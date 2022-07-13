В Музее политической истории покажут личные вещи музыкантов от Утесова и Шостаковича до Цоя, Науменко и Горшенева

На выставке «Политика и музыка» вы сможете увидеть личные вещи и документы Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна, Юрия Темирканова. Также вас ждёт рассказ о судьбах артистов — от Леонида Утесова и Клавдии Шульженко до Виктора Цоя, Майка Науменко и Михаила Горшенева. Будет на экспозиции и раздел, посвящённый советским бардам, — там вы увидите гитару, на которой играли Владимир Высоцкий и Александр Галич.
Музыка, как и живопись, литература и другие искусства, в СССР была официальной и неофициальной. Эти слои нельзя назвать разными культурами или полностью параллельными. Поэтому на выставке вы услышите и бардовские песни, и рок-музыку, и гимны с фронтовыми песнями, и мелодии оттепели.
Создатели выставки возводят историю отношений государства с музыкальным искусством к XIX веку, когда в гимнах «Боже, царя храни» и опере «Жизнь за царя» воплотилась идея Российской империи — православие, самодержавие, народность. У революции и Гражданской войны были свои песни — «Интернационал», «Варшавянка». В советское время музыке полагалось создавать «оптимизм и энтузиазм» у граждан, а также формировать официальную репрезентацию народов СССР. В послевоенное время появилась «гитарная поэзия», а потом и рок-музыка — последний раздел выставки посвящён рок-клубу.
Среди участников выставки — Дом офицеров Западного военного округа, Народный музей «А музы не молчали…» и ЦА ФСБ.
Выставка «Политика и музыка» пройдёт в Музее политической истории России с 16 июля 2022 года по 27 сентября 2023-го.
6+
Анастасия Семенович