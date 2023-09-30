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    В Театре на Литейном представят комедию Лопе де Вега «Валенсианская вдова»

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    14 и 29 октября пройдут премьерные показы спектакля Ивана Рябенко «Валенсианская вдова».

    Фото: фрагмент афиши спектакля
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    Лопе де Вега написал одноименную пьесу в 1604 году с благородной целью: он посвятил пьесу своей возлюбленной, Марте де Наварес, чтобы скрасить её траур по умершему мужу. Вслед за Мартой уже не одно поколение читателей и зрителей открывает мир, полный бурлящей радости жизни, любви, поэзии и юмора.

    Комедия описывает поколение ренессансных людей, которые молоды, наивны и смелы. Артисты Театра на Литейном разыграют сумасшествие любви, авантюрную игру «до полной истины страстей», торжество человеческого духа перед законами чести и морали.

    В спектакле использованы музыкальные произведения композиторов Gaspar Sanz, Claudio Monteverdi, Marco Marazzoli, Grigorio Allegri, а также народная танцевальная музыка средневековой Испании и Италии.

    12+

    Полина Никитина

    Фото: фрагмент афиши спектакля

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