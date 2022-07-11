Петр Семак сыграет моноспектакль «Классики в профиль: Чехов, Зощенко, Бабель»

14, 15 и 16 июля пройдут первые показы моноспектакля Петра Семака, одного из ведущих актеров Александринского театра, «Классики в профиль: Чехов, Зощенко, Бабель».
Главная опасность моноспектакля — это риск превратиться в чтецкий вечер. Преодолеть эту опасность Семак решил через близость с залом — все взаимодействие будет происходить на расстоянии вытянутой руки. К тому же разность юмора Чехова, Зощенко и Бабеля будет рождать драматургию спектакля. Из Чехова взята комедия положений «Неосторожность», у Бабеля — размышление о силе искусства «Ди Грассо», а у Зощенко — сатира «Баня».
Артист театра и кино Петр Семак с 1983 до 2015 года работал в МДТ — Театре Европы, в 2015 году был принят в труппу Александринского театра. Семак уже работал с произведениями Чехова — играл доктора Дорна в «Чайке» (премьера состоялась на Международной театральной олимпиаде в 2001 году), Астрова в «Дяде Ване» и Вершинина в «Трех сестрах». Нетеатральному зрителю Петр Семак знаком по ролям в сериалах «Улица разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Тайны следствия» и в недавнем хите «Кинопоиска» «Этерна». Также голосом Петра Семака говорит Тайлер (Брэд Питт) в дублированной озвучке фильма «Бойцовский клуб».
Спектакль пройдет в пространстве личностного роста «Svetlo» (Невский проспект, 65) и рассчитан на 40 зрителей. Сам Петр Семак отмечает: «Это очень важная для меня как артиста и как режиссёра премьера. Этот моноспектакль — попытка переосмыслить и заново услышать классиков. Пространство «Svetlo», где состоится спектакль, камерное и уютное. Оно отлично подходит для эксперимента с малой прозой».
16+
Полина Никитина