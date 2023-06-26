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    На берегу Кронверкского пролива прозвучит цифровая опера «Руслан и Людмила», вход свободный

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    30 июня на территории Кронверкского пролива Петропавловской крепости состоится показ оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила». Вход свободный, 6+.

    Опера «Руслан и Людмила», И. Билибин, 1900
    Опера «Руслан и Людмила», И. Билибин, 1900
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    Режиссер постановки Илья Архипов и видеорежиссер Вадим Дуленко соединят сценическое действие с видеоконтентом, создавая эффект дополненной реальности и максимально погружая зрителя в сказочное повествование — для этого на сцене будут поставлены четыре огромных видеоэкрана. Ощущение сказочности, гиперреального сна призвано поддержать и визуальное решение образов героев, сочетающих современные и традиционные природные элементы.

    В спектакле примут участие симфонический оркестр «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело, а также оперный хор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина. Партии исполнят солисты Мариинского театра Елена Витман, Михаил Петеренко, Денис Беганский, Август Амонов, солист Михайловского театра Александр Безруков, солисты Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина Назия Аминева, Анастасия Самарина, Елизавета Михайлова, Дмитрий Григорьев-Кан.

    Начало в 20:00.

    Опера «Руслан и Людмила», И. Билибин, 1900
    Опера «Руслан и Людмила», И. Билибин, 1900

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