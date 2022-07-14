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    «Один мир рушится, другой появляется». В Мариинском театре — премьера балета «12»

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    В Мариинском театре премьера нового балета — «12» по поэме Блока. Сочинение композитора Бориса Тищенко, ученика Дмитрия Шостаковича, шло на сцене театра в 1960-е в постановке Леонида Якобсона. В этот раз в качестве балетмейстера выступил танцовщик Мариинского Александр Сергеев, а Блока дополнили строки Цветаевой.

    Фото: mariinsky.ru/
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    «Поэма не про революцию, не про Катьку, Петьку и Ваньку, а про то, что люди периодически своими руками разрушают мир», — говорит он.

    Действие спектакля начинается в городе, жители которого окружены домами-пикселями — именно так, как пиксель, авторы постановки интерпретируют «Черный квадрат» Малевича, во многом определивший искусство исходной эпохи.

    «Когда мы говорим о Блоке, мы часто думаем о чем-то историческим, давнем, а он, наоборот, писал о мире будущего, который сметает мир прошлого, — поддерживает Леонид Алексеев, художник-сценограф постановки и художник по костюмам. — И эта параллель была для нас очень важной. Нам хотелось «перевести» это произведение на современный язык, показать современному зрителю, что это, может быть, про них в том числе: один мир рушится, другой появляется, и все это может быть на экране телефона».

    В новой постановке, идущей без антракта, музыка и танец в союзники получают слово — в партии чтеца на сцену выйдут прима-балерина театра Екатерина Кондаурова и сам Александр Сергеев, а вокальную партию исполняют (в очередь) меццо Екатерина Сергеева и Ирина Шишкова.

    Балет идет три вечера на Новой сцене — 14, 15 и 16 июля. За дирижерским пультом в первый — Валерий Гергиев. Начало в 19:30.

    12+

    Фото: mariinsky.ru/

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