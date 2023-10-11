В Академии художеств покажут работы преподавателей — это традиция с XIX века

На традиционной выставке работ преподавателей покажут более ста пятидесяти произведений петербургских мастеров: живопись, графику, скульптуру, архитектуру. Обещают показать вещи, созданные в последнее время.

Объединяет их следование реалистической традиции, которую Академия пронесла через XX век. Кто-то из мастеров сложился еще в первое послевоенное десятилетие, для кого-то периодом становления стали 60-е / 70-е годы, а кто-то только недавно достиг творческой зрелости. Профессора Академии — как правило, не те художники, которые на слуху, но зрители традиционно ценят академическую технику, рисунок, выдержанность форм и некую общую строгость, не свойственную современному искусству.

Сам формат выставки преподавателей уходит корнями в XIX век: в 1897 году подобную экспозицию инициировал Архип Куинджи. Особенностью выставки стал свободный выбор преподавателями вещей для экспозиции, которые раньше нигде не выставляли. Правда, в 1918 году традиция преподавательских выставок прервалась — они возобновились только в 1996-м . Получается, нынешняя Академия соединяет мастеров, воспитанных советской школой, с дореволюционным форматом.



На выставке вы сможете составить впечатление об актуальном состоянии академической школы и сопоставить работы преподавателей с работами выпускников, которые недавно также показывали в музее.

