В Эрмитаже покажут более пятидесяти французских бронзовых скульптур XIX века

Музей приводит слова Михаила Пиотровского о том, что эрмитажную коллекцию французской бронзы собирали с большой любовью: эти скульптуры были символами эпохи, предметами роскоши и «мечтой коллекционера».
На выставке в Пикетном зале вы увидите статуэтки, медальоны и небольшие группы, отлитые в лучших мастерских Франции с 1800-х годов до рубежа XIX — XX веков. Многие предметы будут экспонировать впервые. Эти небольшие работы в своё время стали зеркалом эпохи и отражали изменение вкусов заказчиков. Вы увидите, что традиционно сильный во Франции неоклассицизм («Давид» А. Мерсье и «Диана» А. Фальгера) соседствовал со знаменитым «Человеком со сломанным носом» Огюста Родена и реалистической «Купальщицей» Э.-Ж. Далу.
Будут и примеры анималистического жанра, и, конечно, обращение к историческим событиям и личностям в духе историзма XIX века (один из прославленных мастеров эпохи — П.-Ж. Давид д’Анже сделал карьеру на создании медальонов с портретами, в том числе с изображением Наполеона Бонапарта).
Традиция создания бронзовых скульптур во Франции восходит к концу XVII века. На рубеже XVII — XVIII столетий появилась тенденция отливать не только уменьшенные копии известных памятников, но и делать оригинальные небольшие работы в бронзе: скульптурные группы, портретные бюсты. Со временем бронзовые скульптуры стали атрибутом роскоши (бронзовые канделябры, торшеры, часы) и объектами собирательства, как фарфор и гобелены.
Музей посвящает выставку памяти Нины Косаревой (1922 — 2001), которая многие годы сохраняла и изучала французскую скульптуру в Эрмитаже.
Выставка «Умелых рук искусная работа…» Французская художественная бронза XIX века в собрании Эрмитажа» пройдёт в Пикетном зале Главного комплекса с 11 октября 2023 по 28 января 2024. 6+