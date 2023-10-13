Куда пойти 13–15 октября: «Сарай» в Фонтанном доме, «Неопознанная Ленинградская область» и маленькая Франция

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Погода продолжает доказывать: на дворе — середина осени. Для тех, кому не хочется сидеть дома, предлагаем пережидать порывы ветра в музеях, вдохновляться на премьерах в театрах и коротать вечера на лекциях. Главные события выходных — в гиде «Фонтанки».



Актуальное Выставка-блокбастер покажет невероятный скульптурный мир До 3 декабря, 12+



Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Новая выставка-блокбастер в «Манеже» показывает разнообразие отечественной скульптуры XX века. Диапазон авторов — от Михаила Аникушина до Зураба Церетели, от Ивана Шадра до Михаила Шемякина. Формы не менее разнообразны. Будут и Ленин, и Гагарин, и инопланетяне. Название экспозиции «Сопряжение форм» словно бы подчёркивает идею о соприкосновении непохожести и индивидуальных стилей. Чтобы ещё больше подчеркнуть задумку, кураторы решили показывать в залах кинофрагменты и создать эффект движения посреди физической статичности.



«Свиное рыло» проложило путь к НЛО До 29 октября, 18+



Фото: художник Николай Копейкин Поделиться Поделиться





В залах «Свиного рыла» образовалась «Непознанная Ленинградская Область». Колдовские художники и члены Союза «Свиного рыла» обратили внимание на «таинственным феномены», происходящие под Петербургом, заинтересовались фантастическими атрибутами — волосатыми чудовищами, пришельцами, болотными монстрами и чудесами на свалках — и зафиксировали всё на картинах. Всего работы для «НЛО» нарисовали два десятка арт-хулиганов.



Паблик-арт обосновался в «Севкабель Порту» С 12 октября, 18+



Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





В «Севкабель Порту» открылась стена-галерея паблик-арта «Двор 759» под открытым небом, и автором первой работы — «Образ читающего человека» — стала питерская художница Ульяна Полоз. Она уже шесть лет украшает улицы Петербурга репродукциями классических полотен, и о том, как она превращает город в музей шедевров мировой живописи, Полоз в октябре рассказала «Фонтанке».



В музеях Русский музей проведёт от Кипренского к Федотову До 12 февраля, 0+



Карл Брюллов. Сон бабушки и внучки. 1829. Бумага на картоне, акварель Фото: предоставлено ГРМ Поделиться Поделиться





Проект «От Ореста Кипренского до Павла Федотова» — это более ста произведений из фондов Русского музея, которые выставлены в залах Михайловского замка. Среди них — изображения участников Отечественной войны 1812 года Ореста Кипренского, построенные на «тончайших нюансах мягких линий и штриховки итальянского карандаша», акварели Александра и Карла Брюлловых, нетипичные вещи Александра Иванова. Все эти вещи, как и любую графику, публике показывают совсем нечасто.



В корпусе Бенуа знакомят с учеником Серова До 29 января 2024 года. 6+



Фото: «Википедия» Поделиться Поделиться





Русский музей впервые за тридцать лет показывает работы Павла Кузнецова, ученика Серова и Коровина. Картины разных годов расположили в корпусе Бенуа. В советскую пору Кузнецов много работал над темами колхозного и индустриального строительства, а до этого, после поездок в Заволжье и Туркестан в 1910-х годах, увлекся изображением жизни народов Востока и стал известен благодаря необычным сюжетам и манере письма.



Эрмитаж показывает скульптуру из Франции До 28 января, 6+



Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





Тем временем Эрмитаж обращается к французской скульптуре XIX века. На выставке «Умелых рук искусная работа…» в Пикетном зале посетители увидят статуэтки, медальоны и небольшие скульптурные группы, отлитые в лучших мастерских Франции. Кураторы наглядно покажут, как сильный во Франции неоклассицизм («Давид» А. Мерсье и «Диана» А. Фальгера ) соседствовал со знаменитым «Человеком со сломанным носом» Огюста Родена и реалистической «Купальщицей» Э.-Ж. Далу или анималистическими темами.

Академия художеств устраивает «профессорскую» выставку До 22 октября, 6+



Фото: предоставлено Музеем Академии художеств Поделиться Поделиться





В Академии художеств на традиционной выставке работ преподавателей показывают более ста пятидесяти произведений петербургских мастеров: живопись, графику, скульптуру, архитектуру, созданные в последнее время. Как правило, профессора Академии — не «модные» художники, знакомые широкому кругу, но мастера, которых ценят в узких кругах за выверенность линий, академический подход.

Африканские мотивы звучат в квартире у Блока До 12 ноября, 12+

В музее-квартире Александра Блока месяц проработает выставка картин художника Ацбеха Негга Тесфае. Он работает в реалистической манере, не боится использовать яркие краски и сплетает русские и африканские мотивы в тематическом цикле. В зале будут выставлены не только законченные работы, но и эскизы Тесфае: пути воплощения его фантазий об Африке.

Фонтанный дом играет в «Было и не было» С 14 октября до 12 ноября, 18+

В этом месяце Фонтанный дом расширяется и открывает обновлённую галерею «Сарай» после реставрации. Первый проект пространства — это серия выставок, объединённых общим заглавием «Было и не было». Смысл названия в том, что каждый художник-участник, с одной стороны, материализует дух настоящего, с другой — использует идею опыта прошлого как отправную точку собственного проекта. На первой экспозиции — «Сведения о Котике» — художница Катерина Веселовская обращается к истории своей семьи, используя письма прабабушки 1936 года, которые та писала из ссылки. Куратором стал известный российский художник и галерист Пётр Белый.



Жизнь и смерть — в Anna Nova С 14 октября до 10 декабря, 16+

Выставка «жить забыть жить забыть» Андрея Кузькина в Anna Nova Gallery — размышление о жизни и смерти, памяти и забвении. Экспозиция состоит из двух художественных высказываний — проекта «Я ещё жив. Я ещё жива» и масштабной инсталляции «Дар забвения или формула пустого мира». В галерее зрители станут соучастниками выставки: например, на первом этаже проходящие могут написать на листе бумаги фразу «Я ещё жив(а)» и, поставив подпись и дату, «подтвердить ценность отдельной жизни» и закрепить «документ» в зале.



Узнать новое «Фестиваль всего французского» поможет насладиться Европой 14 октября, с 10:00, 6+



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Маленькая Франция в воскресенье появится в ДК им. Кирова : на «Фестивале всего французского» там будут говорить о стране, обсуждать моду и тренды, покупать свежие багеты и выбирать лучшие напитки. С утра до вечера стилисты и парикмахеры планируют делать «парижские» причёски и макияж, а французские книги и комиксы представят издательства Ad marginem, no kidding press и «Питер». Одной из центральных зон станет лекторий: в программе — выступления об особенностях языка в Африке, отношении французов к смерти и открытая беседа о лауреате Нобелевской премии Анни Эрно с переводчицей Марией Красовицкой. На вечер запланированы мастер-класс по бретонским танцам и концерт от The boys of SPB.



Керамисты покажут искусство на маркете 14 и 15 октября, 12+

Ceramania — фестиваль керамики ручной работы — на два дня займет павильон УКТ в «Севкабель Порту». На большой тематический маркет приедут гончары из 20 городов, чтобы показать свои изделия и научить создавать подобное всех желающих. Вход свободный.

Послушать музыку Средние века зазвучат в Доме Радио 13 и 14 октября, 20:00, 18+

«Йоргос Калудис и musicAeterna four. Европейская музыка Средних веков и Возрождения» — такая программа звучит на выходных в Доме Радио. Участницы вокального ансамбля и известный греческий инструменталист обрамят музыку далёкого прошлого «авторской» рамкой, обратятся к одноголосным и полифоническим сочинениям и миниатюрам разных стран.



Во дворце Белосельских-Белозерских сыграют музыкальные редкости 15 октября, 19:00, 6+



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Музыку отечественных композиторов 40–80-х годов XX века в петербургских залах играют нечасто, поэтому воскресный концерт во дворце Белосельских-Белозерских — любопытное событие. Программу вечера начнёт музыка Алемдара Караманова, яркого и самобытного автора, чьё творчество высоко оценивал Шостакович. В заключение будет исполнен Концерт № 2 Николая Капустина, виртуозно и гармонично соединившего в своём творчестве классику и джаз. Программу исполняет Петербургский Государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Титова.

Органный фестиваль — в Мариинском 13 октября, 19:00, 12+

В Концертном зале Мариинского театра до конца октября будет звучать орган: пришло время большого фестиваля органной музыки «Мариинский», и концерт-открытие пройдёт уже в пятницу. Первый вечер целиком посвящён музыке Иоганна Себастьяна Баха. Светлана Бережная в первом отделении будет играть на органе, во втором — сядет за клавесин.



На сцене 13, 14 и 15 октября, 19:00, 16+ В Михайловском театре в этот уик-энд проходят премьерные показы балета Дмитрия Шостаковича «Светлый ручей» в постановке Александра Омара. Балет, созданный в 1935 году для того, чтобы восстановить отношения с советской властью через сюжет о деятельности колхоза на Северном Кавказе, тем не менее стал жертвой цензуры. После выхода статьи «Балетная фальшь» спектакль был признан пародией на жизнь в колхозе, а авторов обвинили в игнорировании народных плясок и песен Кубани. Теперь на первоисточник взглянут по-новому и, найдя там элементы пародии, облекут её в «новую головокружительную хореографию».

«Валенсианская вдова» закрутит в авантюризме и любви 14 октября, 19:00, 12+



Фото: фрагмент афиши спектакля Поделиться Поделиться





В Театре на Литейном в эту субботу пройдут первые показы спектакля Ивана Рябенко «Валенсианская вдова». Основой стала одноименная пьеса Лопе де Вега, написанная в 1604 году после трагедии в жизни его возлюбленной. Артисты разыграют сумасшествие любви и авантюризм «до полной истины страстей» и наглядно докажут, что сюжет не зря стал одним из самых популярных в мире.

Иллюзионист ответит на вопросы магией фокусов 15 октября, 19:15, 12+

Фокусы, магия и удивительные превращения — основа спектакля «Вопрос» в театре «Легенда». Вечером в воскресенье на сцену выйдет иллюзионист Александр Магу и предложит зрителям разгадать секреты мастерства. Загадки переплетутся с волшебством, а правильные ответы найдутся, только когда прозвучат правильные вопросы.

Знаковую пьесу играют в Театре на Фонтанке 15 октября, 18:00, 16+

Новинка этого сезона в Молодёжном театре на Фонтанке — постановка по комедии Александра Вампилова «Прощание в июне». С зарисовками из студенческой жизни писатель вошёл в большую карьеру, поэтому некоторые исследователи считают именно «Прощание» работой, с которой Вампилов «начинается как драматург».



На экранах Смешарики в кино возьмутся за камеру С 12 октября, 0+



Фото: кадр из видео / YouTube Поделиться Поделиться





На экранах — четвертый полнометражный фильм про «Смешариков». Лента — это сборник из четырех короткометражек, снятых четырьмя режиссерами — каждая в своем жанре. Создатели задались вопросом, что было бы, если бы их герои решили сами снять кино, и отрисовали варианты с боевиком и комедией, фантастикой, фэнтези, мюзиклом и немым кино.

«Молодой папа» — от Абеля Феррары С 12 октября, 18+



Фото: кадр из видео / YouTube Поделиться Поделиться





В прокат выходит новая работа режиссера Абеля Феррары, прославившегося криминальными боевиками. Действие «Молодого папы» разворачивается в Италии, куда возвращаются солдаты после Первой мировой. В стране нищета и голод, богатые землевладельцы у власти. Молодой священник Пио (Шайа Лабаф, «Нимфоманка», «Трансформеры», «Ярость») помогает деревенским жителям и ветеранам, а также творит чудеса и борется с самим Сатаной.



Герои Динклэйджа покажут поиски вдохновения С 12 октября, 16+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В кино стартует комедия Ребекки Миллер «Иди ко мне, детка!» со звёздным составом. Главные роли играют Питер Динклэйдж и Энн Хэтэуэй. По сюжету главный герой — композитор в глубоком творческом кризисе, который по совету жены отправляется за новыми впечатлениями. Картина стала фильмом открытия минувшего 73-го Берлинского кинофестиваля.



Ученица Сокурова исследует судьбу чеченской женщины С 12 октября, 12+



Фото: скриншот трейлера Поделиться Поделиться





Сюжет ленты «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой — выпускницы мастерской Александра Сокурова — вращается вокруг 17-летней героини по имени Яха. Она живет в маленьком чеченском селе, бродит по полям вместе с лучшей подругой Мадиной и хочет уехать. Проблема в том, что сбежать из привычного круга она может, только если ее увезет мужчина. Мусаева сняла фильм на чеченском языке, у неё играют непрофессиональные актеры. «Клетка» должна была быть представлена в Каннах, но так и не попала в программу, из-за чего сам Александр Сокуров отказался показывать на Лазурном Берегу свою новую работу «Сказка».



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

