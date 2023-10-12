В кинотеатрах — фильм ученицы Сокурова о судьбе женщины в Чечне «Клетка ищет птицу»

На экраны 12 октября выходит фильм Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу». Мусаева — ученица мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарии, из которой уже вышли фавориты международных фестивалей Кантемир Балагов, Александр Золотухин, Владимир Битоков.



Фото: скриншот трейлера Поделиться Поделиться





Этот фильм — дебютный для выпускницы мастерской. Судьба картины уже сложилась драматически: фильм должен был быть представлен в Каннах, но так и не попал в программу, из-за чего Александр Сокуров отказался показывать на Лазурном Берегу свою «Сказку». Впрочем, премьера картины состоялась на другом престижном смотре: на Берлинском кинофестивале зимой 2023 года. А в марте «Клетку» показали на Международном фестивале «Дух огня», где она получила главную награду в конкурсе российских дебютов. Актриса Хадижа Батаева была удостоена приза имени Александра Абдулова за лучшую женскую роль.

Сюжет вращается вокруг 17-летней героини Батаевой по имени Яха. Она живет в маленьком чеченском селе, бродит по полям вместе с лучшей подругой Мадиной (Мадина Аккиева), играет с младшим братом и хочет уехать учиться в город — но сбежать из привычного круга можно только вместе с мужчиной. Фильм снят на чеченском языке, но реплик тут мало, больше — горных пейзажей и крупных планов лиц девушек. Все роли исполняют непрофессиональные актеры. Фильм посвящен судьбам кавказских, чеченских женщин, их внутренним конфликтам и судьбе, заточившей их в клетку консервативного общества. По словам самого режиссера Мусаевой, подобная участь могла бы ждать и ее, если бы не мастерская Александра Сокурова, открытая в Нальчике в 2010-х.



Автор: Кинокомпания Пионер/YouTube

По словам самого Александра Сокурова, «Клетка ищет птицу» — блестящая картина. Режиссер признался, что ничего подобного никогда в своей жизни не видел. Зарубежные и отечественные критики уже приветствовали кино, назвав его «тихим и поэтичным, разрушающим стереотипы», «духоподъемным» и полным «непревзойденного мастерства кинорежиссера и настоящего чутья к визуальному языку».



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Матвей Пирогов

