпусов, входящих в состав объекта, компании «Катрос-Маркет».

«Имеются все основания для включения объекта экспертизы в реестр с отнесением к категории объектов культурного наследия регионального значения, — пришла к выводу специалист. — Экспертируемый объект культурного наследия представляет собой четко локализуемый на исторически сложившейся территории комплекс памятников». Как сообщается в экспертизе, сейчас на территории бывшего завода находится множество малых производственных предприятий. Здания частично используются под офисы и производства, частично не используются. Корпуса имеют современные пристройки, в ряде случаев — во всю высоту здания.

«Практически все корпуса выполнены в приемах «кирпичного стиля» и, несмотря на перестройки, сохранили единообразное архитектурное решение фасадов», — отмечается в документе. Производственные корпуса сильно загрязнены, неиспользуемые частично утратили остекление, лестницы в них разбиты. Некоторые здания разрушены в разной степени. Лучше всего сохранились те, которые используются под офисы. «Вместе с тем, корпуса, предлагаемые ко включению в реестр, сохраняют свое историческое местоположение, конфигурацию и габариты, исторические капитальные стены, материал и характер отделки фасадной поверхности лицевым кирпичом», — заключает Штиглиц.

Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник», состоящий из 80 производственных корпусов, соединенных переходами, до сих пор пребывает в статусе https://kgiop.gov.spb.ru/deyatelnost/uchet/list_objects/638/ выявленного памятника. Это, условно говоря, «переходный» статус. Он наделяет объект теми же правами на защиту, что и у «обычных» памятников, и подразумевает, что комплекс в итоге должны либо признать памятником и включить в соответствующий реестр, либо исключить из него.

Если по результатам экспертизы «Красный треугольник» признают памятником, это позволит начать его вовлечение в инвестоборот. Инвестор сможет отреставрировать исторические здания и приспособить их к современному использованию, в зависимости от условия договора с ним. «Фонтанка» много писала о проблеме «Красного треугольника». Здания и помещения в нем принадлежат большому количеству собственников, среди которых, в частности, есть город. Их владения переплетаются вплоть до того, что одно помещение может принадлежать разным юрлицам. Сложная система собственников затрудняет ремонт памятника и его приспособление для современных нужд.