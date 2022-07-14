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    Школа дизайна ВШЭ приглашает петербуржцев на Фестиваль типографики

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    Будет выставка, лекции и мастер-классы от дизайнеров и кураторов Школы дизайна НИУ ВШЭ.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Фестиваль типографики пройдёт 16 и 17 июля в «Третьем месте». В пространстве на Литейном, 62, откроется двухдневная выставка с текстовыми и иллюстрированными книгами, каллиграфическими объектами и шрифтовыми постерами от студентов и преподавателей Школы дизайна НИУ ВШЭ.

    Выставку будет сопровождать обширная программа мероприятий: вы сможете попробовать свои силы в каллиграфии и создать свой авторский шрифт, сами напечатать изображение на носителе. Также будут мастер-классы по шелкографии и карандашным скетчам. Если вам интересны профессии, связанные с книгами, типографикой и дизайном, на фестивале можно будет познакомиться с людьми из комьюнити и задать им вопросы. Организаторы обещают, что на фестивале будет интересно всем, кто любит буквы и книги, а также тем, кто хочет развиваться как книжный дизайнер.

    Фестиваль типографики пройдёт в «Третьем месте» 16 и 17 июля 2022 с 12 до 20. Вход свободный, но для участия в мастер-классах нужно регистрироваться.

    12+

    Анастасия Семенович

    Фото: предоставлено организаторами

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