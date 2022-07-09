В кино покажут эротический триллер от режиссёра «Физрука»

С 14 июля в прокат выходит «Одержимая» — детективный эротический триллер Игоря Волошина. Подобное нечасто можно встретить в нашем кино: этакое сочетание «Основного инстинкта» и «Настоящего детектива».

В главной роли — актриса Лукерья Ильяшенко, известная по довольно-таки откровенным сценам в «Сладкой жизни» и «Изменах». Кстати, скоро мы её увидим и во втором сезоне «Вампиров средней полосы».



Здесь она играет судмедэксперта Лизу, женщину достаточно свободных нравов, которая внезапно обнаруживает, что одну из её бывших партнёрш убили. Да еще и напечатали прямо на ее коже фото неизвестного мужчины. Вскоре за убитой девушкой следуют и другие любовники Лизы. Что за фотоманьяк здесь устроил своё ателье — Лизе предстоит узнать вместе со зрителями.

