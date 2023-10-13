«Фестиваль всего французского» познакомит с бретонскими танцами, комиксами и философией смерти

«Фестиваль всего французского» (6+) в субботу, 14 октября, превратит ДК Кирова в уголок Франции. В программе — разговоры на иностранном и быстрые свидания, встречи со стилистами и множество лекций.
Пекарни и рестораны привезут лучшие багеты и блюда французской кухни, а стилисты помогут подобрать образ под настроение. В «Разговорном клубе» получится не только пробежаться по грамматической базе и узнать несколько нужных слов, но и присоединиться к «быстрым свиданиям» и познакомиться с тем, кто понравится.
Издательства Аd marginem, No kidding press, «Питер» и один из магазинов комиксов привезут на праздник лучшие образцы классической и современной французской литературы, а еще — графические романы. В 15:30 разобраться в особенностях комиксов из Франции поможет Евгения Кириенко — переводчик книг, выпускница филологического факультета СПбГУ.
Лекторий — одна из самых насыщенных событиями зон в ДК. В 15:30 основатель школы сомелье Дмитрий Журкин расскажет про напитки этой страны (18+), а на 16:30 назначена открытая беседа о лауреате Нобелевской премии Анни Эрно с переводчицей Марией Красовицкой. Среди других тем — разговор о французском джазе 1920–
Насыщенный день закончится в 20:30 танцем под бретонскую музыку в исполнении The Boys of SPb. За полчаса до концерта все желающие смогут разучить простые базовые движения на мастер-классе по бретонским танцам.
Вход на фестиваль свободный для всех любителей французской культуры. Организаторы ждут посетителей с 10:00.