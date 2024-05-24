Куда пойти 24–26 мая: выставка о Льве Додине, День эрмитажного кота и удивительные книги

Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Последние майские выходные — время насладиться погодой. Отправляемся на велопарад по самой красивой трассе Петербурга с «Фонтанкой», не пропускаем концерты на крышах и в скверах, говорим с художниками и пробуем необычные сладости.



Актуальное

«Город мастеров» познакомит с художниками 25 мая, 0+

Всего на один день Соляной переулок и внутренние дворы Академии Штиглица трансформируются в «Город мастеров». Скульпторы, художники, стеклодувы, кузнецы, гончары и дизайнеры соберутся тут, чтобы поделиться секретами мастерства и провести большую арт-ярмарку. На часть встреч нужна предварительная регистрация.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Большая выставка о Льве Додине — в Шереметевском До 20 октября, 12+

К 80-летию художественного руководителя МДТ Льва Додина и самого театра в Шереметевском дворце — Музее музыки — открывается грандиозный проект. Как отмечают кураторы, он стал в первую очередь попыткой «прояснить мучительный процесс обдумывания состояния мира, несовершенной природы людей». Помогут на этом пути фрагменты декораций, реквизит, редкие фотографии и записи репетиций и спектаклей, а также личные истории Додина о педагогике и наставничестве, увлечениях и внерабочих часах. Выставка «Лев Додин. Жизнь человека» разделит Полярный флигель дворца на четыре части, каждая из которых расскажет о работе режиссёра с разными текстами — Шекспира, Достоевского, Чехова и других.



Фестиваль тюльпанов покоряет яркостью 24–26 мая, 0+

Благодаря летнему теплу, праздник тюльпанов на Елагином острове в этот уик-энд в самом разгаре. Названия основных цветников и формы садовых композиций в этом году были вдохновлены творчеством Александра Пушкина и его лёгкостью обращения с родным языком. Пройдя по Второму Елагину мосту, гости увидят Широкошумный цветник, чуть дальше — Кокетственный, Тишистый и Вечно-праздный. Неологизмы, придуманные писателем, звучат и в других названиях. На прошлой неделе в ЦПКиО им. Кирова уже распустились гиацинты, рябчики и нарциссы, и садовники изящно вписали их в масштабные флористические композиции.



Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Старшие в городе» научат любви к жизни 25 мая, 12:00, 0+

Фестиваль «Старшие в городе» на выходных вольется в пространство «Севкабель Порта». Горожане возраста 50+ смогут пообщаться в творческой атмосфере и убедиться, что жизнь со временем не теряет красок, а, возможно, наполняется ими больше прежнего. В программе — разговоры со специалистами из разных областей об отношениях, здоровье, карьере и самореализации в творчестве. Кроме этого организаторы запланировали большое количество активностей, например интерактивный тренажёр по написанию романов, зарядку в стиле Rock-n-Roll, уроки танцев. Тема этого года — любовь в широком смысле: к себе, близким и жизни в целом.



Фестиваль мороженого изменит площадь Островского 24 и 25 мая, 0+

Ко Дню города на площади Островского появятся десятки ларьков с мороженым. Сорта — самые разные и нестандартные. На Фестивале мороженого будут продавать рожки с малиной и перцем, сыром и крекером, а хитом сезона станет лакомство со вкусом нефти. Посередине гастрономической площадки поставят сцену и организуют точки с мастер-классами для детей. Вход на праздник свободный.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





День эрмитажного кота познакомит с пушистой охраной 25 мая, 0+

Государственный Эрмитаж выведет в свет обитающих там котов и пустит желающих в «Кошкин дом». В подвалах Зимнего дворца есть специально оборудованное помещение, где в комфорте живут многочисленные коты «на службе». Они охраняют залы и запасники от грызунов, снимаются в кино и в целом ведут активную жизнь. Специальная программа для гостей праздника начнётся в Большом дворе Зимнего дворца в 13:30. Молодежный театр на Фонтанке зовет насладиться погодой 26 мая, 0+

В воскресенье Молодежный театр на Фонтанке собирает друзей в Измайловском саду. В планах на день — гулянья с выступлениями артистов. В 15:00 перед собравшимися сыграет Дунаевский Orchestra во главе с его фронтменом — артистом Молодежного театра Константином Дунаевским.

«Фонтанка» устроит велозаезд по ЗСД 25 мая, 18:00, 14+, и 20:30, 12+

Уже в эту субботу на главной трассе Петербурга — Западном скоростном диаметре — пройдёт шестой ЗСД Фест. Дорога с прекрасным видом на Финский залив вновь окажется в распоряжении любителей спорта, которые готовы вместе с «Фонтанкой» покорять подъемы и спуски вантовых мостов и преодолевать километры пути. Первый велозаезд — «Наш оранжевый» — начнётся в 18:00. Присоединиться к нему могут подростки вместе с родителями, в костюмах можно и нужно авторски обыграть тематику. Старт традиционному вечернему велопараду «Засвети скоростной диаметр» дадут в 20:30, и он только для взрослых. Общая протяжённость маршрута составит 15 километров. Подробности о фестивале, расположении стартового городка и программе смотрите на сайте.



Фото: Роман Киташов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В музеях

Художник остановил время в движении С 25 мая по 23 июня, 18+

Пространство Общество «А–Я» представляет выставочный проект Дмитрия Закунова «Структуры `antropos». Художник работает методом хронографии, то есть записывает траектории перемещения объектов при помощи фотографии через равные временные промежутки и тем самым ловит «динамику». В новой серии работ Закунову было важно показать «не только пластику материальной, телесной составляющей, но и чувственные образы и мыслеформы», связанные с каждым из нас.



Редкие книги показывает Эрмитаж До 28 июля, 12+

В залах Зимнего дворца на выставке «Сотворение книги. Редкая книга из Санкт-Петербурга» показывают причудливо оформленные издания, сотни листов иллюстраций, каллиграфии и печатного текста. Все они создавались энтузиастами книгопечатания в издательстве «Редкая книга из Санкт-Петербурга» начиная с 2016 года. Кураторы советуют обратить особое внимание на издание нескольких книг: «Василия Тёркина», переплётом которому послужил офицерский планшет времён Великой Отечественной войны, дополненный часами и канцелярскими принадлежностями, а также «Щелкунчика» с иллюстрациями Михаила Шемякина.



В корпусе Бенуа — малоизвестные натюрморты До 30 июля, 6+

На втором этаже корпуса Бенуа открывается небольшая (один зал), но интересная выставка «Натюрморт 1920-х — 1930-х годов». Идти на неё стоит в первую очередь ради того, чтобы увидеть редко выставляемые полотна Владимира Гринберга, Анатолия Гусятинского, Ерванда Кочара и других художников. Именно на стыке десятилетий начала прошлого века натюрморт стал экспериментальным жанром. Переходя от работы к работе, легко увидеть, как в тот временной промежуток художники начинают буквально «разлагать» составляющие классического натюрморта на геометрические формы кубизма и смело играть с перспективой.



Малагис В. И. Натюрморт с селедкой. 1925, Холст, масло Фото: пресс-служба Русского музея Поделиться Поделиться





К отцу Бродского приводит Фонтанный дом До 14 июля, 18+

Отец Иосифа Бродского — Александр Иванович — всегда оставался для литератора одним из главных авторитетов и адресатом мыслей. До середины лета музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме знакомит посетителей с Бродским-старшим и его судьбой через документы и фотографии из семейного архива. В музее отмечают, что, спустя 40 лет после смерти этого человека, об Александре Бродском, кажется, впервые заговорят не только как о герое эссе «Полторы комнаты» и главе семьи, но как о журналисте, фотографе и авторе со своим голосом. Выставка «Бродский. Памяти отца» проходит в Фонтанном доме на экспозиции «Иосиф Бродский. Натюрморт».



Послушать музыку

В Фонтанном доме споют Лубнина 26 мая, 19:00, 18+

Частью большого проекта-посвящения Гаврииле Лубнину «Взлет посадка жизнь загадка» — художнику, поэту, музыканту и герою андеграунда 1990-х годов станет концерт-трибьют в Шереметевском саду. Исполнить любимые песни Лубнина соберутся Евгений Ткачук и «ДевыЕвы», Евгений Дятлов, ЧтоЕслиХор by Саша Алмазова и Олег Гаркуша, Вова Че Морале, Acid Hasid, Семен Серзин и «Невидимый театр» и многие другие. Кем был ироничный график и музыкант и как смотреть «трехчастную» выставку-воспоминание о нём, объясняла «Фонтанка».



Фото: предоставлено пресс-службой KGallery Поделиться Поделиться





Фестиваль новой музыки расширит границы звучания До 8 июня, 12+

«Сияющие алмазные пушистые» для флейты, кларнета, скрипки, виолончели, фортепиано и «Пальба» для камерного ансамбля и интерактивной электроники на текст скандально известного разрушителя литературных устоев Юрия Мамлеева — лишь малая часть сочинений, которые прозвучат на Международном фестивале новой музыки в Петербурге. Две недели на разных площадках экспериментировать со звучанием и делать тренды «слышимыми» будут исполнители, композиторы и теоретики из разных стран. В субботу в Музее звука участники дадут Концерт многоканальной пространственной музыки Octophonium и обсудят, как на творчество влияет искусственный интеллект.



Петербуржцы споют в хоре ко Дню города 24 мая, 14:00, 0+

В пятницу на ступенях Русского музея в Михайловском саду выступает сводный хор из 1500 петербуржцев. Любители и профессионалы разного возраста исполнят композиции, посвящённые сразу трём праздникам: Дню славянской письменности и культуры, наступающему 320-летию города и 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.



Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Элджей выступает с большим сольником 24 мая, 19:00, 16+

В пятницу старт сезону под открытым небом на фестивале ROOF FEST даст Элджей. Автор хитов «Минимал», «Розовое вино», «Рваные джинсы» собирает фанатов на площадке с видом на Финский залив на большом сольном концерте, первом за долгое время.



Найк Борзов празднует день рождения с фанатами 25 мая, 19:00, 16+

На следующий день на ROOF FEST приезжает Найк Борзов и даёт праздничный концерт в честь своего дня рождения. В этом году исполнитель встречает свои 52 в отличной форме и приветствует многочисленных поклонников.



Drum&Bass потрясёт «А2» 25 мая, 22:00, 16+

В клубе А2 — большой фестиваль для любителей музыкального стиля драм-н-бейс. На вечере WeLoveDrum&Bass соберутся лучшие диджеи, чтобы устроить рейв в формате мультимедийного светового и лазерного шоу с двумя танцполами. Драм-н-бейс известен сложностью ритма и особо высокой скоростью.



Мацуев и Гергиев играют Прокофьева 26 мая, 18:00, 16+

В Концертном зале Мариинского театра вечером в воскресенье прозвучит концерт-подарок от Дениса Мацуева в преддверии XXXII Музыкального фестиваля «Звезды белых ночей». Известный пианист исполнит Фортепианный концерт № 2 Сергея Прокофьева с симфоническим оркестром под руководством Валерия Гергиева.

Валерий Сюткин торопит лето 26 мая, 20:00, 16+

Валерий Сюткин и «Рок-н-ролл Бэнд» дают «почти летний концерт» в «Космонавте». В программе — давно знакомые песни и воздушные импровизации.



В Новой Голландии зазвучит джаз 26 мая, 20:00, 6+

«Летний театр» во Дворе Бутылки в Новой Голландии на один вечер превратится в джаз-клуб. В воскресенье квартет Михаила Марышева представит программу «Цвета» на концерте в двух отделениях. Пианист является резидентом лейбла Rainy Days Records и учеником основателя Филармонии джазовой музыки Давида Голощёкина.



Театральное

Театр «Левендаль» представит своё «наКазанИе» 24 мая, 16+

Новый спектакль в афише Театра «Левендаль» — «наКазанИе», поставленное Искандером Сакаевым. Режиссёр перевернул внутренний мир классического «Преступления и наказания» и показал происходящее в романе глазами Катерины Ивановны Мармеладовой.



М. Д. Достоевская — вероятный прототип Катерины Ивановны Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться





В Городском театре — спектакль Анастасии Паутовой 24 и 25 мая,18+

На сцене Городского театра — премьерные показы спектакля «Мать» по мотивам одноименной пьесы современного британского драматурга Марка Равенхилла. Его поставила Анастасия Паутова, блогер и автор блога «llllllll1111llllll», в котором она сама и подписчики создают мемы с цитатами Бродского, Тарковского, Параджанова и других культовых классиков и современников. В центр сюжета «Матери» помещены размышления о столкновении человека со смертью и принятия неизбежного. Инструментами сложного разговора станут не фактические подробности проживания горя этап за этапом, но форма «трагикомедии, сюрреализма и снов».



Театр из зарубежья на «Молодёжь. Театр. Фест» 25–26 мая

ТЮЗ им. А. А. Брянцева принимает фестиваль «Молодёжь. Театр. Фест», в недавнем прошлом известный под названием «Радуга». В этом году участниками стали театры из разных стран и городов России. В пятницу в программе — «Что-то… ещё» (18+) компании «Куас Продакшн» из Туниса, спектакль, в котором постановщик Мохамед Куас исследует границы познаваемого в мире. В субботу среди прочих постановок зрители увидят спектакль «Жидкий страх» (18+) Национального театра Ирака. Режиссер Самим Хасбалла предлагает взглянуть на историю семьи, которая решила спрятаться от воздействия внешнего мира, но не смогла создать информационную изоляцию. Это приводит к тому, что страх догоняет людей по струнам социальных сетей и начинает разъедать каждого изнутри. Полная программа смотра выложена на сайте.



Театр им. Ленсовета представляет своего «Недоросля» 25 и 26 мая, 18:00, 12+

Школьную классику адаптировали для взрослой аудитории в Театре им. Ленсовета . Режиссёр Роман Кочержевский поставил «Недоросля» по одноимённой пьесе Фонвизина и пригласил играть Митрофанушку Фёдора Федотова, больше всего известного по фильму «Серебряные коньки». Вместе с молодым актёром на сцену выйдут Евгений Филатов, Александр Новиков, Ольга Муравицкая. Стиль оригинала в театре постарались сохранить, отметив, что слова Фонвизина до сих пор звучат «очень точно».

Узнать новое

В мир хикикомори погрузят на лекции 24 мая, 12+

О феномене хикикомори — добровольных отшельников — пишут книги и публикуют статьи. Теперь о людях, которые осознанно выбирают изоляцию и превращают её в стиль жизни, лекцию прочитает молодой исследователь Ольга Нежибицкая. Встреча с ней пройдёт в библиотеке им. Тимирязева, вход свободный.



Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Маяковке коснутся истоков магического реализма 25 мая, 17:00, 16+

В медиахолле библиотеки им. Маяковского в субботу поговорят о том, как фантастика переродилась в магический реализм и о литературных жанрах slipstream fiction («Слипстрим», или «Ускользающий поток») и weird fiction («Странная фантастика»). Яна Титоренко, журналист, редактор литературного журнала «Иначе», не только познакомит с малоизвестными терминами, но также проведёт «экскурсию» по литературным вехам и покажет, как начали писать фантасты на сломе XX века. Вход на встречу — по регистрации.

Ботанический сад покажет яблони и любимые цветы Екатерины II До 26 мая, 0+

С нежными примулами-аурикулами, красоту которых очень ценила Екатерина II , знакомит Ботанический сад в павильоне «Зелёный домик». Гости увидят разнообразные их виды и узнают о том, как этим цветам живётся в петербургском климате. Параллельно с этим на выходных в Ботаническом саду проходит фестиваль «Яблоневый цвет». На территории растут как природные виды яблонь, так и межвидовые гибриды, и каждое дерево уникально.



На экранах

«Маленький Будда» — раньше в прокате 26 мая, 18:00, 16+

В этом сезоне в отечественный прокат впервые выходит лента 1993 года «Маленький Будда», и за несколько дней до официального выпуска в кинотеатрах картину показывают в «Авроре». Эпическое полотно о Востоке и перерождении души с голливудским размахом снял Бернардо Бертолуччи. В ролях: Киану Ривз, Ин Жочэн, Крис Айзек.

«Майор Гром» потрясёт Петербург С 23 мая, 16+

В прокат выходит «Майор Гром: Игра» — третий в серии кинокомиксов о непобедимом полицейском из Петербурга. На этот раз спокойную жизнь героя и его друзей прервёт появление загадочного злодея, который называет себя Призраком. В кадре будут динамичные бои и эффектно взрывающиеся памятники архитектуры. Режиссером картины стал Олег Трофим, работавший и над предыдущими частями. В качестве сценариста в проекте поучаствовал Артем Габрелянов, гендиректор издательства комиксов Bubble, в котором был придуман майор Гром. «Фонтанка» побывала на премьере и составила своё впечатление.



Автор: Central Partnership

«Осенний марафон» покажет «Родина» 26 мая, 12:00, 12+

В честь Дня города в Большом зале «Родины» — «Осенний марафон» Георгия Данелии. В культовой ленте советской эпохи тогдашний Ленинград играет не последнюю роль. Андрей Бузыкин живёт на Кораблестроителей, работает на филфаке ЛГУ (сегодня — СПбГУ) и часто бывает в издательстве рядом с Казанским.

«Нужды путешественника»: Изабель Юппер в Южной Корее С 23 мая, 18+

В прокат выходит меланхоличная комедия корейского режиссера Хон Сан-су «Нужды путешественника», главную роль в которой исполнила француженка Изабель Юппер. На минувшем 74-м Берлинале работа получила Гран-при от жюри. Главная героиня приезжает в Южную Корею из Франции и, чтобы подзаработать, становится частным учителем. Своих учеников женщина обучает французскому языку и придумывает методику, согласно которой, прогресс напрямую зависит от того, сколько времени на иностранном ученик проговорил о том, что вызывает эмоции.



Фото: a-onefilms.com Поделиться Поделиться





В «Мечте с подвохом» — дело нечисто С 23 мая, 16+

В прокат выходит картина Пола Дектора «Мечта с подвохом» со звездой «Игры престолов» Питером Динклэйджем и музой Хичкока Ширли Маклейн. По сюжету их герои совершают сделку: пожилая вдова Астрид предлагает мужчину пожить в своем родовом поместье за считаные копейки, но тот чувствует, что за этим стоят скрытые мотивы.

В кинотеатрах — «Сама любовь» С 23 мая, 16+



На экранах — премьера романтической драмы британского режиссера Джейми Адамса «Сама любовь». Героям предстоит встретиться вновь спустя десятилетие после развода и разобраться в запутанном клубке воспоминаний и всполохов чувств. Одну из центральных ролей исполнила Мариса Абела, которая снимается в роли Эми Уайнхаус в грядущем байопике «Обратно во мрак».



Фото: кадр из фильма «Сама любовь» режиссер Джейми Адамс 2024 Поделиться Поделиться



