— Летом мы выполним основной объём работы, и есть такая уверенность, что максимально программу догазификации завершим в 2022 году. Социальная газификация в самом разгаре — мы знали, что так будет, мы к этому подготовились.



Единый оператор газификации полностью обеспечен и техникой, и оборудованием, и материалами, и финансами, налажен диалог с региональными и федеральными властями для решения всех возникающих вопросов. Более того, сейчас вместе с региональными операторами газификации рассматривается возможность смещения графика по догазификации с ноября-декабря «влево» — на июль-август, — чтобы к наступлению холодов газ появился в как можно большем количестве домов страны.



Так что вновь призову тех, кто еще не подал заявку или не подписал договор на догазификацию: сделайте это как можно быстрее! Мы придем, проведем газ, а вы сможете оценить новый уровень комфорта, который дает наше природное, экологически чистое и экономичное сетевое топливо.

