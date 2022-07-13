В Музее истории религии впервые покажут греческие иконы XVII–XIX веков

К поствизантийской культуре музей обратится первый раз. Экспозицию «Путешествие иконного образца. Греческая икона XVII–XIX веков из собрания Государственного музея истории религии» составят порядка пятидесяти икон. В основном это будут критские памятники XVII века, а также русские иконы, которые иконографически близки Критской школе.



Фото: Пресс-служба Государственного музея истории религии Поделиться Поделиться





По мере увядания Византии и после падения Константинополя в регионе появлялись новые центры иконописи. Одним из них стал Крит, который в XV–XVII веках был частью владений Венеции — которая, в свою очередь, испытала мощное византийское влияние. Крит был перевалочным пунктом между Ближним Востоком и Венецией, поэтому местные художники видели материалы и товары из Персии, Турции, Сирии. После того, как Крит стал турецким, иконописцы оттуда переселились в Венецию и на территорию современной Италии. На других островах Эгейского моря ещё какое-то время сохранялись иконописные мастерские.



Также на выставке будет раздел с иконами Афона и Северной Греции XVII–XIX веков. А третью часть экспозиции составят работы мастеров со всего «греческого мира»: из Сербии, Болгарии, Ближнего Востока. Дополнительно можно будет увидеть гравюры, которые делали по заказам афонских монастырей в Венеции и Вене. Гравюры покажут в основном в формате мультимедиа.



Фото: Пресс-служба Государственного музея истории религии Поделиться Поделиться





Критская школа иконописи занимает особое место в «греческом мире» — её мастера умели писать и в западной манере, и в традиционной византийской. Именно через критских художников на греческий север попадали иконографии их западных коллег. Север Греции был более консервативен.



Иконы писали для правителей православных стран и отправляли вместе с «посольствами», в свою очередь обратно приезжали гравюры и другие иконы, церковная утварь. Так происходил культурный обмен между регионами. А на Афоне работали общины греков, грузин, сербов, русских, болгар, валахов — это был своеобразный плавильный котёл, где встречались традиции.

Большую часть икон музей покажет впервые.

Выставка «Путешествие иконного образа. Греческая икона XVII — XIX веков из собрания Государственного музея истории религии» пройдёт с 15 июля до 11 сентября 2022.



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Анастасия Семенович

