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    В Михайловском театре поставят запрещенный в советское время балет Шостаковича о колхозной жизни

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    13, 14 и 15 октября пройдут премьерные показы балета Дмитрия Шостаковича «Светлый ручей» в постановке Александра Омара.

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    У этого балета Шостаковича крайне интересная и во многом трагическая судьба. Написанный в 1935 году для того, чтобы восстановить отношения с советской властью, он тем не менее стал жертвой цензуры этой власти. Сюжет строится вокруг деятельности колхоза «Светлый ручей» на Северном Кавказе. Там колхозники не только усердно трудятся на полях, но и вместе с профессиональными артистами танцуют и выступают на сцене. Таким образом балет был как бы художественным воплощением лозунга партии о стирании грани между профессиональным и самодеятельным искусством.

    Постановку балета тогда осуществил именно Михайловский театр. С ним связан и первый большой успех труппы под руководством Фёдора Лопухова, и драматичная история снятия его с афиши после выхода статьи «Балетная фальшь». Тогда балет был признан пародией на колхозную жизнь, а авторов обвинили в игнорировании народных плясок и песен Кубани. Впрочем, современные исследователи балета считают, что авторы разгромной статьи не так уж сильно ошибались — осознанно или нет, но, по их мнению, у композитора получилась именно пародия на пропагандистские представления о колхозной жизни.

    Впервые с запрета постановка была осуществлена в 2003 году Алексеем Ратманским на сцене Большого театра. А спустя двадцать лет и Михайловский театр решил обратиться к знаковой для своей истории постановке.

    Создатели обещают колоритные характеры, сюжетные твисты, комическую историю с переодеваниями, а также, что «новая головокружительная хореография как нельзя лучше подходит юной, свежей и очень красивой музыке Шостаковича».

    Над художественным оформлением спектакля работает главный художник Михайловского театра Вячеслав Окунев, музыкальным руководителем и дирижёром постановки выступит Павел Сорокин.

    16+

    Полина Никитина

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