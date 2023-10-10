В прокат выходят новые полнометражные «Смешарики» — и они снимают кино

C 12 октября на экранах — очередной, уже четвертый полнометражный фильм про «Смешариков». Особенностью его станет необычная предпосылка: создатели решили задаться вопросом — что было бы, если б Смешарики сами решили снять кино? Фильм — это сборник из четырех короткометражек, снятых четырьмя режиссерами — каждая в своем жанре. Тут будут боевик и комедия, фантастика и фэнтези, мюзикл и немое кино. В программе также эльфы, феи, древние пророчества, мировое зло, Пин Бонд и роботы.
По словам создателей, за годы своего существования герои выросли и сами стали кинолегендами. Теперь оказалось интересным погрузить их вглубь кинопроизводства, дать им возможность побыть в шкуре творцов, поиграть с разными жанрами, штампами и цитатами из любимого мира кино. При этом все части фильма переплетены между собой, и внимательный зритель найдет здесь много «пасхалок» из прежних «Смешариков».
Над созданием картины трудилась студия «Рики», которая вот уже двадцать лет создает «Смешариков». Нынешний фильм отмечает юбилей проекта. Музыку к картине написали бессменные композиторы проекта Марина Ланда и Сергей Васильев.
6+
Матвей Пирогов