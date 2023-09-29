Русский музей впервые за тридцать лет масштабно покажет работы Павла Кузнецова, ученика Серова и Коровина

В Русском музее хранится коллекция работ художника Павла Кузнецова, приобретенная в 1974 году у его племянницы. На выставке вы увидите живопись и графику Кузнецова из собрания музея и частных коллекций.
Павел Кузнецов (
Павел Кузнецов родился в Саратове в семье иконописца, учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В 1902 году вместе с Кузьмой Петровым-Водкиным и Петром Уткиным расписывал церковь Казанской Божьей Матери в Саратове. Участвовал в деятельности «Мира искусства», в 1906 году по приглашению Сергея Дягилева ездил в Париж. Затем у Кузнецова наступил творческий кризис, который разрешился поездкой на Восток. В революционные годы художник работал много и на подъеме, а также преподавал. В
Выставка «Павел Варфоломеевич Кузнецов (