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    Кино

    На экранах — романтическая комедия с Энн Хэтэуэй и Питером Динклэйджем

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    12 октября в кино стартует комедия Ребекки Миллер «Иди ко мне, детка!» По сюжету композитор Стивен Лауддем (Питер Динклэйдж, Тирион из «Игры престолов») переживает глубокий творческий кризис и никак не может закончить новую оперу. По совету его жены Патриции (Энн Хэтэуэй, «Интерстеллар», «Алиса в Стране чудес») он отправляется на поиски вдохновения.

    Фото: кадр из фильма
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    Ребекка Миллер до этого стала известна своими картинами «Частная жизнь Пиппы Ли» и «Баллада о Джеке и Роуз». Ее дебют, «Анджела», получил Гран-при на фестивале независимого кино «Сандэнс». Ребекка — дочь знаменитого драматурга Артура Миллера, автора «Смерти коммивояжера». О своем отце режиссер также сняла документальную ленту.

    В фильме изначально должны были сняться Николь Кидман и Стив Каррел, но сотрудничество не сложилось.

    Музыку к картине написал знаменитый французский композитор Александр Деспла, двукратный обладатель премии «Оскар», написавший саундтреки к фильмам «Отель «Гранд Будапешт», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Форма воды», «Король говорит!» и множеству других лент.

    Картина стала фильмом открытия минувшего 73-го Берлинского кинофестиваля.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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