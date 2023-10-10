На экранах — романтическая комедия с Энн Хэтэуэй и Питером Динклэйджем

12 октября в кино стартует комедия Ребекки Миллер «Иди ко мне, детка!» По сюжету композитор Стивен Лауддем (Питер Динклэйдж, Тирион из «Игры престолов») переживает глубокий творческий кризис и никак не может закончить новую оперу. По совету его жены Патриции (Энн Хэтэуэй, «Интерстеллар», «Алиса в Стране чудес») он отправляется на поиски вдохновения.
Ребекка Миллер до этого стала известна своими картинами «Частная жизнь Пиппы Ли» и «Баллада о Джеке и Роуз». Ее дебют, «Анджела», получил Гран-при на фестивале независимого кино «Сандэнс». Ребекка — дочь знаменитого драматурга Артура Миллера, автора «Смерти коммивояжера». О своем отце режиссер также сняла документальную ленту.
В фильме изначально должны были сняться Николь Кидман и Стив Каррел, но сотрудничество не сложилось.
Музыку к картине написал знаменитый французский композитор Александр Деспла, двукратный обладатель премии «Оскар», написавший саундтреки к фильмам «Отель «Гранд Будапешт», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Форма воды», «Король говорит!» и множеству других лент.
Картина стала фильмом открытия минувшего
16+
Матвей Пирогов