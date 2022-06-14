Разумеется, для таких прогулок я предпочитаю шаверму. То, что шаверма самый любимый жителями и гостями города стрит-фуд, — ни для кого не секрет. Интересно, что ближневосточное блюдо стало таким популярным именно в Питере. Но на самом деле тут все просто: она сытная, вкусная и недорогая.

Чтобы впечатления остались не только от видов города, но и от еды, я бы посоветовал немного поэкспериментировать. Например, попробовать шаверму с брискетом и клюквенно-горчичным соусом*. Или «Президентскую» — с томленой свиной лопаткой. Есть и сладкий вариант, где мясо заменили фруктами — консервированными персиками и бананами, «приправив» все это шоколадной пастой.

Конечно, всегда можно отдать предпочтение классическому формату, тем более начинку сейчас можно выбрать на любой вкус: от классической курицы до вариантов со свининой, колбасками или креветками.

Если хочется не просто перекусить, а полноценно поужинать на набережной, могу посоветовать два вида больших тарелок с курицей, салатами, коул-слоу и свежими овощами с питой.



* Копчёной в течение 12 часов в смокере говядиной в специях. Смокер — это сложное высокопроизводительное тепловое устройство закрытого типа для запекания, томления и копчения продуктов. Основной принцип работы — приготовление продуктов при низких температурах в течение длительного времени. Смокер может совмещать в себе (в зависимости от модели): мангал, гриль, барбекю, коптильню горячего копчения, коптильню холодного копчения, а также печь под казан.