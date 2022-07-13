Гаркуша, Пепперштейн, Васякина приедут в Комарово на фестиваль «Курорт»

В выходные, 16 и 17 июля, московский Центр Вознесенского устроит в Комарово фестиваль «Курорт». Оба дня будут продавать книги, обсуждать литературу, читать стихи и творить искусство.
В пять часов вечера в субботу в Доме отдыха и творчества «Комарово» (улица Лейтенантов, 31) состоится поэтический концерт с участием Павла Пепперштейна, Олега Гаркуши и Шиша Брянского.
В час дня в воскресенье от комаровской библиотеки (3-я Дачная улица, 8) стартует танцевально-речевая медитация «Как если бы лес» студии СДВИГ. Танц-художники Антон Вдовиченко, Аня Кравченко, Маша Шешукова на несколько часов отправятся в лес. Блуждая в лесу, гости фестиваля смогут стать свидетелями этой практики.
Оба дня с полудня в Доме отдыха и творчества будут проходить ярмарка книг независимых издательств и ярмарка доступного современного искусства «Шар и крест». От книжников будут участвовать магазины «Желтый двор», «Все свободны», «Порядок Слов» и издательство Ивана Лимбаха. От художников — Семён Агроскин, Алексей Бавыкин, Лена Власова, Юлия Кернер, Наталья Пивко, Катя Сысоева, Леонид Тишков и другие.
Подробная программа на сайте фестиваля. Вход свободный.
18+
Елена Васильева