Куда пойти 15–17 июля: ретропарад, «Двенадцать» в Мариинском и «Руки вверх!» на стадионе

Прогноз погоды на выходные — не повод запираться в четырёх стенах. В Петербурге и области намечаются крупные фестивали под открытым небом: встречи с писателями для поклонников литературы и философии, исполнение классических арий для любителей академической музыки. Впрочем, и в закрытых помещениях найдутся интересные выставки и лекции. В новом гиде по выходным — два десятка самых интересных событий на любой вкус.



Фестиваль кино под открытым небом «Кинолес» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Актуальное

Мир Ромео и Джульетты — у «Мюзик-Холла»

16 июля, 17:00, 6+

В Александровском парке, недалеко от театра «Мюзик-Холл», в субботу прозвучит опера «Ромео и Джульетта» Шарля Гуно. Режиссером-постановщиком спектакля для фестиваля «Опера — всем» стал Виктор Высоцкий. Ради спектакля на площадке будут созданы эффектные декорации в виде пространства римского амфитеатра, где и разыграется классическая любовная трагедия.

«Газпром Арена» примет главную вечеринку лета



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





16 июля, 20:00, 12+



Группа «Руки вверх!» с размахом отмечает своё 25-летие концертом на «Газпром Арене». На танцпол билетов уже нет, но немного сидячих мест осталось. У Петербурга есть все шансы поставить рекорд и обогнать Москву если не по уровню веселья, то по количеству зрителей, вместе поющих «Крошку мою» и «Он тебя целует». Заявленная вместимость стадиона на зрелищных мероприятиях — как минимум 80 тысяч человек.

«Курорт» погрузит в книги и размышления

16 и 17 июля, 18+

Неторопливые прогулки, обсуждение литературных процессов и философских трансформаций, как и споры об искусстве сразу после выступления известных лекторов — не картинка из жизни где-нибудь в Оксфорде, но реальность этих выходных в Комарово. Центр Вознесенского всего на два дня организовал на берегах Финского большой «Курорт» — литературный фестиваль на пересечении «прошлого, где трудились великие писатели», и времени нынешнего. Запланированы поэтический концерт Павла Пепперштейна и Олега Гаркуши, презентации многих художественных и краеведческих книг, экскурсия по посёлку и книжная распродажа от независимых петербургских книжных.



В Ботаническом — рок и классика



Фото: сайт проекта Поделиться Поделиться





До 17 июля, 0+

В Ботаническом саду всю неделю выступают музыканты ведущих городских театров: в пятницу Камерный оркестр Мариинского исполнит «Времена года» Вивальди и Пьяццолы, а на следующий день среди цветов зазвучат саундтреки и необычные транскрипции музыки от классики до Nirvana. За исполнение отвечает виолончелист Дмитрий Ганенко. Завершит фестиваль спектакль-фламенко «ДНК Кармен». Ради выступления артистов петербургского театра Fabrica de Tabaco приходить в Ботанический нужно в воскресенье.



Кино на пляже До 17 июля, 0+

В Лисьем Носу все выходные проходит фестиваль кино под открытым небом «Кинолес». На пляже «Морские Дубки» появятся экраны, навесы, кресла для зрителей и подсветка, которая уютно смотрится в сумерках. Фестиваль никак нельзя назвать проходным, ведь в жюри — профессионалы, например ученик Александра Сокурова Владимир Битоков, автор нашумевшего «Мама, я дома». Да и среди авторов, чьи фильмы вошли в программу, далеко не все новички — Мария Кашлачева сняла ленту «Ил» про русалку, живущую в ванной, и покорила с ней Канны. Наталию Мещанинову и Бориса Хлебникова российский зритель знает по «Аритмии». Вход на фестиваль свободный для всех.



Ретро на земле и воде — на «Фортуне»



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





16 и 17 июля, 6+

Мотоциклы, велосипеды, автобусы, троллейбусы и даже грузовики — всё с обязательной приставкой «ретро» — станут экспонатами фестиваля «Фортуна» посреди форта Константин в Кронштадте. За двухлетний карантинный перерыв организаторы придумали много нового. Впервые будет представлена отдельная экспозиция ВАЗ 8-го и 9-го семейства, а ретротема достигнет воды — зрители увидят старинное судно на воздушной подушке. Ещё одно нововведение — мотоколяски. Реставрация одного такого автомобиля может занять до нескольких лет. Кульминацией станет ретропарад: детально рассмотреть на ходу зрители смогут больше 500 автомобилей. Пробег от форта до Якорной площади начнётся 17 июля в 17:00.



В театре

Балет по поэме Блока в Мариинском 15 и 16 июля, 16+

«Гул разрушающегося мира», его распад на пиксели и вихрь смены порядков заполнит новую сцену Мариинского театра на премьере спектакля «12» по поэме Блока. Музыку для постановки ещё в 1960-х годах написал Борис Тищенко, ученик Дмитрия Шостаковича. Спектакль выдержал три постановки, но был снят за «крамолу» — с Христом в сюжете и «неуместным гротеском» в музыке. Нынешняя, абсолютно новая постановка в хореографии Александра Сергеева вдохновлена фрагментами репетиций 1970-х годов: тогда оригинальный спектакль пытались восстановить артисты труппы Леонида Якобсона и среди участников этого оказался отец Сергеева. Сейчас команда Мариинского использует на сцене самые современные подходы и техники — артисты окажутся будто бы запечатанными в гравюры, постоянно меняющие цвет и форму. Нетронутыми останутся только руки и лица. На экранах позади мир будет распадаться на пиксели и безвозвратно рушиться — всё быстрее с приближением Апокалипсиса. Преддверием балета станет сама поэма «Двенадцать» в её литературном виде.



Сплав юмора возникнет из сравнения классиков

15 и 16 июля, 16+

«Классики в профиль: Чехов, Зощенко, Бабель» — моноспектакль одного из ведущих актёров Александринского театра Петра Семака. К трём классикам он обратился во многом из-за разной тональности их юмора. У Чехова была взята комедия положений «Неосторожность», у Бабеля — размышление о силе искусства «Ди Грассо», а у Зощенко — сатира «Баня». Спектакль пройдёт максимально камерно — только для 40 человек в пространстве Svetlo.

Слово и закон столкнутся в «Академии смеха»

16 июля, 19:15, 12+

Разговоры о власти и подчинении, свободе слова и цензуре центральны в спектакле «Академия смеха» в постановке Олега Сологубова на площадке театра «Легенда». Однако круг тем этим не ограничен. «Противостояние и смирение, власть и искусство, мир и война», — как уверяют постановщики, этими парами легко можно дополнить список ассоциаций, применимых к сюжету. Главные роли в истории о том, как писатель пытается договориться с представителем государства, исполняют заслуженный артист России Артём Цыпин и актер театра и кино Булат Шамсутдинов. После показа зрители смогут задать любые вопросы и включиться в полемику о свободе выражения мыслей.



В музеях

Боль и пустота — как отражения

До 30 июля, 18+

Последние месяцы все переживают по-разному, но молодые художники из России и Белоруссии решили, что общего в мыслях и чувствах так много, что не лишним будет собрать общую выставку. Работы, показанные в галерее «24», объединены не только названием «Тлен & пустота». Главной темой для каждой кинетической работы, скульптуры и картины стало ощущение невозможности переубедить тех, кто, как вдруг оказалось, мыслит другими категориями, а ещё — тотальное разочарование. Авторы предупреждают, что в фокусе их интереса оказались их личные сиюминутные переживания, а не что-то «переубеждающее». Тем, кто не готов погружаться в боль других, лучше пройти мимо, чтобы не выпадать из хрупкого равновесия.

Этнографический музей берёт курс на Север



Фото: Российский этнографический музей Поделиться Поделиться





До 14 августа, 0+

Север — то место, где живут десятки малых и древних народов. У якутов, эвенов, эвенков, чукчей, юкагиров и долган есть схожие детали обустройства быта, но одновременно существуют важные различия. В изучение общего и оригинальных черт каждой группы горожан погружает новая выставка Российского этнографического музея — «Мотивы Севера». Экспонатами стали традиционные костюмы коренных народов Якутии, сшитые руками современных мастеров, шаманские костюмы и атрибуты, музыкальные инструменты, игрушки и идолы.



Иконы — от Крита к Афону

До 11 сентября, 6+

В запасниках Музея истории религии хранится множество экспонатов, которые не так часто показывают публике. Теперь на выставке «Путешествие иконного образа. Греческая икона XVII–XIX» посетители впервые увидят критские памятники XVII века, а также русские иконы, деталями близкие к Критской школе. Дополнительно, в большей степени в оцифрованном виде и на мультимедийных экранах, будут показаны гравюры, которые по заказам афонских монастырей изготавливались в Венеции и Вене.

Музыка революции, гитара Цоя

До 27 сентября 2023 года, 6+

Музыке «в законе» и вне его посвящена новая выставка Музея политической истории. В залах собраны личные вещи и документы Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна и Юрия Темирканова, Виктора Цоя и Александра Галича. Через экспонаты рассказывается история артистов разных поколений: от Леонида Утесова и Клавдии Шульженко до Михаила Горшенева. Подтемой проекта стала музыка, связанная с историческими поворотами: например, гимны революции и Гражданской войны.



Узнать новое

«Философский самолёт» приземлится в Александринском

16 июля, 16+

В Медиацентре Новой сцены Александринского театра пройдёт лекция историка литературы, кандидата филологических наук Павла Фокина «Философский самолёт» Александра Зиновьева». Книга последнего «Коммунизм как реальность» стала первым научным описанием того строя, который был культивирован в СССР. В Союзе имя мыслителя Зиновьева намеренно стёрли из общественного поля и не говорили об интеллектуале долгие годы. При этом один из самых жёстких критиков советского строя никогда не был антисоветчиком. Лекция о жизни, исследованиях и идеях Зиновьева бесплатна для всех по регистрации.



Студенты погрузят в тонкости дизайна и типографики

16 и 17 июля, 12+

Двухдневная выставка с образцами каллиграфии разных стилей, иллюстрированными книгами и плакатами станет центральным событием в пространстве «Третье место» в этот уик-энд. Фестиваль типографики и все события там организуют профессора и студенты школы дизайна петербургского кампуса Высшей школы экономики. Вход на площадку, все лекции и мастер-классы бесплатны, но на мастер-классы нужна регистрация.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Лермонтова откроют через ближнее зарубежье

До 29 июля, 12+

В последние недели июля библиотека имени М.Ю.Лермонтова организует LERMONTOV_FEST 2022 — дни обсуждения произведений и жизни поэта и лекций на эту тему. На выходных в пространстве представители диаспор Армении и Азербайджана поговорят о том, как стихи поэта переводят на их языки и сложно ли передавать смыслы. Часть программы проходит онлайн — трансляции запланированы в социальных сетях.

Послушать музыку

«Бродский DRIVE» — разнообразие джаза



Фото: akhmatova.spb.ru Поделиться Поделиться





С 15 до 17 июля, 12+

В этом году музыкальный фестиваль «Бродский DRIVE» в Шереметевском саду приурочен к 100-летию джаза в России. Валторнист Аркадий Шилклопер, исследователь русского фольклора Сергей Старостин и контрабасист Владимир Волков 15 июля в 19.00 откроют первый день праздника. Следующим вечером друг за другом выступают трио трубача Вячеслава Гайворонского, контрабасиста Григория Воскобойника и барабанщика Гарика Багдасарьяна, модерн-джаз-группа Dizzy Dutch Duck & NORD WEST BIG BAND, а также вокалистка Элизабет Аллай и Southern Comfort. Третий день фестиваля стоило бы назвать международным: в афише музыка от проекта Philoritmica (Куба — Россия), импровизации ZIG TRIO (Франция — Россия), а также вступления ансамбля Михаила Марышева из Петербурга.



Артисты Мариинского выходят на улицы

15 и 16 июля, 19.00, 0+

День оперетт для всех на этих выходных пройдёт сначала у станции метро «Василеостровская», а затем в Парке Победы. Арии из «Летучей мыши», «Сильвы», «Марицы» исполнят солисты Мариинского театра Сергей Романов, Александр Трофимов, Жанна Домбровская в сопровождении ансамбля «Созвездие» под управлением Александра Рубинова. Вход свободный для всех.



На экране

«Страна Саша» — любовь и рост



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С 14 июля, 16+

Среди фильмов российских режиссёров на этой неделе — романтическая мелодрама о взрослении и первой любви «Страна Саша». В центре сюжета кинодебюта Юлии Трофимовой оказывается 17-летний подросток, который хотел бы всю жизнь кататься на скейте, рисовать граффити и ни в коем случае не делать первые шаги при знакомстве с кем-либо. Но приходится выбирать вуз и строить отношения.

«Одержимая» выйдет на след убийцы

С 14 июля, 18+

Смесь драмы, криминала и эротики зритель найдёт в другой отечественной новинке — детективном триллера «Одержимая» Игоря Волошина. Героиня актрисы Лукерьи Ильяшенко обнаруживает, что кто-то убил одну из её подруг и напечатал на коже фото неизвестного мужчины, и берётся за собственное расследование.



Голливудские перестрелки добрались до России

C 14 июля, 16+

На экранах — настоящий голливудский боевик «Месть Банши». В центре внимания — схватка бывшей агентки ЦРУ — Джейми Кинг из «Города грехов» и «8 подруг Оушена» — со своим главным врагом. Одна из ролей досталась Антонио Бандерасу.

Ларс фон Триер снова в кино

С 14 июня, 18+

Описание первой части скандальной ленты Ларса фон Триера — «Нимформанка» вполне укладывается в формулу «ретроспектива жизни и эротических переживаний». Героиня картины в исполнении Шарлотты Генсбур оказывается посреди улицы в одиночестве, доверяется незнакомцу и рассказывает ему о том, как секс с детства стал для неё смыслом и движущей силой. Вторую часть 15 июля в кинотеатре Ленфильма в 21.00 представит кинокритик и редактор журнала «Санс» Василий Степанов».

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

