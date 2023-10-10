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    В кино — драма Абеля Феррары с Шайа Лабафом о трудной жизни священника

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    12 октября на экраны выходит новая работа режиссера Абеля Феррары «Молодой Папа». Действие разворачивается в Италии, куда возвращаются солдаты после Первой мировой. В стране нищета и голод, богатые землевладельцы у власти. Молодой священник Пио (Шайа Лабаф, «Нимфоманка», «Трансформеры», «Ярость») помогает деревенским жителям и ветеранам, а также творит чудеса и борется с самим Сатаной.

    Название, отсылающее к сериалу Паоло Соррентино с Джудом Лоу, обманчиво: в действительности речь идет не о понтифике, а о действительно существовавшем святом, Падре Пио, широко почитаемом в католическом мире и канонизированном папой Иоанном Павлом II.

    Фото: кадр из фильма
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    Абель Феррара — культовый американский режиссер итальянского происхождения, прославившийся своими криминальными триллерами «Король Нью-Йорка», «Плохой лейтенант», киберпанком «Отель «Новая Роза» и байопиком «Пазолини». В его фильмах регулярно снимаются Кристофер Уокен, Форест Уитакер и Харви Кейтель.

    Шайу Лабафа на роль молодого Пио режиссеру предложил актер Уиллем Дефо. После нескольких проб через zoom Лабаф согласился сняться в малобюджетном фильме бесплатно. В процессе съемок актер испытал такие духовные переживания, что обратился в католичество. В фильме также снялась Азия Ардженто — в роли загадочного Высокого Человека, приходящего искушать героя Лабафа.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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