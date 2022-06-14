Газ в доме — это тепло и горячая вода. Они появятся у тысяч жителей Ленинградской области благодаря программе догазификации. Строительство газовых сетей до границ участков ведёт Единый оператор газификации – ООО «Газпром газификация». И финансирует их тоже он. А вот работы внутри участка и в доме – за счет заявителя. При этом он может разделить свои затраты с бюджетом региона. Главное – знать, как правильно действовать. Спойлер: процесс не так сложен, как кажется на первый взгляд.
Газификация в Ленобласти развивается хорошими темпами: газопроводы проведены более чем в 500 населенных пунктах. Но мало завести трубу в город или поселок: нужно доставить голубое топливо до границ домовладений. Год назад президент Владимир Путин поручил сделать это бесплатно для населения. Причем независимо от того, как далеко от газовой трубы расположен конкретный жилой дом в населенном пункте, где уже проложен газопровод. Это и есть программа догазификации, благодаря которой сотни тысяч частных домовладений в России наконец-то будут с газом.
Собственники по такой схеме несут расходы только за проектирование и строительство сетей внутри своего земельного участка и покупают газовое оборудование — котел и плиту. Затраты на подведение газопровода непосредственно к дому зависят от ряда факторов: например, величины участка и стоимости выбранного газового оборудования. Но, как правило, в среднем придется заплатить 100 тысяч рублей. Сумма существенная для большинства семей, но государство и здесь предлагает помощь — систему субсидий. В каждом регионе она своя. В Ленинградской области деньги из бюджета перечисляются непосредственно исполнителю услуг.
За что платит государство, а за что — собственники?
Субсидии: кому и сколько
Жителям Ленинградской области повезло: в регионе выплаты положены всем без исключения участникам программы догазификации. Механизм получения определен в постановлении правительства региона №282. Но есть некоторые нюансы. Например, у льготников максимальная сумма выплаты будет больше, только нужно подтвердить льготы документально.
Ветераны Великой Отечественной войны
Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица. Максимальная сумма выплаты составит 300 тысяч рублей.
Льготники
Все остальные жители Ленинградской области
Пенсионеры, многодетные семьи, родители (усыновители), воспитывающие совместно проживающих с ними одного или нескольких детей-инвалидов, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды I и II групп, а также ветераны и инвалиды боевых действий, «чернобыльцы». Предельный размер субсидии — до 200 тысяч рублей.
Субсидия составит до 180 тысяч рублей.
На закупку котла, газовой плиты и водонагревателя из суммы субсидии можно потратить до 35 тысяч рублей.
Бюджет покрывает фактически понесенные расходы, но не больше размера установленной субсидии.
Подает документы на субсидию всегда собственник дома. Но выплата повышенного размера определяется не обязательно по нему — можно и по прописанным родственникам первой линии (супруг, супруга, родители, дети, дедушка, бабушка, внуки). Главное, чтобы те были зарегистрированы по нужному адресу не менее года.
Допустим, собственник — молодой человек, который зарегистрирован в доме. Он может претендовать на субсидию до 180 тысяч. Но если с ним прописаны родители-пенсионеры, то сумма составит уже до 200 тысяч, а если дедушка — ветеран ВОВ, то до 300 тысяч.
Одно из требований к домовладению по догазификаци — расположение участка в тех селах и деревнях, к которым уже подведен газ. Узнать, когда газопровод проложат к вам, можно здесь или здесь.
Рассчитывать субсидию при подключении могут только те, кто зарегистрирован по месту жительства более года. Так что придется прописаться и подождать.
Вы сможете претендовать на субсидию до 180 тысяч рублей.
Вы можете претендовать на повышенную субсидию как пенсионер — до 200 тысяч рублей
Возможно, вы просто не знаете о том, что у вас есть возможность вернуть до 180 тысяч рублей из казны. Тогда наш текст вам в помощь.
Вы можете обратиться за получением субсидии размером до 200 тысяч рублей.
Ваша субсидия может составить до 300 тысяч рублей.
У вас есть такая возможность, так как право на субсидию имеют все жители Ленобласти.
Отлично! Вы сможете принять участие в программе догазификации.
Вы можете участвовать в программе догазификации и получить субсидию. Как — читайте в нашем тексте.
Если после прочтения этого материала у вас еще останутся вопросы про получение субсидий, то советуем:
зайти на сайт Госуслуг и набрать в строке поиска «Предоставление субсидий в отношении газификации жилых помещений»;
обратиться в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»: Телефоны: 8 (800) 302-40-04, 8 (812) 405-40-03; E-mail: office@gazprom-lenobl.ru;
обратиться в местную администрацию.
От первого лица
О том, сколько жителей региона уже воспользовались субсидиями, рассказывает заместитель председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин:
— Ленинградская область вошла в топ-3 регионов России по финансовой поддержке населения при догазификации жилья. Мы выплачиваем субсидию, которая позволяет подвести природный газ в дом практически всем жителям и делает газификацию доступной. Благодаря ей граждане минимизируют затраты на проведение газопровода по своему земельному участку и покупку оборудования. На поддержку могут рассчитывать любые собственники индивидуальных домов в Ленобласти, которые не меньше года прожили в газифицируемом доме.
Отмечу: от жителей Ленинградской области поступило уже более 28 тысяч заявок на догазификацию. Лидеры — Выборгский, Гатчинский, Всеволожский, Ломоносовский и Тосненский районы.
Провести газ по участку жителей может любая организация, имеющая допуск к строительству газовых сетей и заключившая соглашение с комитетом по ТЭК Ленинградской области. Полный список размещен по ссылке.
Как получить субсидию?
Определиться с тем, будете ли вы возмещать часть расходов из бюджета, нужно еще на стадии подачи заявки на догазификацию. Ведь это влияет на тип заключаемого договора, а точнее, двух.
Будущие получатели субсидий должны будут подписать два договора о проведении газопровода: до границы земельного участка и «до плиты». В первом подрядчиком может быть только газораспределительная организация — ГРО, во втором — любая организация, заключившая соглашение с комитетом по ТЭК Ленинградской области.
Вот пять способов подать заявку на догазификацию с последующим получением субсидии:
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 4
К заявке нужно приложить: копии паспорта, ИНН, СНИЛС, документов о праве собственности на дом и земельный участок, а также ситуационный план (заказывается на Госуслугах — или можно самостоятельно сделать скрин карты в Интернете с названиями улиц; также вам помогут в Единых клиентских центрах АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»). Заявку можно подать только один раз в 3 года. При этом важно верно указать местонахождение вашего домовладения по правоустанавливающим документам.
О том, как проходит программа социальной газификации, рассказывает Сергей Густов, генеральный директор Группы Газпром межрегионгаз:
— Летом мы выполним основной объём работы, и есть такая уверенность, что максимально программу догазификации завершим в 2022 году. Социальная газификация в самом разгаре — мы знали, что так будет, мы к этому подготовились.
Единый оператор газификации полностью обеспечен и техникой, и оборудованием, и материалами, и финансами, налажен диалог с региональными и федеральными властями для решения всех возникающих вопросов. Более того, сейчас вместе с региональными операторами газификации рассматривается возможность смещения графика по догазификации с ноября-декабря «влево» — на июль-август, — чтобы к наступлению холодов газ появился в как можно большем количестве домов страны.
Так что вновь призову тех, кто еще не подал заявку или не подписал договор на догазификацию: сделайте это как можно быстрее! Мы придем, проведем газ, а вы сможете оценить новый уровень комфорта, который дает наше природное, экологически чистое и экономичное сетевое топливо.
Важно!
Часто жители думают, что все желающие могут быть подключены бесплатно в рамках догазификации. Увы, это не так.
Например, в программу не попадают абоненты в СНТ. Трубу бесплатно подведут только до границ садоводства, если оно расположено в газифицированном населенном пункте, но внутри СНТ разводка сетей будет выполняться за счет средств членов товарищества. Садоводства вне границ населенных пунктов подключаются за счет собственных средств.
Многие уверены: догазификация — бесплатное подведение газа до плиты, а не до границ участка. Тогда как от забора до дома заявитель прокладывает сети за счет собственных средств. Просто, как мы уже ранее говорили, он или его близкие родственники могут рассчитывать на субсидию. Главное условие — прописка в доме не менее года.
А когда газ будет у нас?
О догазификации пока не может быть речи там, куда газовые сети еще не проложены. Но расстраиваться не стоит: в Ленинградской области реализуются сразу несколько программ.
Возможно, ваш поселок есть в одной из них:
Программа развития газоснабжения и газификации ПАО «Газпром» на 2021–2025 годы.
Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2021 – 2030 годы.
Программа газификации ГРО Ленобласти за счет спецнадбавки АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».
Программа догазификации: план-график размещен на сайте ТЭК ЛО.
Также узнать о перспективах газификации вашей территории можно в районной или региональной администрации.
Расскажите «Фонтанке» о личном успешном опыте догазификации своего участка. Как вы готовились к этому процессу, сколько времени он занял? Удалось ли вам получить субсидию из бюджета? Присылайте нам истории — самые интересные мы опубликуем.
Как провели газ на свой участок вы?
Материал подготовлен специально для ООО «Газпром межрегионгаз».
Автор: Анастасия Коренькова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии: gasfoto.ru Другие источники фотографий: Fontanka.ru, Adobe Stock Дизайнер: Соня Осколкина