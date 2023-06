Куда пойти 30 июня — 1 июля: опера в Петропавловке, VK Fest и Эмир Кустурица

Мелодии из кино — в сквере на Васильевском

30 июня, 17:00, 0+



Музыку Андрея Петрова разных лет в этот уик-энд в сквере его имени играют музыканты оркестра Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота. Музыка композитора звучит во многих советских фильмах, от «Берегись автомобиля» до «Осеннего марафона» и «Вокзала для двоих». Вход на концерт свободный.



Филармония уходит в отпуск под Чайковского

30 июня, 20:00, 6+



Филармония закрывает сезон и под управлением главного дирижера, народного артиста России Николая Алексеева играет финальную программу с Первым концертом и Симфонией № 4 Чайковского. Это одни из самых узнаваемых его произведений



Кустурица и другие — на «ЭтоЭтно»

1 и 2 июля, 18+



Петропавловская крепость принимает фестиваль «ЭтоЭтно», специальным гостем которого в первый день программы станет сербский музыкант и режиссер Эмир Кустурица и его The No Smoking Orchestra. Среди других участников — коллектив из Горного Алтая New Asia; дебютанты прошлого года — группа «Хмельная Ворга», исполняющая музыку в славянско-скандинавской стилистике; коллектив ИВА НОВА, играющий альтернативный этно-экстрим, популярный сербский музыкант Марко Маркович и его коллектив Big Brass Band, а также китайская певица Пэн Иньлай, сербский диджей Тебра и певица Индира Мамбетова из Казахстана. Вход на все выступления свободный.