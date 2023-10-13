Музей Ахматовой покажет непростые «Сведения о Котике» под кураторством Петра Белого

Проект в галерее «Сарай», вопреки милому названию, работает с непростым прошлым: художница обращается к советской истории семьи, взяв за основу письма прабабушки 1936 года из ссылки.



Катерина Веселовская в «Сведениях о Котике» визуализирует классическую метафору, сравнивающую советского человека с металлом (музей напоминает цитату «Гвозди бы делать из этих людей» из «Баллады о гвоздях» Николая Тихонова). Художница идет дальше и задается вопросом — почему только гвозди? Выставка состоит из чугунных объектов: ванна и колокол, зловещий образ человека с вырванным языком. Личное становится единым сплавом с общественным — отсюда образ плавильного котла, который тоже будет на выставке.