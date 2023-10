Куда пойти 13–15 октября: «Сарай» в Фонтанном доме, «Неопознанная Ленинградская область» и маленькая Франция

Маленькая Франция в воскресенье появится в ДК им. Кирова : на «Фестивале всего французского» там будут говорить о стране, обсуждать моду и тренды, покупать свежие багеты и выбирать лучшие напитки. С утра до вечера стилисты и парикмахеры планируют делать «парижские» причёски и макияж, а французские книги и комиксы представят издательства Ad marginem, no kidding press и «Питер». Одной из центральных зон станет лекторий: в программе — выступления об особенностях языка в Африке, отношении французов к смерти и открытая беседа о лауреате Нобелевской премии Анни Эрно с переводчицей Марией Красовицкой. На вечер запланированы мастер-класс по бретонским танцам и концерт от The boys of SPB.