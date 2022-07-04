Трогать экспонаты разрешается. Фестиваль ретротехники «ФОРТуна» возвращается

Юным посетителям не придется скучать. Многие активности на фестивале подойдут не только взрослым, но и детям. Например, оба дня можно будет поиграть в настольные игры — целыми семьями или компаниями. Для ребят будет работать площадка с необычными деревянными играми, развивающими ловкость, смекалку, эрудицию. И, конечно же, приставки: поиграть в «Марио» или пострелять уток подростки смогут, как их родители в 90-е. Для любителей изящных искусств организуют художественную зону, где предложат нарисовать или раскрасить ретромашину. Интересно будет и на мастер-классе по игре на барабанах. Там не только научат чувствовать ритм, но и помогут исполнить целую музыкальную композицию в составе ансамбля. Музыкальный мастер-класс пройдет 16 и 17 июля, с 13:00 по 16:00.

