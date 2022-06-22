Самые дешевые билеты на петербургский концерт «Землян» стоят 45 рублей. «Фонтанка» выяснила, откуда такие цены

Популярные в 80-х «Земляне» выступят в Петербурге с «юбилейным мегашоу». Мероприятие будет явно убыточным, тем более что всю выручку ансамбль уже пообещал передать на патриотичную благотворительность. Платить за все будет «Газпром».



Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Поделиться Поделиться





Концерт «Землян» на «Газпром-Арене» 2 июля посвящен 45-летию коллектива. Этой датой музыканты объясняют одну из ценовых категорий билетов: сидячее место стоит ровно 45 рублей. Танцпол обойдется уже дороже, в 70 рублей. Эта цена тоже задумывалась как символическая, поскольку лидеру «Землян» Владимиру Киселёву исполнилось в июле 70 лет.

Это беспрецедентно низкие цены (билеты на сентябрьский концерт «ДДТ» на том же стадионе, к примеру, от 1700 рублей до 5800 рублей) заставили редакцию задуматься об экономике проекта. Все же забесплатно «Землянам» никто ни звук, ни свет, ни сам стадион вместе с сервисными услугами и рекламой давать не будет, даже несмотря на их заслуги.



«Вся страна пела, поет, и верим, что будет петь наши песни. Очень важно, чтобы все могли пойти на наш концерт. Сейчас это очень нужно всем — поддержка, единение, мужество и вера в идеалы. То, что мы всегда несли в своем творчестве и будем нести» — так объясняет стоимость билетов сам Киселёв.

Заметим, что на сцену «Газпром-Арены» выйдет и старый состав группы (вокалист и гитарист Игорь Романов воссоединился с «Землянами» в прошлом году), и молодые участники (вокалист Андрей Храмов и клавишник Андрей Дубровин). В программе тоже разнообразие: сыграть обещают как хиты, так и новые песни последних нескольких лет. Ставшая в 2009 году официальным гимном российской космонавтики «Трава у дома» наверняка тоже будет.



Уже официально объявлено, что всю выручку от продажи билетов «Земляне» передадут госпиталю в Донбассе. Как уверяют в пресс-службе группы, сумма должна собраться серьезная: «Несмотря на то что билеты на концерт имеют символическую стоимость — 45 и 70 рублей, — речь идет о внушительной сумме, поскольку на «Газпром-Арене» ожидается несколько десятков тысяч зрителей. Все эти деньги будут переданы в госпиталь в городе Горловке в Донецкой народной республике от имени «Землян» и их поклонников и пойдут на лечение раненых военных и мирных граждан, пострадавших от боевых действий».



По словам лидера «Землян», с 2014 года они помогают Донбассу «и словом, и песней, и делом». Выступает группа, кстати, не только в ЛДНР. В июне «Земляне» пели на Дне России в Херсоне, а на обратном пути автобус с музыкантами попал в аварию. В ДТП никто не пострадал.

«Фонтанка» подсчитала, что прибыль от основной части билетов вряд ли будет превышать 4 млн рублей. Мы не брали в расчет заявленные в СМИ вип-ложи: их нет в продаже у крупных билетных операторов.

На сайте «Газпром-Арены» указана вместимость стадиона — 68 тыс. зрителей. Вероятно, речь идет именно о местах на трибунах. По информации застройщика, компании «Трансстрой», на театрально-концертных мероприятиях стадион вмещает 80 тыс. человек. В анонсе самого концерта говорится, что по планам на нем будет «несколько десятков тысяч зрителей».



Получается, что даже если на выступлении ансамбля «Земляне» будет аншлаг, за сидячие места по 45 рублей организатор выручит 3 млн 60 тыс., а за билеты на танцпол по 70 рублей — 840 тыс.

Даже если посчитать по максимуму — 80 тысяч билетов по 70 рублей, все равно выходит от силы 5,6 миллиона.

Осведомленные источники «Фонтанки» считают, что реально шоу стоит десятки миллионов рублей. Помимо затрат на концерт с пиротехническим и световым шоу с участием симфонического оркестра, организаторам еще нужно заплатить за аренду стадиона. Гендиректор «Газпром-Арены» Владимир Литвинов говорил, что удовольствие это не из дешевых: арендовать весь стадион вместе с набором услуг стоит «даже не десять миллионов».



Беседу с корреспондентом «Фонтанки» конкретно о «Землянах» он быстро свернул: «Согласуйте интервью с клубом» (стадион находится в управлении ФК «Зенит»).

Однако искать тут подвох вряд ли есть смысл. Информацию о том, что генеральным спонсором концерта «Землян» будет ПАО «Газпром», который и оплатит все затраты и расходы группы, «Фонтанке» подтвердили в самой корпорации, правда, очень немногословно. Сколько на это будет потрачено денег, в пресс-службе тактично умолчали.



Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

