    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-з

    758мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd101.36eur107.03

    Выставки

    В Эрмитаже покажут более пятидесяти французских бронзовых скульптур XIX века

    219
    обсудить

    Музей приводит слова Михаила Пиотровского о том, что эрмитажную коллекцию французской бронзы собирали с большой любовью: эти скульптуры были символами эпохи, предметами роскоши и «мечтой коллекционера».

    На выставке в Пикетном зале вы увидите статуэтки, медальоны и небольшие группы, отлитые в лучших мастерских Франции с 1800-х годов до рубежа XIX — XX веков. Многие предметы будут экспонировать впервые. Эти небольшие работы в своё время стали зеркалом эпохи и отражали изменение вкусов заказчиков. Вы увидите, что традиционно сильный во Франции неоклассицизм («Давид» А. Мерсье и «Диана» А. Фальгера) соседствовал со знаменитым «Человеком со сломанным носом» Огюста Родена и реалистической «Купальщицей» Э.-Ж. Далу.

    Будут и примеры анималистического жанра, и, конечно, обращение к историческим событиям и личностям в духе историзма XIX века (один из прославленных мастеров эпохи — П.-Ж. Давид д’Анже сделал карьеру на создании медальонов с портретами, в том числе с изображением Наполеона Бонапарта).

    Фото: https://www.hermitagemuseum.org/
    ПоделитьсяПоделиться

    Традиция создания бронзовых скульптур во Франции восходит к концу XVII века. На рубеже XVII — XVIII столетий появилась тенденция отливать не только уменьшенные копии известных памятников, но и делать оригинальные небольшие работы в бронзе: скульптурные группы, портретные бюсты. Со временем бронзовые скульптуры стали атрибутом роскоши (бронзовые канделябры, торшеры, часы) и объектами собирательства, как фарфор и гобелены.

    Музей посвящает выставку памяти Нины Косаревой (1922 — 2001), которая многие годы сохраняла и изучала французскую скульптуру в Эрмитаже.

    Выставка «Умелых рук искусная работа…» Французская художественная бронза XIX века в собрании Эрмитажа» пройдёт в Пикетном зале Главного комплекса с 11 октября 2023 по 28 января 2024. 6+

    Фото: https://www.hermitagemuseum.org/

    По теме

    ВыставкиЭрмитажСкульптура
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close