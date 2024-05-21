Русский музей покажет малоизвестные натюрморты 1920–30-х годов

Вы увидите натюрморты с изображением кухонной утвари, бытовых предметов, газет и журналов. Музей делает акцент на том, что показывает неочевидные вещи художников, которых многие зрители не знают — работы Владимира Гринберга, Анатолия Гусятинского, Ерванда Кочара и других художников.
Выставка в зале № 80 на втором этаже Корпуса Бенуа призвана дополнить представления зрителей об искусстве 1920–30-х годов — времени постоянных перемен, когда традиционные композиции натюрморта и само назначение жанра изменилось. Он стал полем формальных поисков: в натюрмортах предметы «разлагались» на геометрические формы кубизма, художники экспериментировали с перспективой, использовали нестандартные ракурсы и контрасты.
Вы увидите работы, которые современный зритель видит редко, сможете сделать свои выводы об этом некогда эффектном, а затем метафизическом жанре.
Можно сказать, что в российских музеях сейчас бум выставок натюрмортов: крупные проекты идут в ГМИИ им. Пушкина в Москве (выставка итальянского барочного натюрморта) и в Эрмитаже (фламандская роскошь в Николаевском зале Зимнего дворца), однако отечественный натюрморт вековой давности — это совсем другая история. Формально жанр один, а наполнение отличается в корне.
Выставка «Натюрморт 1920-х — 1930-х годов» пройдёт в зале № 80 на втором этаже Корпуса Бенуа с 22 мая по 30 июля 2024.
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