«Земляне» в Петербурге собрали тысячи зрителей. Стадион делится огненными видео

Группа «Земляне» на своё 45-летие собрала в Петербурге многотысячный стадион «Газпром Арена».
Как видно на роликах в телеграм-канале стадиона, на концерте вечером 2 июля заняты почти все места.
По некоторым данным, было продано 130 тысяч билетов. Хотя заявленная вместимость стадиона на зрелищных мероприятиях — чуть более 80 тысяч человек. По опубликованным видео не оценить, сколько именно там зрителей, но весь танцпол на поле и оба яруса, похоже, заполнены полностью.
Как писала «Фонтанка», на концерт «Землян» были очень бюджетные билеты, самый дешевый (сидячее место) — 45 рублей. Из-за жары начало концерта перенесли на час.