«Фестиваль всего французского» познакомит с бретонскими танцами, комиксами и философией смерти

«Фестиваль всего французского» (6+) в субботу, 14 октября, превратит ДК Кирова в уголок Франции. В программе — разговоры на иностранном и быстрые свидания, встречи со стилистами и множество лекций.



Пекарни и рестораны привезут лучшие багеты и блюда французской кухни, а стилисты помогут подобрать образ под настроение. В «Разговорном клубе» получится не только пробежаться по грамматической базе и узнать несколько нужных слов, но и присоединиться к «быстрым свиданиям» и познакомиться с тем, кто понравится.

