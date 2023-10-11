В Академии художеств покажут работы преподавателей — это традиция с XIX века

На традиционной выставке работ преподавателей покажут более ста пятидесяти произведений петербургских мастеров: живопись, графику, скульптуру, архитектуру. Обещают показать вещи, созданные в последнее время.
Объединяет их следование реалистической традиции, которую Академия пронесла через XX век. Кто-то из мастеров сложился еще в первое послевоенное десятилетие, для кого-то периодом становления стали
Сам формат выставки преподавателей уходит корнями в XIX век: в 1897 году подобную экспозицию инициировал Архип Куинджи. Особенностью выставки стал свободный выбор преподавателями вещей для экспозиции, которые раньше нигде не выставляли. Правда, в 1918 году традиция преподавательских выставок прервалась — они возобновились только в
На выставке вы сможете составить впечатление об актуальном состоянии академической школы и сопоставить работы преподавателей с работами выпускников, которые недавно также показывали в музее.
Выставка работ преподавателей Академии художеств имени Ильи Репина пройдет в парадных залах Музея Академии с 11 по 22 октября 2023 (открытие — 11 октября в 16:00). 6+