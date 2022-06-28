Подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы
Поэтому при строительстве котельной Ненастьев учел следующее:
Но некоторые моменты герой нашего материала все же не сделал:
В мае на участке Андрея побывали проектировщик и прораб: оценили готовность территории. Например, они подсказали, что на пути трубы окажется старый деревянный сарай. Чтобы не мешал, владелец решил снести постройку.
Также представители ГРО выдали заключение по котельной, которую наш герой построил сам.
«Я предварительно перечитал много документов, потому что очень переживал: к помещениям с газовым котлом много специфических требований, — так мужчина описывал процесс в соцсетях. — У одного из соседей просто не приняли котельную внутри дома из-за ее размеров, и ему пришлось строить отдельное помещение на улице».
Отделка стен допускается только из негорючих материалов. Череповчанин использовал огнестойкий гипсокартон (ГКЛо), который закрепил на участке стены за котлом. Чтобы доказать это в случае необходимости, взял в магазине товарный сертификат.
Необходимая высота потолков — не менее 2,2 метра. У Андрея получилось 2,5 метра.
Пол должен быть из негорючих материалов.
Забыл про вентиляцию. Поэтому пришлось пробиватть стену и выводить трубу над крышей котельной. Теперь нужно заказывать проверку вентиляции пожарным инспектором — кстати, могут измерить даже скорость протока воздуха.
Пропустил норму о соседстве газовой трубы и электропроводки: между ними должно быть не менее 40 см. В том месте, где Андрей планировал ввод газа, находится электрощиток и сплетение проводов.
На 1 м³ объема помещения должно приходиться не менее 0,03 м² остекления. Двух готовых окон, которые домовладелец купил в строительном гипермаркете, вполне хватило. Важно: оба окна открываются, так положено по нормам.
«По моей мысли газовая труба должна была выходить из земли и почти сразу заходить в котельную, а теперь она пойдет по фасаду всей котельной, обогнет ее целиком и придет внутрь с другой стороны», — объяснил хозяин дома.