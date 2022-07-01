Джазовый фестиваль «Бродский DRIVE» вновь наполнит Шереметевский сад музыкой

В этом году музыкальный фестиваль «Бродский DRIVE», который пройдет 15–17 июля 2022 в Шереметевском саду (Литейный пр., 53), приурочен к 100-летию джаза в России. Известные музыканты из России, а также Франции, Кубы и США сыграют классический джаз, блюз, фолк, свободные импровизации, латиноамериканский джаз, фьюжн, соул и поэтический арт-джаз.



Фото: akhmatova.spb.ru Поделиться Поделиться





Фестиваль откроют 15 июля в 19:00 неоджазовый валторнист Аркадий Шилклопер, певец, исследователь русского фольклора Сергей Старостин и контрабасист, композитор и продюсер Владимир Волков. Вместе они способны создать гипнотическое звуковое поле чудодейственного эффекта и напряжения.



В 20:00 перед зрителями выступит Квартет Дмитрия Сабурова. Контрабасист Николай Затолочный, пианист Константин Хазанович, барабанщик Дмитрий Сабуров и молодой саксофонист из США Армир Ли исполнят классические джазовые стандарты в авторских аранжировках. В качестве специального гостя вместе с квартетом выступит легенда российского джаза, народный артист России Давид Голощёкин.



16 июля фестиваль начнется в 16:00 с выступления трио Вячеслав Гайворонский (труба) — Григорий Воскобойник (контрабас) — Гарик Багдасарьян (барабаны). Слушателей ждет увлекательный эксперимент по поиску сочетания трех солирующих инструментов и точек их единения.



В 17:00 на сцену выйдет Dizzy Dutch Duck & NORD WEST BIG BAND — модерн-джаз-группа петербургского тромбониста Антона Боярских, усиленная духовой секцией (9 человек) оркестра Института культуры Nord West Big Band. Музыканты сыграют произведения финского современного композитора Sasu Schildt, объединившего традиционное звучание джазовых оркестров Эллингтона и Бэйси и музыку хип-хоп.

В 19:00 петербургская вокалистка Элизабет Аллай и Southern Comfort исполнят блюз и госпел, звучавшие на Юге США 100 лет назад, а также песни из репертуара Memphis Minnie Ruth Brown, Johnny Cash.



Заключительным выступлением второго дня фестиваля станет концерт пианиста и композитора Андрея Кондакова и Electric Project в 20:00. Будет исполнена обновленная программа джаз-рок-проекта.



Заключительный день фестиваля «Бродский DRIVE» откроется в 16:00 выступлением ансамбля Михаила Марышева. Петербургский пианист, ученик Давида Голощёкина Михаил Марышев в сопровождении своего ансамбля сыграет оригинальные композиции, джазовые стандарты, музыку современных джазовых композиторов.



В 17:00 на сцене — проект Philoritmica (Куба — Россия), организованный в 2012 году знаменитым кубинским перкуссионистом и мультиинструменталистом Йоэлем Гонсалесом. Новый фламенко-джаз, афро-кубинские ритмы, латиноамериканский джаз, фьюжн звучат в народных мелодиях, исполняемых в аранжировках Йоэеля Гонсалеса.



В 19:00 слушателя погрузятся в импровизационную музыку ZIG TRIO (Франция — Россия). Компанию музыканту, кинорежиссеру и путешественнику Зигу Siegfried Debrebant составят контрабасист Владимир Волков и московский барабанщик Петр Ившин.



Завершит фестиваль проект «Александр Сергеевич сердится». Романсы великого русского композитора Александра Даргомыжского прозвучат в джазовой вариации (и с чувством юмора) Андрея Кондакова, Вячеслава Гайворонского и Владимира Волкова. Стихи Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов читает актриса МДТ Екатерина Тарасова.



За изменениями в программе следите на сайте или в группе фестиваля во «ВКонтакте». 12+

