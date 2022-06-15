Началось лето — значит, пора в дорогу. Например, по российским городам и весям. Мы выбрали четыре маршрута по разные стороны от Петербурга. И составили программу на 2-3 дня с советами от тех, кто здесь живёт. Гид сделан совместно с МегаФоном — всероссийским оператором цифровых возможностей и пятикратным обладателем награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России.
Петрозаводск
Калуга
Калининград
Кострома
Как и Петербург, Петрозаводск основан Петром I в 1703 году. Однако этот город не похож на южного «собрата»: здесь российский император строил не дворцы, а оружейный завод. Отсюда и название. Сегодня рабочая история столицы Карелии в прошлом. Современные жители гордятся прежде всего вузами и театрами.
на «Ласточке» (5-6 часов), на автобусе (7-10 часов), на поезде дальнего следования (6-10 часов).
— В Петрозаводске стоит заглянуть к местному «дереву с ухом» – скульптуре, которая находится на берегу Онежского озера. По задумке авторов, можно попросить его исполнить желание: на стволе дерева закреплено большое ухо, а над ним висит табличка со словами «Прошепчи одно желание». Если же отъехать от столицы Карелии в сторону реки Суна, то определенно надо посетить древний потухший вулкан Гирвас в одноименном посёлке. Ему более 2-3 млрд лет! Природа и время его не пощадили: от вулкана остались лишь лавовые потоки и следы кратера. Но и это зрелище стоит внимания туристов, которых с наступлением лета в Карелии прибывает все больше и больше. Со связью проблем не будет. С начала года мы установили и модернизировали более 30 базовых станций в Петрозаводске и райцентрах региона. Это позволило расширить территорию покрытия 4G и обеспечить жителей и туристов скоростями интернета свыше 30 Мбит/с. Этого более чем достаточно, чтобы вести прямые эфиры, выходить в соцсети и делиться впечатлениями из Карелии.
Набережная Онежского озера
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Площадь Кирова
Парк Онежского тракторного завода
Роман Куликов, директор отделения МегаФона в Карелии
Набережная Варкауса: непарадный берег Онеги, где можно устроить пикник — почти в центре города почувствовать себя на природе.
Урочище «Чёртов стул»: скалы, которым уже 2 млрд лет, здесь образуют огромный трон со спинкой.
Морской музей «Полярный Одиссей»: собрание деревянных парусников под открытым небом, которые можно посетить.
Кижи
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Усадьбы и космос. Эти два ключевых слова нужно помнить, собираясь в Калугу, уютный город к югу от Москвы. Усадьбы — потому что местные купцы жили на широкую ногу и оставили после себя множество интересных каменных особняков. Космос — потому что именно здесь прожил большую часть жизни «дедушка космонавтики» Константин Циолковский. В общем, вы поняли, с чем будут связаны главные местные достопримечательности.
На самолете (1,5 часа), на поезде (12,5 часа).
— Обязательно к посещению в Калужской области самого крупного арт-парка в Европе «Никола-Ленивец». Мне лично очень нравится это место на реке Угра. Рекомендую всем! С нулевых оно стало своеобразным форпостом современного искусства: ежегодно парк собирает тысячи туристов, которые приезжают посмотреть на «архитектурное безумие» — так иногда называют парк в прессе. Многие приезжают сюда на целые выходные. Поэтому немаловажно обеспечить гостей достойным качеством связи. Недавно здесь появилась вся необходимая инфраструктура связи от МегаФона, благодаря которой наши абоненты смогут на 4G-скоростях интернета делиться впечатлениями с места событий. Всего же в Калуге и области с начала года мы построили и модернизировали почти 50 базовых станций.
Музей истории космонавтики
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Мемориальный Дом-музей К.Э. Циолковского
Гостиный двор
Антон Павленко, директор отделения МегаФона в Калужской области
Каменный мост: старейший каменный виадук в России.

Дом-музей им. А.Л. Чижевского: изобретатель знаменитой люстры тоже жил в Калуге.

Оптина пустынь: один из самых крупнейших монастырей России находится в часе езды от города.
Полотняный Завод
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Набережная Онежского озера
Всех гостей города в первую очередь ведут сюда — на берег второго по величине озера в Европе. Лучшее время посещения набережной — сезон белых ночей: жизнь кипит здесь круглые сутки. Но и в любой другой период главный променад производит приятное впечатление: гранитные парапеты, брусчатка, арт-объекты, подаренные Петрозаводску городами-побратимами в разные годы. Больше всего туристы фотографируют «Рыбаков», похожих больше на двух белых ходоков из «Игры престолов». Местные жители постоянно дают этой странноватой инсталляции народные названия, соревнуясь в креативе. Но, несмотря на иронию, скульптура стала одной из визитных карточек города.
Площадь Кирова
Сюда жители и гости Петрозаводска едут не из-за архитектурных красот: здесь бьется культурный пульс города. На площади находятся три театра — Музыкальный, Национальный и Театр кукол, а также Музей изобразительных искусств. В Музыкальном театре оперы ставит режиссер-постановщик Мариинского театра Юрий Александров, а балеты — титулованный хореограф Кирилл Симонов. Спектакли последнего идут по всему миру, а в Карелии их можно смотреть хоть каждую неделю — по ценам намного ниже, чем в Петербурге. В июне-июле постановки тоже будут. В Национальном театре ставят пьесы на русском, финском, карельском и вепсском языках. Для удобства слушателей есть синхронный перевод. Местный Театр кукол не разочарует даже взыскательную публику. Музей изобразительного искусства может похвастать работами И. Шишкина, И. Левитана, В. Поленова, К. Коровина, И. Айвазовского, А. Ге, А. Бенуа, А. Сомова, Л. Бакста, И. Репина, В. Серова и т. д. В 2022 году крупным событием стала выставка «Вселенная Калевала». Ее посетители могут не только полюбоваться произведениями карельских художников, но и устроить селфи-сессию в калевальских костюмах.
Парк Онежского тракторного завода
Он находится в пойме реки Лососинки. Чтобы попасть туда, нужно спускаться по длинной лестнице — зато внизу путника ждет словно другой мир. Тихо, журчит речка, плавают утки — полное умиротворение. Отсюда и начинался Петрозаводск: здесь находился тот самый оружейный завод, основанный по приказу Петра I. Теперь на его месте — корпуса Онежского тракторного завода. В одном из них работает Галерея промышленной истории Петрозаводска. Это тот случай, когда экспонаты не возбраняется и потрогать руками. Что же там представлено? Орудия и ядра XVIII и XIX столетий, заводская техника XX века. Есть действующие макеты старинных цехов. Посетителей инженерного склада ума они точно не оставят равнодушными. Кстати, вход в музей бесплатный, как и экскурсия. Но записаться стоит заранее.
Кижи
А вы знали, что название этого архитектурного памятника правильнее произносить с ударением на первое «и»? Увидеть одно из красивейших мест Русского Севера должен каждый. На остров Кижи из Петрозаводска можно добраться на скоростной «Комете» — за час с небольшим. Чтобы осмотреть церковный комплекс XVIII века, а также другие постройки известного ансамбля, вам понадобится весь день. Отправляясь в путь, не забудьте солнцезащитное средство, особенно в период белых ночей. Ожог у воды можно получить моментально.
Музей истории космонавтики
Это первый в мире и крупнейший в России музей, посвященный космической тематике. Он был создан 55 лет назад при участии Сергея Королева. Первый камень в основание будущего здания закладывал Юрий Гагарин. При этом музей идет в ногу со временем: совсем недавно был открыт новый комплекс площадью 12,5 тыс. кв. м. Чего там только нет! В обсерватории можно посмотреть на небесные тела через огромный телескоп-рефрактор, а в 5D-кабинах — совершить виртуальное путешествие на корабле будущего. Посетители описывают впечатления от увиденного словом «космос!» и говорят, что даже ради одного этого визита можно было приехать в Калугу. Рядом со зданием музея установлена ракета-носитель «Восток» — не просто точная копия, а ракета-дублер, построенная при подготовке к полету Гагарина. В апреле 1961 года она находилась на стартовой площадке Байконура на случай нештатной ситуации.
Мемориальный Дом-музей К.Э. Циолковского

Был открыт в 1936 году в доме, где ученый прожил почти 30 лет. Здесь все осталось таким, каким было при жизни мыслителя. Большинство экспонатов подлинные, принадлежавшие основоположнику теоретической космонавтики и членам его семьи.

Главные «космические» достопримечательности Калуги мы назвали, но есть и другие: памятники Циолковскому (их несколько, самые известные — «Человек с велосипедом», монумент с ракетой в центре сквера Мира), памятник Гагарину, монумент в честь 600-летия Калуги (горожане ласково называют его «Шарик» из-за сферы, символизирующей планету). В 90 км от областного центра, в древнем городе Боровск, находится музей-квартира Циолковского, где ученый начинал трудовую и научную деятельность.
Гостиный двор
Главный архитектурный шедевр купеческой Калуги — яркий комплекс Гостиного двора, состоящий из 14 корпусов. Он занимает целый квартал в центре города. Чтобы построить такое великолепие, потребовалось целых 40 лет. Так как над Гостиным двором работало несколько архитекторов, все его фасады отличаются друг от друга. Сейчас в недавно отреставрированном Гостином дворе находятся кафе, бары, рестораны, музеи, магазины, информационные туристические центры. Во внутреннем дворе летом проходят концерты.
Полотняный Завод
Под «промышленным» названием скрывается старинная дворянская усадьба — имение Гончаровых, тестя и тещи А. С. Пушкина. В гостиной этого особняка висят портреты Пушкина и… Дантеса. Как такое может быть? Все очень просто: как и великий поэт, его убийца был зятем Гончаровых. Он был женат на Екатерине — старшей сестре Натальи Николаевны. В особняке проводят интересные экскурсии, здесь очень приятный английский парк. Есть храм, стены которого еще помнят знаменитое семейство, и Полотняно-заводская бумажная мануфактура — как и в XIX веке, здесь до сих пор делают бумагу.
Остров Канта
Это сердце бывшего Кенигсберга. Здесь прекрасный парк, но самое главное — достопримечательности, связанные со знаменитым уроженцем города — Иммануилом Кантом. Прежде всего стоит отправиться в кафедральный собор: там находится один из самых больших в России органных комплексов и Музей имени Иммануила Канта. Три этажа экспозиции познакомят не только с деталями биографии философа, но и событиями из жизни города. Рядом с собором находится и могила мыслителя. Отдохнуть после серьезного погружения в историю и философию лучше на прогулочном катере, что курсируют по реке Преголя. Любой петербуржец знает: с воды город всегда смотрится по-другому. Маршрут водной прогулки проходит вокруг острова Канта, под Медовым, Юбилейным и Высоким мостами, вдоль набережной Петра Великого, где стоят суда Музея Мирового океана, самолет-амфибия и подводная лодка. Причал ищите в Рыбной деревне.
Старинные крепости
Кенигсберг был основан в середине XIII века как рыцарский замок, постепенно разросшийся в город-крепость. И по сей день здесь сохранилось много древних фортификационных сооружений: бастионов и крепостных стен с немецкими названиями. Они достаточно живописны, во многих работают музеи. Все эти строения разбросаны по разным концам Калининграда. Назовем некоторые: крепость Фридрихсбург (здесь учился бомбардирскому делу Петр I), Бранденбургские ворота, Росгартенские ворота, башня «Врангель». В старинных Бранденбургских воротах, кстати, расположен музей марципана. Рекомендуется к посещению!
Куршская коса
Все путешественники в Калининград советуют не ограничиваться самим областным центром. Ведь в окрестностях города — великолепные туристические объекты. И, прежде всего, речь про знаменитую Куршскую косу — узкую песчаную полоску суши, отделяющую Балтийское море от Куршского залива. После городской суеты песчаные дюны, огромные сосны и синее море кажутся просто райским уголком. В «Танцующем лесу» можно увидеть лис, кабанов, лосей и оленей. А еще стоит посетить орнитологическую станцию «Фрингилла», которая следит за путями миграции птиц. Там вы узнаете, зачем и как кольцуют и взвешивают пернатых, как выбирают «птицу года» и как этот победитель выглядит. Начать посещение Куршской косы лучше с визит-центра: здесь можно посетить экскурсию по экспозиционным залам, забронировать билет на прогулку на катере, купить сувениры.
Пляж «Янтарный»
Это на первый пляж в России, удостоенный «Голубого флага» — престижной международной награды, которая вручается за чистоту пляжа, моря и развитую инфраструктуру. Если на заплыв не решитесь, можно пройтись по променаду, отдохнуть в ресторанчике или заняться серфингом, взяв инструктора. В песке вы обязательно найдете солнечный осколок янтаря.
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь
Знаковое место в истории России: в течение 400 лет обитель была «колыбелью» боярского рода Годуновых. В местной усыпальнице сохранились могилы родителей царя Бориса Годунова. И здесь же в 1613 года был призван на царство Михаил Романов, положивший начало новой правящей династии. Так что в Ипатьевский можно смело брать школьников: здесь историю страны можно буквально «объяснить на пальцах». А еще монастырь очень красив. Он расположен на высоком берегу над местом слияния Костромы и Волги. Самые лучшие снимки получаются с противоположного берега реки Костромы и моста. Так как монастырь — еще и музейный комплекс, вход туда платный.
Романовский музей
Здание в псевдорусском стиле с белым фасадом только с виду кажется древней боярской палатой. Его построили в 1913 году к 300-летию царствования династии Романовых. На церемонию приехала сама императорская семья. Сегодня это крупный экспозиционный комплекс, где подробно расскажут про Смутное время, соперничество Годуновых и Романовых, про Ивана Сусанина, который как раз в этих краях водил по дремучим лесам противников. Любопытна и художественная часть музея. Например, тут есть полотна Кустодиева — мастер более 10 лет жил в Костроме.
Пожарная каланча
Прежде всего это прекрасная смотровая площадка, ведь высота башни — 35 метров. Так что за лучшим видом на Кострому нужно идти сюда. Заодно можно послушать экскурсию о том, как работали пожарные в Костроме. Деревянный город часто горел.
Торговые ряды
До революции Кострома была крупным экономическим центром. Местные купцы вели торговлю мехом, табаком, рыбой, хлебом. Поэтому и построили в XVIII веке эти роскошные ряды, где у каждого товара была своя «улица». Рынок и магазины в рядах работают до сих пор. Там представлена продукция местных производителей: сыр, масло, мясо, колбасы, одежда из льна. А еще на территории есть красивая церковь Спаса в Рядах с высокой колокольней. И, кстати, это вторая смотровая площадка, куда стоит подняться ради эффектных снимков.
«Балтийский берег, рыжая заря», — поется в известной песне. В Калининград обычно едут, чтобы увидеть «другую Россию». Более мягкий, чем в Петербурге, климат. Руины рыцарских замков и сохраняющие обаяние немецкие коттеджи. Самые вкусные шпроты и дивные приморские пейзажи. Западный регион страны определенно стоит посетить хотя бы раз.
На самолете (2 часа), на поезде
(27-29 часов, нужен загранпаспорт).
— Калининград — янтарная столица России с вековыми ювелирными традициями. Здесь находится крупнейшее месторождение янтаря в мире и работает комбинат по его добыче и обработке. Туристам будет интересно заглянуть в наш «Музей янтаря» и привезти домой сувенир, предмет интерьера или украшение из этого солнечного камня. Кусочки янтаря можно найти и на побережье моря. Так что советую прогуляться по променадам Янтарного, Светлогорска и, конечно же, Зеленоградска. Тем более, что МегаФон там лидер по качеству связи и скоростям интернета. Так что словить волну впечатлений и сразу поделиться ими в соцсетях — дело пары секунд.
Остров Канта
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Старинные крепости
Куршская коса
Cергей Лихобабин, директор отделения МегаФона
в Калининградской области
«Дом китобоя»: полное погружение в русский быт советского периода.
Район вилл Амалиенау: тихие улочки старого Кенигсберга в современном
Калининграде.
Музей Мирового океана: самый большой в России скелет кашалота, музейные суда «Витязь, «Космонавт Виктор Пацаев» и другие экспонаты.
Пляж «Янтарный»
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Кострома — один из восьми городов золотого кольца России. Этот город словно действующее лицо пьес Островского: не случайно «Жестокий романс» Эльдар Рязанов снимал именно здесь. А еще отсюда начиналось царствование Романовых. Ощутить дух времени, полюбоваться величественной Волгой, отведать фирменного сыра — вот как минимум три причины приехать в Кострому.
На самолете (2 часа),
на поезде (12 часов).
— Будете в Костроме, обязательно пройдитесь по главной площади города — «сковородке» — и Волжской набережной. Загляните и в этнографический музей «Костромская слобода» — это один из старейших музеев-заповедников под открытым небом. Именно здесь расположен древнейший памятник церковной деревянной архитектуры всей Центральной России — церковь Собора Пресвятой Богородицы (1552 год).
А еще Кострома — сырная столица России. В Торговых рядах не проходите мимо «Сырной биржи», где представлено несколько десятков видов местной продукции.
Список из достопримечательностей нашего региона можно продолжать долго, да и туристов круглый год здесь немало. Поэтому для МегаФона важно обеспечить и жителей, и гостей нашего города качественной связью и быстрым мобильным интернетом. К летнему туристическому сезону мы уже построили и модернизировали почти 10 базовых станцией как в центре, так и области.
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь
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Романовский музей
Пожарная каланча
Александр Мартынов, директор отделения МегаФона
в Костромской области
Терем Снегурочки: в ледяной комнате можно выпить морса из ледяной рюмки.

Набережная Волги: а как же может быть иначе?

Сусанинское болото: в отличие от XVII века, теперь здесь есть живописная
туристическая тропа.
Торговые ряды
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Материал подготовлен специально для ПАО «МегаФон».

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Авторы фото: Сергей Боков, Марина Большакова, Елена Виноградова,
Евгений Горин, Юлия Федосеева, Галина Демидова, Татьяна Иванюк, Василий Кузютин.
Дизайнер: Заира Гамисония

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