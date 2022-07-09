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    На экраны выйдет «Страна Саша» — комедийная мелодрама о первой любви и преодолении своих страхов

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    14 июля в кино — премьера комедийной мелодрамы «Страна Саша». Это полнометражный дебют режиссера Юлии Трофимовой, которая, наверное, памятна зрителям по сериалу «Инсталайф». Премьера фильма состоялась на внеконкурсной программе Берлинского кинофестиваля.

    Фото: vegafilm.ru/
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    В центре внимания — 17-летний нерешительный Саша, который хочет только кататься на скейте и рисовать граффити, а вот становиться взрослым, выбирать вуз и знакомиться с девушками — хочет не очень. Но жизнь берёт своё, когда Саша знакомится с отцом (Максим Шпаковский), а главное — со странной девушкой Женей. Та тоже преодолевает свою робость, и возможно, вместе им это будет сделать проще. История взята из жизни: кино снято по одноимённой повести ульяновской поэтессы Галины Узрютовой, которая рассказала, что опиралась во многом на собственный опыт.

    В роли Саши мы увидим молодого актёра Марка Эйдельштейна, который известен по роли в сериале «Шестнадцать +» режиссёра Владимира Бека. Актрису, сыгравшую Женю, Марию Мацель, можно было видеть в «Перевале Дятлова». Другую героиню сыграет Евгения Громова, снявшаяся, например, в сериале Фёдора Бондарчука «Псих».

    16+

    Фёдор Дубшан

    Фото: vegafilm.ru/

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