Этнографический музей покажет выставки о башкирах, чувашах, бурятах и калмыках

Две выставки — «Мир башкирской культуры» и «Мир чувашской культуры» расскажут о народах, проживающих между Волгой и Уралом. Экспозицию о башкирах разделят по условно гендерному признаку на «Мир женщины» и «Мир мужчины», где покажут костюмы, предметы быта, орудия охоты и пчеловодства, атрибуты кочевников. Вы сможете увидеть изделия ремёсел и промыслов, которые сохраняются в современном мире. Это работа по дереву, коже, металлу, шерсти, узорное ткачество, лоскутное шитье. Среди примечательных экспонатов — макет башкирской юрты масштаба один к десяти, который приобрёл в 1907 году исследователь Сергей Руденко. Именно благодаря ему у музея сегодня есть такое объёмное собрание башкирских артефактов.

«Мир чувашской культуры» расскажет о специфике многонационального Волго-Уральского региона. Чуваши — финно-угорский народ, в Поволжье он соседствует с тюрками. Но заметно отличаются от них — например, если татары в основном мусульмане, то чуваши — христиане, но у них сильны дохристианские традиции. Вы увидите элементы чувашского костюма с вышивкой и расшитые бисером головные уборы, резные ковши для пива, а также ритуальную утварь, фигурки семейных и родовых божеств.



Третья экспозиция серии называется «Народы Великой степи: буряты, калмыки». Она посвящена монголоязычным народам, которые и сегодня сохранили традиционное скотоводческое хозяйство, а на их культуру сильно повлиял буддизм. Помимо бытовых предметов, на выставке музей впервые представит артефакты, связанные с бурятским шаманизмом, снаряжение калмыцкого воина и калмыцкую войлочную попону для верблюда.

