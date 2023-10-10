В кино — драма Абеля Феррары с Шайа Лабафом о трудной жизни священника

12 октября на экраны выходит новая работа режиссера Абеля Феррары «Молодой Папа». Действие разворачивается в Италии, куда возвращаются солдаты после Первой мировой. В стране нищета и голод, богатые землевладельцы у власти. Молодой священник Пио (Шайа Лабаф, «Нимфоманка», «Трансформеры», «Ярость») помогает деревенским жителям и ветеранам, а также творит чудеса и борется с самим Сатаной.



Название, отсылающее к сериалу Паоло Соррентино с Джудом Лоу, обманчиво: в действительности речь идет не о понтифике, а о действительно существовавшем святом, Падре Пио, широко почитаемом в католическом мире и канонизированном папой Иоанном Павлом II .