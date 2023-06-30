Куда пойти 30 июня — 1 июля: опера в Петропавловке, VK Fest и Эмир Кустурица

Фото: Dmitri Lovetsky / AP / TASS Поделиться Поделиться





В этот уик-энд на стыке июня и июля танцуем на фестивалях, узнаем новое о литературе и не забываем заглянуть в музеи. Работы классиков там экспонируются в нестандартном контексте, а молодые художники передают смыслы при помощи нестандартных материалов.



Актуальное

Левашовский хлебозавод получил свою машину времени С 30 июня, 0+

На Левашовском хлебозаводе появилась инсталляция «Маятник Фуко». Её автор — художница, стипендиат московского культурного пространства ГЭС-2 Лена Скрипкина. В котельной недавно обновленного пространства она подвесила к потолку маятник и закрепила вокруг него радиолы. Они передают редкие записи: сеансы связи космонавтов NASA, эфиры об искусстве радио «Зазеркалье», созданного людьми с психическими особенностями, новости из XX века и даже звуки космоса. Конструкция — напоминание о том, что история всегда циклична. Меняется лишь восприятие происходящих вокруг событий.



«Руслан и Людмила» — open air опера 30 июня, 20:00, 6+



Фото: Опера «Руслан и Людмила», И. Билибин, 1900 Поделиться Поделиться





В пятницу в Петропавловской крепости прозвучит опера Михаила Глинки «Руслан и Людмила» с солистами Мариинского и Михайловского театров. Постановщик Илья Архипов и видеорежиссер Вадим Дуленко соединили сценическое действие с видеоконтентом, создавая эффект дополненной реальности и максимально погружая зрителя в мир Пушкина. Этим вечером играет «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело, а также оперный хор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина .



«День Достоевского» — фестиваль на всех улицах 1 июля, 0+



Суббота в Петербурге отметится литературным фестивалем «День Достоевского». Первого числа месяца, в который, согласно сюжету «Преступления и наказания», Родион Раскольников вышел из своей каморки на улицы опалённого жарой города, историки читают лекции о Достоевском и его героях, актёры театров ведут лекции-променады, а Русский музей рассказывает о юности писателя в стенах Инженерного (сегодня Михайловского) замка. Программа праздника очень обширная, и самые интересные события «Фонтанка» вынесла в отдельный гид.



VK Fest — ураган звёзд 1 и 2 июля, 12+



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В парке 300-летия все выходные гремит VK-fest. На четырёх сценах выступают десятки музыкантов: Zivert, L’One, Мот, Jony, Мари Краймбрери, Мэйби Бейби, Коста Лакоста, Элджей, Тося Чайкина, Антоха MC, Feduk среди хедлайнеров этого года. Наравне с open-air-выступлениями в программе автограф-сессии, лекции, соревнования и паблик-токи.



На Дворцовой — забег котиков 2 июля, 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





На Дворцовой в воскресенье соберутся десятки бегунов. Тема соревнований — петербургские коты, так что костюмы с ушами, хвостами и мордочками крайне приветствуются. Даже маршрут забега выстроен в форме морды кота и не ограничивается Дворцовой. Дистанций на выбор несколько: короткая — 1250, длинная — 5 километров. Настоящие питомцы тоже будут, также можно поучаствовать в конкурсах и поговорить с ветеринарами.



Послушать музыку

«АукцЫон» выходит в свет 30 июня, 20:00, 12+

В сезон белых ночей музыканты разных жанров всё чаще предпочитают open-air-формат выступлений. Вот и «Аукцыон» выступает в Саду Меншикова с большим летним концертом. На площадку начнут пускать с 18:00.



Старейший фестиваль джаза даëт гала 2 июля, 13:00, 0+



Фото: jazz-hall.ru Поделиться Поделиться





В городе проходит один из старейших фестивалей джазовой музыки «Свинг белой ночи», и в воскресенье у Михайловского замка запланирован большой гала-концерт. Играют Jazz Philharmonic Оrchestra, Оркестр Caribbean Jazz Report, Ленинградский диксиленд под управлением Олега Кувайцева. На сцену выйдут Ильдар Казаханов, Константин Маминов и ансамбль Electric Blue из Петербурга, а вместе с Atomic Jam Band споëт израильский вокалист Рой Янг.



Мелодии из кино — в сквере на Васильевском 30 июня, 17:00, 0+

Музыку Андрея Петрова разных лет в этот уик-энд в сквере его имени играют музыканты оркестра Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота. Музыка композитора звучит во многих советских фильмах, от «Берегись автомобиля» до «Осеннего марафона» и «Вокзала для двоих». Вход на концерт свободный.

Филармония уходит в отпуск под Чайковского 30 июня, 20:00, 6+

Филармония закрывает сезон и под управлением главного дирижера, народного артиста России Николая Алексеева играет финальную программу с Первым концертом и Симфонией № 4 Чайковского. Это одни из самых узнаваемых его произведений

Кустурица и другие — на «ЭтоЭтно» 1 и 2 июля, 18+

Петропавловская крепость принимает фестиваль «ЭтоЭтно», специальным гостем которого в первый день программы станет сербский музыкант и режиссер Эмир Кустурица и его The No Smoking Orchestra. Среди других участников — коллектив из Горного Алтая New Asia; дебютанты прошлого года — группа «Хмельная Ворга», исполняющая музыку в славянско-скандинавской стилистике; коллектив ИВА НОВА, играющий альтернативный этно-экстрим, популярный сербский музыкант Марко Маркович и его коллектив Big Brass Band, а также китайская певица Пэн Иньлай, сербский диджей Тебра и певица Индира Мамбетова из Казахстана. Вход на все выступления свободный.



В музеях

Средневековая эстетика — в Эрмитаже До 22 октября, 12+



Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





В Эрмитаже воцарилась романтика Средневековья. В Николаевском зале музея сверкают турнирные и парадные рыцарские доспехи, выставлены лучшие образцы прикладного искусства, живопись, графика, украшенные манускрипты и витражи. Вместе они составляют летопись эпохи, причём в самом романтичном её проявлении. Экспозиция «Цари и рыцари. Роман со Средневековьем» собрала более трёхсот восьмидесяти вещей.

Этнографический знакомит со Средней Азией До 26 ноября, 6+



Фото: пресс-служба РЭМ Поделиться Поделиться





Выставка «Город и степь» в Этнографическом музее — настоящее путешествие по Средней Азии. Сцены из жизни караванщиков, парадные костюмы и убранство, виды улиц, утыканных лавками и караван-сараями, — реалии жизни этого региона отражены в снимках и привезённых учёными предметах быта и роскоши. Одна из частей экспозиции посвящена Среднеазиатской железной дороге, появление которой размыло границы между жителями населённых пунктов и кочевниками. Традиции каллиграфии — от мастера из Чечни 1 июля, 12:30, 6+

В субботу чеченский художник, председатель Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил Денильханов проведёт занятие по современной мусульманской каллиграфии. Он умеет мастерски обыгрывать и стилизовать надписи, содержащие коранические формулы, и создает завораживающие многомерные композиции в технике линогравюры и digital. На мастер-классе он расскажет о процессе с нуля. В июле в музее проходит выставка «Слова и смыслы Корана: каллиграфические этюды».



Детство, лёгкость и счастье — на ретроспективе До 10 сентября, 0+



Фото: Лидия Тимошенко. На этюде. Е. А. Кибрик. 1938 Поделиться Поделиться





Нежные работы на тему детства и юношества, иллюстрации к «Евгению Онегину» и пейзажи — такие картины авторства советской художницы Лидии Тимошенко выставлены в Музее искусства Петербурга XX–XXI веков. Имя автора почти неизвестно широкой публике, хотя она работала в объединении авангардистов «Круг художников» вместе с Александром Самохваловым и Вячеславом Пакулиным. Кураторы исправляют несправедливость: ретроспектива к 120-летию со дня рождения Тимошенко, по их словам, получилась лучезарной и светлой.



«Вдохновлённые классикой» — в Русском музее До 11 сентября, 18+



Фото: Зинаида Серебрякова. Карточный домик.1919 Поделиться Поделиться





Переосмысление неоклассицизма — одна из опорных смысловых точек на выставке в Русском музее. Экспозиция «Вдохновлëнные классикой» делает акцент на творчестве Казимира Малевича, Александра Самохвалова, Зинаиды Серебряковой, Кузьмы Петрова-Водкина и Льва Бакста и проводит параллели между их работами и «мировым наследием». Корпус Бенуа порадует и неочевидными, редко доступными посетителям экспонатами: в числе редкостей эскизы панно и плафонов для Казанского вокзала в Москве Александра Бенуа и Зинаиды Серебряковой, задумки росписей особняков и работы из музейных фондов.



«Интеллект Искусства» проведёт от нового к классике С 27 июня, 16+

Культурный квартал «Брусницын» представил проект «Интеллект Искусства», где экспонируется печатная графика Огюста Родена и Аристида Майоля. Там же кураторы воссоздали мир зрелищ одного из самых интересных театральных живописцев XX века Леона Бакста и представили «библейской цикл» Марка Шагала, чтобы погрузить посетителей в размышления о душе. До того, как зритель увидит любой элемент «классики», он пройдёт сквозь пространство персональной выставки нашего современника Дмитрия Пахомова. Его «Повелитель кактусов» — попытка собрать воедино впечатления от повседневности.

Кстати, это не единственная новинка в программе «Брусницына»: 1 июля команда Анненкирхе устраивает там «Апокалипсис» (6+) — так называется выставка креативных инсталляций группы «Зерно», которая собрала скульптуры и картины современных христианских авторов, работы, созданные с помощью искусственного интеллекта, а также масштабные арт-объекты. Проект будет открыт до 3 марта.



Битум стал основой искусства в «Артмузе» До 28 августа, 0+

В «Артмузе» Антон Щаблыкин представляет выставку «Большой битум, великая нефть». Художник использует битум и другие материалы, встречающиеся на стройках, чтобы посредством искусства обсудить «процесс этнической ассимиляции и трансформации индивида, личности, вынужденной, необходимой и неизбежной», который проходят мигранты. Название экспозиции, по задумке, напоминает не только о материале, использованном в работе, но и о том ресурсе, подразумевая который было сказано: «Люди — вторая нефть».



Узнать новое

В Планетарии предложат взглянуть ввысь 30 июня, 16+



Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться





В День астероида — международную дату, задекларированную ООН, в Петербургском планетарии сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов расскажет, откуда берутся астероиды и кометы, угрожающие Земле. После лекции все желающие могут остаться ради наблюдений за ночным небом. Они продлятся с 23:30 до часа ночи.

Роман моды и кинематографа — в прочтении историка Эрмитажа 30 июня, 19:00, 18+



Фото: кадр из фильма «Матрица» Поделиться Поделиться





В пространстве «Охта-8» историк искусства, моды и дизайна, методист Эрмитажа Екатерина Бычкова расскажет об отношениях между модой и стилем лент девяностых, от «Матрицы» и «Терминатора» до фильмов Квентина Тарантино. Знаток покажет самые запоминающиеся костюмы и поделится их историей. Вход на лекцию по регистрации.



О замене профессоров нейросетями подискутируют на лекции 30 июня, 19:00, 12+



Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться





Вопрос «Зачем нам учиться, если есть ChatGPT?» — ключевой для лекции инженера-исследователя из ИТМО Сергея Леончука. В мир алгоритмов ведущий погружать не будет, зато поделится мыслями о том, как изменится сфера образования и потребления информации в реалиях, где ChatGPT и его конкуренты за пять секунд отвечают на любой вопрос и делают выжимки-конспекты любого текста.

Шаляпинский маршрут покажет вариации истории 2 июля, 18:00–22:00, 6+



Фото: theatremuseum.ru Поделиться Поделиться





На один день все площадки Музея театрального и музыкального искусства (Театральный музей, Музей-квартира актеров Самойловых и Музей-квартира Римского-Корсакова, Шереметевский дворец) объединятся в общий шаляпинский маршрут. На документальном спектакле-променаде «Шаляпин. Прогулка» будет обыграна его биография, прозвучат голоса самого артиста и его современников. Также зрители смогут стать участниками парада бульдогов, любимых собак Шаляпина, и отправиться на прогулку на кораблике.

«Легенда» прочертит «Дорогу к счастью» 1 июля, 19:15, 12+ В театре «Легенда» идет музыкальный спектакль «Дорога к Счастью» по мотивам оскароносного сценария Роберта Рискина «Это случилось однажды ночью». Молодой журналист и богатая наследница проведут несколько дней в путешествии по Америке, пройдут путь от презрения до любви и откроют для себя счастье. Зрители же проникнутся духом киноэпохи и оценят сочетание театра и музыки.

На экранах

«Личная жизнь» — в декорациях японской трагедии С 29 июня, 18+



Фото: arthouse.ru Поделиться Поделиться





В кино выходит японская драма режиссера Кодзи Фукада «Личная жизнь». В центре внимания оказывается запутанная история отношений героини, её мужа, сына и биологического отца ребёнка. Трагедия в том, что последний лишен слуха. Попытка справиться с эмоциями и чувством вины приводит к непредсказуемым последствиям.

«Время расплаты» — новинка с Гибсоном С 29 июня, 18+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Новый неонуар Майкла Обловитца «Время расплаты» на этой неделе в кино. Герой Мела Гибсона — детектив, который узнаёт о неизлечимом заболевании, — тут главный персонаж. Он решает умереть, погибнув при выполнении, чтобы его семье выплатили большую сумму. План продуман, но всё идëт не так, как задумывалось.



Спортдрама из Казахстана — о лыжах и Паралимпиаде С 29 июня, 18+

Лента «Паралимпиец» основана на биографии первого казахского зимнего паралимпийского чемпиона Александра Колядина. На зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году он завоевал золотую медаль в лыжных гонках в спринте классическим стилем.

«Стрингер» с Джилленхолом снова в большом прокате С 29 июня, 18+



В прокат возвращается «Стрингер» с Джейком Джилленхолом в главной роли. Его персонаж снимает не просто ради денег, а ради ощущения пойманного эксклюзива, и поэтому он не готов останавливаться. В 2015 фильм претендовал на «Оскар» и собрал внушительное количество наград на международных фестивалях.



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

