Русский музей впервые за тридцать лет масштабно покажет работы Павла Кузнецова, ученика Серова и Коровина

В Русском музее хранится коллекция работ художника Павла Кузнецова, приобретенная в 1974 году у его племянницы. На выставке вы увидите живопись и графику Кузнецова из собрания музея и частных коллекций.

Фото: «Википедия» Поделиться Поделиться





Павел Кузнецов ( 1878 — 1968 ) — ученик Валентина Серова и Константина Коровина, он состоял в объединении «Голубая роза», а в советское время работал над темами колхозного и индустриального строительства. Знаковыми стали работы художника 1910-х годов, когда художник ездил по Заволжью и Туркестану, знакомился с природой и бытом народов Востока. Из вещей этого периода в Корпусе Бенуа покажут «Продавца птиц», «Гадание», «Стрижку овец», «Дождь в степи» (все картины — 1912 года), «Восточный мотив» ( 1912 — 1913 ) и другие работы. Будут и более поздние крупноформатные работы: «Сбор винограда» (1928), «Крымский колхоз» (1928), «Крестьянки» (1926), «Строительство в Армении» (1931), «Отдых пастухов» (1926). Вы увидите пейзажи, фигуративные композиции, натюрморты.

Поделиться Поделиться





Павел Кузнецов родился в Саратове в семье иконописца, учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В 1902 году вместе с Кузьмой Петровым-Водкиным и Петром Уткиным расписывал церковь Казанской Божьей Матери в Саратове. Участвовал в деятельности «Мира искусства», в 1906 году по приглашению Сергея Дягилева ездил в Париж. Затем у Кузнецова наступил творческий кризис, который разрешился поездкой на Восток. В революционные годы художник работал много и на подъеме, а также преподавал. В 20-е ездил в Крым и на Кавказ. Затем работал в основном в жанрах пейзажа и натюрморта.



Выставка «Павел Варфоломеевич Кузнецов ( 1878 — 1968 ) пройдет в Корпусе Бенуа с 13 октября 2023 по 29 января 2024 года. 6+

