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    В Академии художеств покажут работы преподавателей — это традиция с XIX века

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    На традиционной выставке работ преподавателей покажут более ста пятидесяти произведений петербургских мастеров: живопись, графику, скульптуру, архитектуру. Обещают показать вещи, созданные в последнее время.

    Фото: предоставлено Музеем Академии художеств
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    Объединяет их следование реалистической традиции, которую Академия пронесла через XX век. Кто-то из мастеров сложился еще в первое послевоенное десятилетие, для кого-то периодом становления стали 60-е/70-е годы, а кто-то только недавно достиг творческой зрелости. Профессора Академии — как правило, не те художники, которые на слуху, но зрители традиционно ценят академическую технику, рисунок, выдержанность форм и некую общую строгость, не свойственную современному искусству.

    Сам формат выставки преподавателей уходит корнями в XIX век: в 1897 году подобную экспозицию инициировал Архип Куинджи. Особенностью выставки стал свободный выбор преподавателями вещей для экспозиции, которые раньше нигде не выставляли. Правда, в 1918 году традиция преподавательских выставок прервалась — они возобновились только в 1996-м. Получается, нынешняя Академия соединяет мастеров, воспитанных советской школой, с дореволюционным форматом.

    На выставке вы сможете составить впечатление об актуальном состоянии академической школы и сопоставить работы преподавателей с работами выпускников, которые недавно также показывали в музее.

    Выставка работ преподавателей Академии художеств имени Ильи Репина пройдет в парадных залах Музея Академии с 11 по 22 октября 2023 (открытие — 11 октября в 16:00). 6+

    Фото: предоставлено Музеем Академии художеств

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