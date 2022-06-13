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    СМИ: Группа «Земляне» попала в ДТП, возвращаясь с концерта в Херсоне в честь Дня России

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    9 комментариев

    Видео: СМОТРИ / Telegram

    Автобус с музыкантами группы «Земляне» попал в ДТП во время возвращения из Херсона прошлой ночью. Об этом 13 июня пишет издание «Подъем» со ссылкой на солиста коллектива Андрея Храмова.

    По его словам, автобус едва не столкнулся с грузовиком и вылетел в кювет. «Скорее всего, либо водитель заснул наш, либо не справился с управлением. Мы буквально пролетели дорогу, пролетели сквозь трассу и чуть на столб не налетели, а люди, естественно, неслись по этой трассе. Слава богу, фура — молодец водитель — притормозила. Было бы очень печально, потому что он прямо в серединку [автобуса] летел», — сказал исполнитель.

    Он добавил, что в салоне в момент аварии находились около 20 человек, в том числе группа «СПБ!», певец Роман Архипов и певица Елена Север. Никто не пострадал.

    Как сообщает «Коммерсант», авария произошла в 30 километрах от Феодосии. Музыканты ехали из Херсона, где состоялся концерт, посвященный Дню России.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии (9)

    OttoVonNasmorck
    Водитель спал, и снился ему не рокот космодрома, не эта, что в салоне, "синева", а снилась ему трава у чужого дома, зелёная...
    Зелёная была.
    266752848
    Самое время веселиться и петь задорные песенки!
    tochilshik
    серьезно?Земляне?улыбнитесь,каскадеры?как же все убого.теперь это наш уровень.западные звезды рока уже не приедут(
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