В Михайловском замке покажут рисунки и акварели Кипренского, Брюллова и Федотова

На примере натурных штудий, акварелей и эскизов мастеров первой половины позапрошлого века вы во всей красе увидите русскую академическую школу. Рисунок и акварели отличаются жанровым разнообразием и эмоциональным многоцветием: например, музей выделяет работы Александра Орловского, среди которых батальные сцены и шаржи, портреты и пейзажи, бытовые сценки.



Проект «От Ореста Кипренского до Павла Федотова» составят более ста произведений из фондов Русского музея. Это вещи, которые зрителям показывают нечасто — как и любую графику. Среди них — изображения участников Отечественной войны 1812 года Ореста Кипренского, построенные на «тончайших нюансах мягких линий и штриховки итальянского карандаша», акварели Александра и Карла Брюлловых, нетипичные вещи Александра Иванова.

