Началось лето — значит, пора в дорогу. Например, по российским городам и весям. Мы выбрали четыре маршрута по разные стороны от Петербурга. И составили программу на 2-3 дня с советами от тех, кто здесь живёт. Гид сделан совместно с МегаФоном — всероссийским оператором цифровых возможностей и пятикратным обладателем награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России.

Как и Петербург, Петрозаводск основан Петром I в 1703 году. Однако этот город не похож на южного «собрата»: здесь российский император строил не дворцы, а оружейный завод. Отсюда и название. Сегодня рабочая история столицы Карелии в прошлом. Современные жители гордятся прежде всего вузами и театрами.

на «Ласточке» (5-6 часов), на автобусе (7-10 часов), на поезде дальнего следования (6-10 часов).

— В Петрозаводске стоит заглянуть к местному «дереву с ухом» – скульптуре, которая находится на берегу Онежского озера. По задумке авторов, можно попросить его исполнить желание: на стволе дерева закреплено большое ухо, а над ним висит табличка со словами «Прошепчи одно желание». Если же отъехать от столицы Карелии в сторону реки Суна, то определенно надо посетить древний потухший вулкан Гирвас в одноименном посёлке. Ему более 2-3 млрд лет! Природа и время его не пощадили: от вулкана остались лишь лавовые потоки и следы кратера. Но и это зрелище стоит внимания туристов, которых с наступлением лета в Карелии прибывает все больше и больше. Со связью проблем не будет. С начала года мы установили и модернизировали более 30 базовых станций в Петрозаводске и райцентрах региона. Это позволило расширить территорию покрытия 4G и обеспечить жителей и туристов скоростями интернета свыше 30 Мбит/с. Этого более чем достаточно, чтобы вести прямые эфиры, выходить в соцсети и делиться впечатлениями из Карелии.

Набережная Онежского озера

Нажимайте на стрелочки, чтобы читать подробнее

Площадь Кирова

Парк Онежского тракторного завода

Роман Куликов, директор отделения МегаФона в Карелии

Набережная Варкауса: непарадный берег Онеги, где можно устроить пикник — почти в центре города почувствовать себя на природе.

Урочище «Чёртов стул»: скалы, которым уже 2 млрд лет, здесь образуют огромный трон со спинкой.

Морской музей «Полярный Одиссей»: собрание деревянных парусников под открытым небом, которые можно посетить.

Кижи

Усадьбы и космос. Эти два ключевых слова нужно помнить, собираясь в Калугу, уютный город к югу от Москвы. Усадьбы — потому что местные купцы жили на широкую ногу и оставили после себя множество интересных каменных особняков. Космос — потому что именно здесь прожил большую часть жизни «дедушка космонавтики» Константин Циолковский. В общем, вы поняли, с чем будут связаны главные местные достопримечательности.

На самолете (1,5 часа), на поезде (12,5 часа).

— Обязательно к посещению в Калужской области самого крупного арт-парка в Европе «Никола-Ленивец». Мне лично очень нравится это место на реке Угра. Рекомендую всем! С нулевых оно стало своеобразным форпостом современного искусства: ежегодно парк собирает тысячи туристов, которые приезжают посмотреть на «архитектурное безумие» — так иногда называют парк в прессе. Многие приезжают сюда на целые выходные. Поэтому немаловажно обеспечить гостей достойным качеством связи. Недавно здесь появилась вся необходимая инфраструктура связи от МегаФона, благодаря которой наши абоненты смогут на 4G-скоростях интернета делиться впечатлениями с места событий. Всего же в Калуге и области с начала года мы построили и модернизировали почти 50 базовых станций.

Музей истории космонавтики

Нажимайте на стрелочки, чтобы читать подробнее

Мемориальный Дом-музей К.Э. Циолковского

Гостиный двор

Антон Павленко, директор отделения МегаФона в Калужской области

Каменный мост: старейший каменный виадук в России.



Дом-музей им. А.Л. Чижевского: изобретатель знаменитой люстры тоже жил в Калуге.



Оптина пустынь: один из самых крупнейших монастырей России находится в часе езды от города.

