СМИ: Группа «Земляне» попала в ДТП, возвращаясь с концерта в Херсоне в честь Дня России

Автобус с музыкантами группы «Земляне» попал в ДТП во время возвращения из Херсона прошлой ночью. Об этом 13 июня пишет издание «Подъем» со ссылкой на солиста коллектива Андрея Храмова.



По его словам, автобус едва не столкнулся с грузовиком и вылетел в кювет. «Скорее всего, либо водитель заснул наш, либо не справился с управлением. Мы буквально пролетели дорогу, пролетели сквозь трассу и чуть на столб не налетели, а люди, естественно, неслись по этой трассе. Слава богу, фура — молодец водитель — притормозила. Было бы очень печально, потому что он прямо в серединку [автобуса] летел», — сказал исполнитель.

