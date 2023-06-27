Петербуржцам расскажут, что делать в школах и вузах с ChatGPT

У Сергея Леончука, инженера-исследователя из ИТМО, уже была лекция с будоражащим названием «Когда вымрут химики», притом что сам выступающий — химик. Кажется, что в науке постоянно совершается что-то прогрессивное, но, считает Леончук, на самом деле в мировой науке кризис. Во всяком случае, в науке прорывной — той, которая очень сильно меняет не только ученый мир, но и наш быт. Вроде открытия радиоактивности, которое привело к развитию мирного и немирного атома. Или открытий в генетике, благодаря чему сейчас можно лечить некоторые наследственные заболевания. Сергей Леончук даже график может показать: количество прорывных открытий в XIX–ХХ веках и сейчас. Сейчас показательно меньше. Но одно из последних достижений (и то родом из прошлого века), которое действительно меняет очень многое, — ChatGPT. Конечно, искусственный интеллект может и соврать, его ответы надо перепроверять, но все же странная задача для человека: получать образование, чтобы правильно формулировать вопросы для искусственного интеллекта и перепроверять его ответы.

