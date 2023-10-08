Идеальный вандализм. Петербургская художница — о картинах на улицах города

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Художница Ульяна Полоз уже шесть лет украшает улицы Петербурга репродукциям классических полотен. Процесс чаще всего никто не видит: девушка старается не привлекать внимания прохожих и обычно работает в сумерках. Копии мировой живописи живут от часа до года — пока не придут коммунальщики.



«Не все картины можно разместить в городе, чтобы это здорово смотрелось, графически это должна очень понятная штука. Ты не разместишь каких-нибудь импрессионистов с рассветами и закатам над Сеной — это просто не будет смотреться», — объясняет Полоз «Фонтанке». Как она подсчитала, всего с 2017 года в Петербурге появилось около 60 копий картин, а до настоящего момента дожили шесть.

предоставлено «Фонтанке»

Технология простая: принтер, кисти и клей. Все копии художница печатает дома на принтере, причем не только на разных видах бумаги, но и на обоях. Так репродукция становится похожей на холст. При работе на стекле Полоз использует пленку, которая легко отклеивается и никому не причиняет: «Я очень люблю затеганные (имеются в виду надписи или небольшие рисунки, которые оставляют маркерами уличные художники. — Прим. ред.) стекла, потому что это всегда очень эффектно срабатывает. В заброшках каких-нибудь. Поверх этих граффити я клею пленку, которая легко клеится и легко снимается, никому не причиняет вреда. Так что есть идеальный вандализм, который не вандализм».



Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





В компьютере у художницы есть две папки: одна с картинами, вторая — с местами, которые подходят для появления изображения. Для того чтобы картина появилась на одной из петербургских улиц, изображение должно «подойти» месту. «Меня всегда очень интересуют какие-то прямо сильно старенькие, неухоженные уголочки. Желательно, чтобы там были и граффити, и трещины, и плесень, и, может быть, даже где-то кирпичи были видны. Это должно быть максимально фактурное место, чтобы это не выглядело как просто ровная стена и на ней самая обычная картина», — рассказывает Полоз.

Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Есть и ещё одно правило: не размещать работы на домах с недавним ремонтом или зданиях государственных ведомств. Причины у этого, по словам художницы, не только самые очевидные: «Может быть, сильно громко прозвучит, но все-таки [работы] носят функцию какого-то привлечения внимания. После того, как работа начинает где-то мелькать в интернете, иногда место действительно начинают ремонтировать». Один из примеров, как вспоминает Полоз, — забор на улице Социалистической, который до появления картины украшала дыра. Исчезнуть в вечности ей помогла картина: после одного из репортажей забор все-таки отремонтировали.



Иногда девушке пишут с просьбой разместить картину в конкретном дворе, но такого, чтобы все звезды сошлись, пока не было: «Не всегда есть классные места во дворах, о которых говорят люди. И это не так интересно делать: получается уже какой-то заказ. Если пишут прямо настойчиво, я спрашиваю, чтобы всем было удобно: «Вы согласовали это с управдомом?» Обычно на этом все диалоги заканчиваются: договариваться о появлении работы чаще всего никто не готов.

Идеальной рамкой в городе художница считает дверь. В дверях появились несколько последних работ Полоз: копия картины Максимилианы Гийон в Свечном переулке и девушка Модильяни на набережной Лейтенанта Шмидта.

Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Последняя появилась меньше месяца назад, но картину успели закрасить: «Её быстро убрали и сказали, мол, давай-ка ты не будешь больше приближаться к нашим дверям, потому что поступает жалоба от города и мы её снимаем. Это очень двоякий мир, когда одни жильцы пишут с просьбой сделать что-то на старой двери, а другие говорят «не делай ничего и проходи мимо». Люди все понимают, но никто не хочет сталкиваться с жалобами и проблемами. И мне тоже меньше всего хочется приносить кому-то неприятные истории, с которыми потом придется разбираться».

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





С людьми Полоз старается не сталкиваться и чаще всего размещает работы в темное время суток. Фидбэк, который она порой все-таки получает от случайных прохожих, по словам художницы, чаще всего положительный: «Самое смешное, что всегда боишься именно возрастную категорию и думаешь, что именно они всегда будут ругаться. Но они всегда останавливаются и очень внимательно рассматривают. Когда видят, что это не рисунки гениталий, реагируют крайне спокойно. Задают уточняющие вопросы, а когда слышат посыл и видят, что это картина, говорят: «Ой, это интересно и здорово».



Свой проект Полоз называет «невероятным приключением»: «У меня была возможность, мне казалось, что это точно должно смотреться круто и точно должно выстрелить. Я начала, а дальше все покатилось как снежный ком».

