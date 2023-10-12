В Михайловском замке покажут рисунки и акварели Кипренского, Брюллова и Федотова

На примере натурных штудий, акварелей и эскизов мастеров первой половины позапрошлого века вы во всей красе увидите русскую академическую школу. Рисунок и акварели отличаются жанровым разнообразием и эмоциональным многоцветием: например, музей выделяет работы Александра Орловского, среди которых батальные сцены и шаржи, портреты и пейзажи, бытовые сценки.
Проект «От Ореста Кипренского до Павла Федотова» составят более ста произведений из фондов Русского музея. Это вещи, которые зрителям показывают нечасто — как и любую графику. Среди них — изображения участников Отечественной войны 1812 года Ореста Кипренского, построенные на «тончайших нюансах мягких линий и штриховки итальянского карандаша», акварели Александра и Карла Брюлловых, нетипичные вещи Александра Иванова.
Вы увидите парадные и камерные портреты, жанровые композиции, в которых, в отличии от «больших картин» академических мастеров много юмора. За последние полтора года выставки графики стали своеобразной «фишкой» больших российских музеев: Третьяковка последовательно показывает библейские эскизы Иванова, его же итальянские акварели и посвящает проект академическому рисунку, Эрмитаж наконец открыл Галерею графики. Русский музей с его богатым собранием графических работ не отстаёт.
Завершает тему русской графики первой половины XIX столетия Павел Федотов — вовсе не академический мастер, в работах которого сатира смешана с трагизмом (из-за чего его сравнивали с Николаем Гоголем). В музее напоминают: с учётом масштаба собрания графики, на выставках можно показать лишь малую часть — так что зрителей ждут всё новые открытия.
Выставка «От Ореста Кипренского до Павла Федотова. Рисунки и акварели первой половины XIX века» пройдёт в Михайловском (Инженерном) замке с 12 октября 2023 по 12 февраля 2024. 16+