Петербуржцам расскажут, что делать в школах и вузах с ChatGPT

Нейронная сеть может ответить на почти любой вопрос. Зачем тогда учиться? Или — как тогда учиться, если ИИ находит ответ быстрее нас? Свои соображения по этому поводу 30 июня в Библиотеке Планетарий 1 изложит инженер-исследователь Научного центра SCAMT Университета ИТМО. Бесплатно. 16+
У Сергея Леончука, инженера-исследователя из ИТМО, уже была лекция с будоражащим названием «Когда вымрут химики», притом что сам выступающий — химик. Кажется, что в науке постоянно совершается что-то прогрессивное, но, считает Леончук, на самом деле в мировой науке кризис. Во всяком случае, в науке прорывной — той, которая очень сильно меняет не только ученый мир, но и наш быт. Вроде открытия радиоактивности, которое привело к развитию мирного и немирного атома. Или открытий в генетике, благодаря чему сейчас можно лечить некоторые наследственные заболевания. Сергей Леончук даже график может показать: количество прорывных открытий в XIX–ХХ веках и сейчас. Сейчас показательно меньше. Но одно из последних достижений (и то родом из прошлого века), которое действительно меняет очень многое, — ChatGPT. Конечно, искусственный интеллект может и соврать, его ответы надо перепроверять, но все же странная задача для человека: получать образование, чтобы правильно формулировать вопросы для искусственного интеллекта и перепроверять его ответы.
Каким представляется сфера образования будущего, узнаем на лекции «Зачем нам учиться, если есть ChatGPT?» 30 июня в Библиотеке Планетарий 1 (наб. Обводного канала, 74Ц). Подробности регистрации на странице библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 19:00.
Александра Шеромова