В собственный одноэтажный дом семья Андрея Ненастьева перебралась пять лет назад из череповецкой хрущевки. Нашему герою нравится жить на земле: он с удовольствием занимается благоустройством территории, ремонтом жилища и рассказывает об этом подписчикам. Несколько месяцев назад житель Череповца сообщил о том, что решил провести газ. Пост вызвал много комментариев, в том числе скептических: мол, большие затраты сведут к нулю весь экономический эффект затеи. Но россиянин, который пока отапливает дом электричеством, в своем решении не сомневается. Особенно когда вспоминает счет в 11 000 рублей, который пришел ему пару лет назад: зима была холодной, температура опускалась до минус 36. При этом соседи, у которых стояли газовые котлы, платили 4 000 - 5 000 рублей за двухэтажные коттеджи. Как говорится, почувствуйте разницу. Тем более в условиях северного климата, когда топить приходится, считай, 9 месяцев в году.