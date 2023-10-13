В Доме Радио зазвучит европейская музыка Средних веков и Возрождения

Два камерных концерта пройдут в Доме Радио 13 и 14 октября. Вокальный квартет musicAeterna four и греческий инструменталист Йоргос Калудис исполнят сочинения Генриха VIII, Гийома де Машо, Орландо ди Лассо, Джона Доуленда, Генри Пёрселла, а также практически неизвестных у нас авторов — аббатисы XII столетия Хильдегарды Бингенской, Клодена де Сермизи, Туано Арбо и тех композиторов, чьи имена до наших дней не дошли.



Сочинения прозвучат в авторской аранжировке Калудиса. Она, в свою очередь, — итог совместной импровизации артистов, и новое звучание вносит в строгую полифонию тепло, радость и романтичное настроение. Греческий музыкант играет на классической критской лире, виолончели, перкуссии и других инструментах.