В Эрмитаже покажут более пятидесяти французских бронзовых скульптур XIX века

Музей приводит слова Михаила Пиотровского о том, что эрмитажную коллекцию французской бронзы собирали с большой любовью: эти скульптуры были символами эпохи, предметами роскоши и «мечтой коллекционера».



На выставке в Пикетном зале вы увидите статуэтки, медальоны и небольшие группы, отлитые в лучших мастерских Франции с 1800-х годов до рубежа XIX — XX веков. Многие предметы будут экспонировать впервые. Эти небольшие работы в своё время стали зеркалом эпохи и отражали изменение вкусов заказчиков. Вы увидите, что традиционно сильный во Франции неоклассицизм («Давид» А. Мерсье и «Диана» А. Фальгера) соседствовал со знаменитым «Человеком со сломанным носом» Огюста Родена и реалистической «Купальщицей» Э.-Ж. Далу.

