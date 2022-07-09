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    В кино покажут эротический триллер от режиссёра «Физрука»

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    С 14 июля в прокат выходит «Одержимая» — детективный эротический триллер Игоря Волошина. Подобное нечасто можно встретить в нашем кино: этакое сочетание «Основного инстинкта» и «Настоящего детектива».

    Фото: скриншот трейлера
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    В главной роли — актриса Лукерья Ильяшенко, известная по довольно-таки откровенным сценам в «Сладкой жизни» и «Изменах». Кстати, скоро мы её увидим и во втором сезоне «Вампиров средней полосы».

    Здесь она играет судмедэксперта Лизу, женщину достаточно свободных нравов, которая внезапно обнаруживает, что одну из её бывших партнёрш убили. Да еще и напечатали прямо на ее коже фото неизвестного мужчины. Вскоре за убитой девушкой следуют и другие любовники Лизы. Что за фотоманьяк здесь устроил своё ателье — Лизе предстоит узнать вместе со зрителями.

    Режиссёр Игорь Волошин ранее снимал такие комедийные проекты как «Физрук» или «90-е». Сейчас он пробует себя в хичкоковском жанре, совмещая в картине нуар, эротику, детектив и триллер. Съёмки фильма проходили в Петербурге и Выборге. Так что нашему зрителю «Одержимая», полная откровенно показанных ужасных убийств, порочных связей и северных архитектурных красот, покажется особенно близкой.

    18+

    Фёдор Дубшан

    Фото: скриншот трейлера

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