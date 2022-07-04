Трогать экспонаты разрешается. Фестиваль ретротехники «ФОРТуна» возвращается
Трогать экспонаты разрешается. Фестиваль ретротехники «ФОРТуна» возвращается
Советские мотоколяски, уникальная машина скорой помощи и даже судно на воздушной подушке. В Петербург после двухлетнего перерыва возвращается международный фестиваль ретротехники «ФОРТуна». Любители старины вновь соберутся на территории форта «Константин» в Кронштадте. Что обязательно стоит увидеть, где поесть и как добраться до площадки, рассказываем в этом тексте.
16 и 17 июля 2022 года 12:00 — 18:00
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Что посмотреть
Фестиваль «ФОРТуна» проходит уже в восьмой раз. Это главная ретровыставка Северо-Запада: ретроавтомобили, мотоциклы, велосипеды, автобусы, троллейбусы и даже грузовики — чего здесь только нет! Вся техника старше 30 лет. Чопорные «англичане» и «американцы», ухоженные «европейцы» и, разумеется, знакомая советская классика — всего на площадках мероприятия будет представлено более 500 ретроавтомобилей. Некоторые поучаствуют в ретроспринтах и показательных заездах. И, конечно, покрасуются на ретропробеге по Кронштадту (старт — 17 июля в 17:00 от форта «Константин» к Якорной площади).
Как рассказали «Фонтанке» организаторы, завсегдатаи фестиваля не потратили двухлетний карантинный перерыв впустую. За это время они подготовили много нового и интересного.
Впервые будет представлена отдельная экспозиция ВАЗ 8-го и 9-го семейства
Актуальный тренд: коллекция советских мотоколясок. Посетители увидят невероятно сложные в восстановлении автомобили, реставрация которых занимает несколько лет
Судно на воздушной подушке — ретро не только на суше, но и на воде
Отдельного внимания заслуживает выставка специальной техники, состав которой расширяется с каждым годом. Здесь будут как постоянные гости — американские полицейские автомобили, так и новичок — уникальная скорая помощь РАФ с настоящим добрым доктором за рулем.
Заявлены и автомобили военного назначения. Например, на базе ГАЗ-69 развернут реконструкцию медсанчасти 1965 года. Хозяева экспозиции пригласят всех желающих на чай из настоящего самовара.
Как всегда, в гости ждут автомобили старейшего ленинградского клуба «Охтинец» — довоенные ЗИСы. Маленьких, да и больших гостей порадует экспозиция музея Городского электрического транспорта.
На фоне всех экспонатов можно будет фотографироваться и даже посидеть за рулем — с разрешения владельцев, конечно.
Кто приедет
Традиционно на «ФОРТуну» съезжаются в основном представители Северо-Западного региона: клубы из Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Вологодской областей, Карелии. Однако в этом году получено много заявок от участников из Москвы и Подмосковья. Например, организаторы очень ждут визита столичного автомобильного клуба «Еврофорд», участники которого впервые приедут на фестиваль.
Также будет несколько автомобилей из Эстонии: соседи из Прибалтики привезут «Вольво 1800S» и ГАЗ-21.
Вообще в 2022 году на площадке ожидается больше и участников, и зрителей. Для всех любителей ретротехники «ФОРТуна» — традиционное место ежегодной встречи, и после перерыва эта встреча еще более долгожданная.
Как еще развлечься
Фестиваль «ФОРТуна» — это не только экспозиция техники под открытым небом. Оба дня зрителей ждет насыщенная развлекательная программа.
грандиозный ретропарад
конкурс ретрокостюма
показательные заезды и спринты ретроавтомобилей
концертная программа: выступят рок-группы и рок-н-ролл коллективы из Петербурга
музейные экспозиции в помещениях форта «Константин»
игровая зона: приставки родом из 90-х, настольные игры и не только
мастер-классы на разный возраст и интересы
конкурс на лучший рисунок ретроавтомобиля и другие соревнования
призы и розыгрыши на сцене
Что для детей
Юным посетителям не придется скучать. Многие активности на фестивале подойдут не только взрослым, но и детям. Например, оба дня можно будет поиграть в настольные игры — целыми семьями или компаниями. Для ребят будет работать площадка с необычными деревянными играми, развивающими ловкость, смекалку, эрудицию. И, конечно же, приставки: поиграть в «Марио» или пострелять уток подростки смогут, как их родители в 90-е. Для любителей изящных искусств организуют художественную зону, где предложат нарисовать или раскрасить ретромашину. Интересно будет и на мастер-классе по игре на барабанах. Там не только научат чувствовать ритм, но и помогут исполнить целую музыкальную композицию в составе ансамбля. Музыкальный мастер-класс пройдет 16 и 17 июля, с 13:00 по 16:00.
Где поесть
Организаторы заверяют: голодным не останется никто! На площадку приедут фудтраки. Также отдохнуть и поделиться впечатлениями можно будет в кафе форта, расположенном в гостинице на воде.
Как добраться
Для гостей «ФОРТуны» организуют бесплатные автобусы из Кронштадта. Они будут курсировать 16 и 17 июля с 11:00 до 19:00 от остановки «19 квартал» (Кронштадтское шоссе, 38). Интервал движения — 20 минут.
Для автомобилистов на территории форта буду работать платная и бесплатная парковки.