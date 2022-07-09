«Кинолес» в седьмой раз вырастет в Лисьем Носу

С 13 по 17 июля под Петербургом пройдёт ежегодный Фестиваль живого кино «Кинолес» — вот уже в седьмой раз. Как описывают свой фестиваль сами организаторы, это «главный кинематографический опенэйр-фестиваль в России, на котором вместо красных дорожек — цветочные поляны». Дело будет происходить на берегу Финского залива, в посёлке Лисий Нос, на пляже «Морские Дубки». Впрочем, лес рядом тоже есть, так что всё сходится.

На фестивале будет показано 18 короткометражных фильмов — плод работы молодых российских режиссеров. При этом молодость не значит неопытность: в конкурсе примут участие победители и призеры международных и российских фестивалей (16+). Например, фильм Марии Кашлачевой «Ил» — про русалку, живущую в ванне, — снискал признание в Канне и Нью-Йорке. А Наталию Мещанинову и Бориса Хлебникова, создателей «Аритмии», вообще никак не назовёшь новичками. Их фильм «И привет» о наших ковидных буднях — тоже в программе.

Выбирать лучших будут зрители и профессиональное жюри (его председатель — ученик Александра Сокурова Владимир Битоков, автор нашумевшего «Мама, я дома»). Конечно, как положено, ожидаются лекции, мастер-классы, творческие вечера, музыкальные мероприятия. При этом, обещают, всё пройдёт в неформальной, дружеской обстановке. А дети смогут отдохнуть от кино на специально подготовленной поляне.



Что ещё интересно — у всех гостей фестиваля будет возможность снять и собственное короткометражное кино, попытать себя в качестве режиссёров или актёров в составе небольшой команды. Для этого оборудован отдельный павильон. Новые фильмы будут показаны в конце каждого кинодня.

