Гаркуша, Пепперштейн, Васякина приедут в Комарово на фестиваль «Курорт»

В выходные, 16 и 17 июля, московский Центр Вознесенского устроит в Комарово фестиваль «Курорт». Оба дня будут продавать книги, обсуждать литературу, читать стихи и творить искусство.

В пять часов вечера в субботу в Доме отдыха и творчества «Комарово» (улица Лейтенантов, 31) состоится поэтический концерт с участием Павла Пепперштейна, Олега Гаркуши и Шиша Брянского.



В час дня в воскресенье от комаровской библиотеки (3-я Дачная улица, 8) стартует танцевально-речевая медитация «Как если бы лес» студии СДВИГ. Танц-художники Антон Вдовиченко, Аня Кравченко, Маша Шешукова на несколько часов отправятся в лес. Блуждая в лесу, гости фестиваля смогут стать свидетелями этой практики.

