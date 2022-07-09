    Пробки

    3/10

    usd61.27eur62.05
    Едем к ним — что нужно знатьСписок запрещённыхКуда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Антонио Бандерас даст огня в боевике «Месть Банши»

    562
    обсудить
    Фото: screenmediafilms.net/
    ПоделитьсяПоделиться

    С 14 июля на экранах боевик «Месть Банши». Сюжет его слегка напоминает «Джона Уика», если б его интонация была посерьёзней: речь о сообществе профессиональных киллеров. В центре внимания — схватка бывшей агентки ЦРУ, той самой Банши (Джейми Кинг из «Города грехов» и «8 подруг Оушена»), — и Калеба, которого играет не кто иной, как Антонио Бандерас. За голову Калеба назначена награда, и Банши готова её заполучить, тем более что у неё есть личные мотивы.

    В роли ещё одного опытного киллера — шотландский актёр Томми Флэнаган, которого многие помнят и любят по ролям в «Острых козырьках» и «Сынах Анархии» — и ещё множестве других картин от «Гладиатора» до «Храброго сердца». Его легко узнать по шрамам, которые Томми получил в юности, когда грабитель на улице Глазго изрезал ему лицо. Впрочем, шрамы не помешали, а скорее помогли Томми стать известным.

    Бандераса мы только что видели в остроумной пародии на самого себя в отличной «Главной роли». Теперь вернёмся во времена «Мариачи» и «Десперадо» — и вспомним, как здорово горячий испанец умеет стрелять.

    18+

    Фёдор Дубшан

    Фото: screenmediafilms.net/

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close