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    Группа «Руки вверх» устроит в Петербурге большую дискотеку в честь юбилея

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    Группа «Руки вверх» давно перестала быть просто музыкальным коллективом — голос Сергея Жукова прочно вшит в культурную ДНК россиян, как свитер Данилы Багрова или силуэт Медного всадника. Несмотря на то, что коллектив давно уже не создает новых хитов, старых хватает с лихвой — насладиться ими музыканты «Руки вверх» приглашают петербуржцев 16 июля на стадион «Газпром Арена» (12+).

    Фото: предоставлено организаторами
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    Сергей Жуков с размахом отмечает 25-летний юбилей своего коллектива — «Руки вверх» собирает стадионы по всей России, причем с рекордами. Совсем недавно 72 тысячи москвичей танцевали под «Крошку мою» в «Лужниках» (и это был sold out!). У Петербурга есть все шансы переплюнуть этот результат — в «Газпром Арене» 68 тысяч сидячих мест, но заявленная вместимость стадиона на зрелищных мероприятиях — чуть более 80 тысяч человек (впрочем, на недавний концерт «Землян», по некоторым данным, было продано 130 тысяч билетов) — и как сообщают организаторы, билетов на «Руки вверх» осталось немного.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Подготовка к концерту соответствующая: зрителей ждут 18 фур светового, звукового и технического оборудования, экран площадью 300 квадратных метров, 20 профессиональных танцоров и, конечно, знакомый с юных лет вокал Жукова. Настоящий праздник ностальгии, который точно запомнится надолго. Так что достаем джинсовки, закупаемся жвачками и готовимся к удалым танцам.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами

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