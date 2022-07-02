    Пробки

    1/10

    usd53.77eur56.36
    Как получить шенгенЧто изменится с 1-го июляКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Земляне» в Петербурге собрали тысячи зрителей. Стадион делится огненными видео

    5641
    10 комментариев

    Группа «Земляне» на своё 45-летие собрала в Петербурге многотысячный стадион «Газпром Арена».

    Как видно на роликах в телеграм-канале стадиона, на концерте вечером 2 июля заняты почти все места.

    По некоторым данным, было продано 130 тысяч билетов. Хотя заявленная вместимость стадиона на зрелищных мероприятиях — чуть более 80 тысяч человек. По опубликованным видео не оценить, сколько именно там зрителей, но весь танцпол на поле и оба яруса, похоже, заполнены полностью.

    Как писала «Фонтанка», на концерт «Землян» были очень бюджетные билеты, самый дешевый (сидячее место) — 45 рублей. Из-за жары начало концерта перенесли на час.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК13
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 10

    Денеб03 Июл 2022 в 01:06
    Совок 45-летней давности с примесью газпром-патриотизма - музыка для льготников и инвалидов умственного труда.....лахтинских не оставляет равнодушными тоже.....
    +0-0
    Lom03 Июл 2022 в 00:53
    Шоу было яркое, но все ждали каскадеров и траву у дома. Все остальное, включая безграничную благодарность властям и Газпрому звучало очень навязчиво и приторно. А каскадёры и трава у дома были супер)))
    +0-0
    03 Июл 2022 в 00:43
    Молодцы!!! есть ещё музыка ! Россия вперёд !
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Комментарии
    10

    Новости компаний

    close
    close