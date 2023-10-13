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    Выставки

    Музей Ахматовой покажет непростые «Сведения о Котике» под кураторством Петра Белого

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    Проект в галерее «Сарай», вопреки милому названию, работает с непростым прошлым: художница обращается к советской истории семьи, взяв за основу письма прабабушки 1936 года из ссылки.

    Катерина Веселовская в «Сведениях о Котике» визуализирует классическую метафору, сравнивающую советского человека с металлом (музей напоминает цитату «Гвозди бы делать из этих людей» из «Баллады о гвоздях» Николая Тихонова). Художница идет дальше и задается вопросом — почему только гвозди? Выставка состоит из чугунных объектов: ванна и колокол, зловещий образ человека с вырванным языком. Личное становится единым сплавом с общественным — отсюда образ плавильного котла, который тоже будет на выставке.

    Фото: предоставлено Музеем Анны Ахматовой
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    Катерина Веселовская — выпускница кафедры художественной обработки металла Академии Штиглица. Сама она говорит, что ей нравится иметь власть над такой мощной материей, быть в сердце агрессивной среды литейных цехов. Петр Белый — известный петербургский художник и куратор, основатель независимого арт-пространства «Люда».

    Выставка «Сведения о Котике» пройдет в галерее «Сарай» (где также находится сувенирная и книжная лавка Музея Анны Ахматовой) с 14 октября по 12 ноября 2023. 14+

    Фото: предоставлено Музеем Анны Ахматовой

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