Антонио Бандерас даст огня в боевике «Месть Банши»

С 14 июля на экранах боевик «Месть Банши». Сюжет его слегка напоминает «Джона Уика», если б его интонация была посерьёзней: речь о сообществе профессиональных киллеров. В центре внимания — схватка бывшей агентки ЦРУ, той самой Банши (Джейми Кинг из «Города грехов» и «8 подруг Оушена»), — и Калеба, которого играет не кто иной, как Антонио Бандерас. За голову Калеба назначена награда, и Банши готова её заполучить, тем более что у неё есть личные мотивы.
В роли ещё одного опытного киллера — шотландский актёр Томми Флэнаган, которого многие помнят и любят по ролям в «Острых козырьках» и «Сынах Анархии» — и ещё множестве других картин от «Гладиатора» до «Храброго сердца». Его легко узнать по шрамам, которые Томми получил в юности, когда грабитель на улице Глазго изрезал ему лицо. Впрочем, шрамы не помешали, а скорее помогли Томми стать известным.
Бандераса мы только что видели в остроумной пародии на самого себя в отличной «Главной роли». Теперь вернёмся во времена «Мариачи» и «Десперадо» — и вспомним, как здорово горячий испанец умеет стрелять.
18+
Фёдор Дубшан