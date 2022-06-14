Белые ночи уже в городе: самая романтическая пора, когда на сон совсем не остается времени. Хочется гулять, назначать свидания у разводных мостов, бродить по улицам ночного Петербурга и рассматривать фасады величественных зданий.
Отличным дополнением к ночным прогулкам может стать легкий перекус или даже полноценный ужин. Для этого совсем не обязательно куда-то заходить: сервис Яндекс Еда доставит любимые блюда прямо к набережным или мостам.
Куда привезет заказ курьер: набережная реки Мойки, Адмиралтейская набережная, Стрелка Васильевского острова, мосты Ломоносова, Кронверкский и Банковский.
Что заказать, чтобы сделать ночь идеальной? Поговорили об этом с шеф-поварами питерских ресторанов.
главный кондитер Chocoroom
Яна Абъян
— Сезон белых ночей — визитная карточка Санкт-Петербурга. Мое любимое место для прогулок — Биржевая площадь: с нее открывается прекрасный вид на Эрмитаж, Троицкий и Дворцовый мосты.
Если выбирать, чем перекусить, мне кажется, клубника в шоколаде — прекрасный десерт, которым удобно наслаждаться на свежем воздухе. Тем более, что каждый может выбрать набор по вкусу. Мой личный фаворит — набор «Рококо premium»: молочный шоколад с вафельной стружкой и розовый шоколад.
Для гурманов я бы посоветовала присмотреться к «Райскому наслаждению» и «Особому шику» — в них каждую ягодку мы украшаем сушеным инжиром. Для долгого и приятного свидания лучше брать наборы побольше — из 9 или 16 ягод. Так можно попробовать сразу несколько видов шоколада и посыпок.
Если планируете гулять всю ночь, то обратите внимание на бананы в шоколаде. И вкусно, и питательно. Еще я настоятельно рекомендую попробовать маршмеллоу в шоколаде: десерт получился настолько нежным, что даже противники маршмеллоу не могут устоять перед этим невероятным вкусом.
Дворцовая набережная, Эрмитаж
бренд-шеф VЛАVАШЕ
Антон Рашба
— Как и любой житель Петербурга, я люблю белые ночи. Всегда приятно разместиться в живописном месте на Финском заливе или пообедать с шикарным видом на Биржевую площадь: там есть скамейки и спуск к воде. Еще мне нравится гулять на Мойке: можно долго идти вдоль реки и любоваться ее течением.
Разумеется, для таких прогулок я предпочитаю шаверму. То, что шаверма самый любимый жителями и гостями города стрит-фуд, — ни для кого не секрет. Интересно, что ближневосточное блюдо стало таким популярным именно в Питере. Но на самом деле тут все просто: она сытная, вкусная и недорогая.
Чтобы впечатления остались не только от видов города, но и от еды, я бы посоветовал немного поэкспериментировать. Например, попробовать шаверму с брискетом и клюквенно-горчичным соусом*. Или «Президентскую» — с томленой свиной лопаткой. Есть и сладкий вариант, где мясо заменили фруктами — консервированными персиками и бананами, «приправив» все это шоколадной пастой.
Конечно, всегда можно отдать предпочтение классическому формату, тем более начинку сейчас можно выбрать на любой вкус: от классической курицы до вариантов со свининой, колбасками или креветками. Если хочется не просто перекусить, а полноценно поужинать на набережной, могу посоветовать два вида больших тарелок с курицей, салатами, коул-слоу и свежими овощами с питой.
* Копчёной в течение 12 часов в смокере говядиной в специях. Смокер — это сложное высокопроизводительное тепловое устройство закрытого типа для запекания, томления и копчения продуктов. Основной принцип работы — приготовление продуктов при низких температурах в течение длительного времени. Смокер может совмещать в себе (в зависимости от модели): мангал, гриль, барбекю, коптильню горячего копчения, коптильню холодного копчения, а также печь под казан.
набережная Мойки
шеф-повар Alihan Sushi
Далер Баротов
— В белые ночи люблю проводить время на Стрелке Васильевского острова — вид там очень красивый. Как мне кажется, для поздних ужинов на свежем воздухе азиатская кухня просто идеальный вариант.
Лично я бы отдал предпочтение легкому боулу с лососем или заказал бы вок с курицей или говядиной. Но по своему опыту скажу, что гости предпочитают суши и роллы. Поэтому мы даже подготовили специальную новинку, ролл «Хот-дог» его удобно есть на ходу.
Для тех, кому нравится устраивать в эти светлые ночи свидания, подойдут сеты. Например, можно выбрать набор с любимыми хитами — «Калифорния», «Филадельфия» и другие. Но если хочется попробовать чего-то необычного, то стоит заказать острые роллы с крабом или грибами шиитаке.
Стрелка Васильевского острова
Что заказать и куда отправиться белыми ночами, мы уже знаем. Так что в дорогу!
Материал подготовлен специально для Яндекс Еды
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Автор: Анатолий Коваленко и Алена Синицына Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии: предоставлены компаниями Chocoroom, VЛАVАШЕ, Alihan Sushi, Adobe Stock Дизайнер: Ольга Сергеева