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Подведение газовых сетей к частному дому — процесс многоступенчатый. Какие этапы он включает и с чего стоит начать, мы рассмотрим на примере жителя Череповца. Владелец участка ведет страницу в соцсети, где честно рассказывает о своем опыте, ошибках и дает полезные советы.
Как провести газ на участок, если у вас частный дом
Труба зовет
В собственный одноэтажный дом семья Андрея Ненастьева перебралась пять лет назад из череповецкой хрущевки. Нашему герою нравится жить на земле: он с удовольствием занимается благоустройством территории, ремонтом жилища и рассказывает об этом подписчикам. Несколько месяцев назад житель Череповца сообщил о том, что решил провести газ. Пост вызвал много комментариев, в том числе скептических: мол, большие затраты сведут к нулю весь экономический эффект затеи. Но россиянин, который пока отапливает дом электричеством, в своем решении не сомневается. Особенно когда вспоминает счет в 11 000 рублей, который пришел ему пару лет назад: зима была холодной, температура опускалась до минус 36. При этом соседи, у которых стояли газовые котлы, платили 4 000 - 5 000 рублей за двухэтажные коттеджи. Как говорится, почувствуйте разницу. Тем более в условиях северного климата, когда топить приходится, считай, 9 месяцев в году.
Для того, чтобы снизить затраты на строительство сетей, Андрей решил воспользоваться федеральной программой догазификации. В ней участвуют населенные пункты, в которые уже заведены газопроводы.
Условия такие: газовые сети до границ домовладений Единый оператор газификации — ООО «Газпром газификация» — ведет бесплатно, а вот работы внутри участка и в доме оплачивает сам абонент.
Какие шаги наш герой уже сделал, а какие ему только предстоят, мы расскажем далее.
шаг 1
пакет документов
Отапливать газом собственник будет только дом, поэтому планируемый максимальный часовой расход газа (МЧРГ) у него стандартный — не более 7 куб. метров. А вот если бы мужчина решил устроить теплые полы и подвести трубу, например, к теплице, то к заявке необходимо было бы приложить еще расчет планируемого МЧРГ. Его может выполнить газораспределительная организация за дополнительную плату.
Осенью 2021 года череповчанин подал заявку на сайте Единого оператора газификации connectgas.ru. Пакет документов оказался простым.
Заявка на догазификацию
«Подав документы, мы ненадолго уехали из города, — рассказывает Андрей. — И тут в личном кабинете пришло уведомление, что необходимо согласие жены как второго собственника дома на газификацию. Супруга подписала нужную бумагу, и я удалённо загрузил ее на портал ЕОГ. Документ приняли. Мне понравилось, что все вопросы решали онлайн: никто не звонил, не было лишних разговоров и т.д.»
Пакет документов
  1. паспортные данные;
  2. документы на дом и земельный участок — выписка из ЕГРН или свидетельство о государственной регистрации права;
  3. СНИЛС;
  4. ИНН;
  5. градостроительный план, который Андрей взял в местном управлении архитектуры. На нем мужчина ручкой нарисовал здание будущей котельной;
  6. ситуационный план (сделал сам на основе карт из интернета);
  7. контактные данные для обратной связи.
Где еще можно подать заявку на догазификацию
подать заявку
В офисе региональной ГРО
подать заявку
Через портал «Госуслуги»
найти офис
В офисе МФЦ «Мои документы»
шаг 2
Договор на технологическое присоединение
В середине декабря будущего абонента пригласили в клиентский центр АО «Газпром газораспределение Вологда» — подписывать договор.
Мужчину удивило, как много человек приехали подписывать договоры. Причем было видно, что это люди самого разного социального статуса — и владельцы коттеджей из пригородов Череповца, и пожилые жители деревень. Судя по всему, они действительно ждали программу догазификации, чтобы с наименьшими затратами подвести газ.

Андрей заключил договор «под ключ»: местное ГРО будет осуществлять строительство сетей на обоих этапах — от магистральной трубы до границ участка, и от границ участка до котла. Наш герой не стал искать альтернативного подрядчика для прокладки сетей в границах земельного участка: изучив рынок, он пришел к выводу, что стоимость работ сопоставима, а надежность «газпромовской» структуры показалась ему выше.
«В этом офисе я был последний раз, наверное, лет 10 назад, и удивился, как сильно он изменился в лучшую сторону, — отмечает житель Череповца. — Раньше он напоминал советский ЖЭК, теперь там электронная очередь, приветливые девушки все объясняют, отвечают на вопросы».
«Газовая труба у меня в метре от забора. Пока насчитали 150 тысяч рублей без котла — я не знаю, много это или мало в масштабах таких работ, и что будет в итоге. В «Газпроме» сразу предупреждают, что цена может быть выше после того, как будет готов окончательный расчет на основе проекта», — рассказал Ненастьев подписчикам после того, как заключил договор.
Первую часть суммы — 70 000 рублей — он оплатил сразу в офисе.
шаг 3
Подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы
Поэтому при строительстве котельной Ненастьев учел следующее:
Но некоторые моменты герой нашего материала все же не сделал:
В мае на участке Андрея побывали проектировщик и прораб: оценили готовность территории. Например, они подсказали, что на пути трубы окажется старый деревянный сарай. Чтобы не мешал, владелец решил снести постройку.

Также представители ГРО выдали заключение по котельной, которую наш герой построил сам.
«Я предварительно перечитал много документов, потому что очень переживал: к помещениям с газовым котлом много специфических требований, — так мужчина описывал процесс в соцсетях. — У одного из соседей просто не приняли котельную внутри дома из-за ее размеров, и ему пришлось строить отдельное помещение на улице».
Отделка стен допускается только из негорючих материалов. Череповчанин использовал огнестойкий гипсокартон (ГКЛо), который закрепил на участке стены за котлом. Чтобы доказать это в случае необходимости, взял в магазине товарный сертификат.
Необходимая высота потолков — не менее 2,2 метра. У Андрея получилось 2,5 метра.
Пол должен быть из негорючих материалов.
Забыл про вентиляцию. Поэтому пришлось пробиватть стену и выводить трубу над крышей котельной. Теперь нужно заказывать проверку вентиляции пожарным инспектором — кстати, могут измерить даже скорость протока воздуха.
Пропустил норму о соседстве газовой трубы и электропроводки: между ними должно быть не менее 40 см. В том месте, где Андрей планировал ввод газа, находится электрощиток и сплетение проводов.
На 1 м³ объема помещения должно приходиться не менее 0,03 м² остекления. Двух готовых окон, которые домовладелец купил в строительном гипермаркете, вполне хватило. Важно: оба окна открываются, так положено по нормам.
«По моей мысли газовая труба должна была выходить из земли и почти сразу заходить в котельную, а теперь она пойдет по фасаду всей котельной, обогнет ее целиком и придет внутрь с другой стороны», — объяснил хозяин дома.
шаг 4
Покупка газового оборудования
Пока газовики делали проект, Андрей разбирался с вентиляцией и покупкой котла с дымоходом. Плиту он решил оставить электрическую, чтобы сократить расходы на разводку сетей по кухне.

Котел можно было выбрать и более бюджетный, но россиянин купил агрегат за 65700 рублей. А все потому, что очень хотел управлять оборудованием через Wi-Fi.

На вопрос, зачем ему «умный» котел, мужчина ответил так: чтобы поддерживать в доме приемлемую температуру даже тогда, когда семья находится в длительном отъезде.
На участке героя уже начались работы, сеть заведена в котельную. К сентябрю он надеется быть с газом. Следующий шаг ему только предстоит, но мы его тоже опишем — он важный.
«Вообще, тем, кто подумывает о газификации дома, я бы советовал заняться этим прямо сейчас, — говорит Андрей Ненастьев. — Пока в продаже есть достаточно широкий выбор котлов, в том числе самых современных».
шаг 5
Договор на техническое обслуживание
Вопрос безопасности — ключевой, когда речь идет о внутридомовом газовом оборудовании и газопроводе. Чтобы специализированная организация могла регулярно проверять состояние сетей, нужно заключить договор на техническое обслуживание инфраструктуры. Без него поставка газа невозможна.

Многих интересует цена технического обслуживания. Андрей ею тоже заинтересовался. Выяснил, что ежегодная проверка внутридомового оборудования и газопровода в его регионе стоит до 2000 рублей.
шаг 6
Договор на поставку газа
Договор на поставку газа наш герой заключит, когда все коммуникации будут подключены.
шаг 7
Пуск газа
Что будет происходить: газовики подключат газовое оборудование к коммуникациям, регулирующие и измерительные приборы — счетчик, датчики и запорные краны. Они проверят работоспособность оборудования, отсутствие утечек, параметры давления.

В день осуществления фактического присоединения (врезки и пуска газа) абонент и ГРО подпишут акт о подключении. Газовики обязательно проведут инструктаж. Подробно расскажут о том, как пользоваться газом безопасно. К такому инструктажу стоит отнестись внимательно. И обзязательно нужно передать информацию своим близким, которые не смогли присутствовать в этот момент.
Как продвигается догазификация в Вологодской области?
*данные на 22 июня 2022 года
** размер зависит от среднедушевого дохода семьи. Семья должна быть признана нуждающейся. Обратиться за матпомощью можно в течение 12 месяцев с момента заключения договора в соцзащиту по месту жительства.
2 140
в 2024 году
2 241
в 2023 году
3 820
601
в 2022 году
догазификация завершена в 2021 году
Сколько домовладений получат газ:
Сколько заявок поступило:
25000 рублей — максимальный размер единовременной материальной помощи, установленный в регионе**
6 715
7 908
14 841
заключено договоров
принято
поступило*
Дорожная карта для федеральной программы
В Вологодской области создан Региональный штаб для координации работы по догазификации. Его возглавляет губернатор Олег Кувшинников. Непосредственно на местах, в 16 газифицированных районах области, действуют территориальные штабы. Вместе с АО «Газпром газораспределение Вологда» разработана Региональная программа газификации на период 2022-2031 годов, сводный и пообъектный план-графики.
Сокращены сроки согласования документов.
подробнее
В скором времени планируется принятие регионального закона о налоговых льготах для АО «Газпром газораспределение Вологда».
Заявки от населения на догазификацию принимают все многофункциональные центры области.
Ускорена выдача разрешений на земляные работы: ордер выдается в течение одного рабочего дня.
Сокращены сроки согласования документов
  • выдача замечаний к проектной документации в течение 7 рабочих дней (было 30 дней);
  • согласование схем организации дорожного движения в течение 3 рабочих дней (было 30 дней);
  • выдача разрешений о размещении объектов на землях в течение 10 рабочих дней (было 30 дней).
Важно
«Единым государственным оператором социальной газификации на территории нашей области выступает АО «Газпром газораспределение Вологда». Эта государственная компания уполномочена осуществлять сразу весь комплекс работ по догазификации домовладений граждан до границ участков и на территории домохозяйств. В этом для граждан есть очевидные удобства. Однако, это вовсе не означает, что собственник не вправе заключить договор с другой компанией. Отмечу: производителем работ по догазификации в домовладениях может быть любая специализированная организация, которая больше подойдёт по стоимости услуг, срокам выполнения или другим критериям, важным для конкретного собственника».

Вице-губернатор Вологодской области Антон Стрижов
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Читайте также: Как бесплатно подвести газ до участка в Ленобласти, читайте здесь.
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Материал подготовлен специально для ООО «Газпром межрегионгаз».

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены героем материала.
Другие источники фотографий: Gasfoto.ru, Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина

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