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    «Опера — всем»: в Александровском парке представят оперу «Ромео и Джульетта» в декорациях римского амфитеатра

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    Фото: пресс-служба фестиваля «Опера — всем»
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    16 июля в Александровском парке перед театром «Мюзик-Холл» пройдет опера под открытым небом. Программу фестиваля «Опера — всем» продолжит постановка Шарля Гуно «Ромео и Джульетта».

    Опера написана по мотивам великой трагедии Шекспира о любви и смерти. Французский композитор Шарль Гуно не отклонялся от литературной основы, лишь музыкально подчеркнул глубину и сложность чувств героев. Считалось, что исполнители главных ролей должны быть действительно влюблены друг в друга, чтобы не сфальшивить в сложнейших партиях. Премьера оперы прошла в Париже в 1867 году, и с тех пор она исполняется на мировых сценах.

    Режиссером-постановщиком спектакля стал Виктор Высоцкий. Специально для показа под руководством художника-постановщика Татьяны Королевой созданы декорации, имитирующие пространство римского амфитеатра. Дополнительным оформлением импровизированной сцены станут фасады исторического здания театра «Мюзик-Холл».

    Музыкальным руководителем и режиссером постановки выступит Алексей Васильев. Он будет руководить симфоническим оркестром Консерватории им. Римского-Корсакова. Вокальные партии исполнит хор консерватории под руководством Сергея Екимова.

    Спектакль начнется в 17:00.

    Любителей оперы также ожидают другие постановки фестиваля: 20 июля — «Царь и плотник» на Якорной площади в Кронштадте, 24 июля — «Золушка» на Парадном плацу Екатерининского дворца ГМЗ «Царское Село».

    Вход на все постановки фестиваля «Опера — всем» традиционно будет свободным для всех желающих.

    6+

    Мария Лащева

    Фото: пресс-служба фестиваля «Опера — всем»

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    Лащева Мария

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