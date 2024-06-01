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    В Ростовской области из-за удара молнии горят 63 гектара леса. Пожар тушат с помощью вертолёта

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    Крупный лесной пожар тушат в Тарасовском районе Ростовской области 1 июня. Возгорание обнаружили при патрулировании. По предварительной информации, 52 гектара леса горят из-за удара молнии, сообщает в телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

    МЧС России

    По словам Голубева, в данный момент угрозы для населенных пунктов нет. Пожар тушат силами 121 человека и 46 единиц техники. Также работает вертолет Ми-8 Мчс России.

    МЧС России

    В МЧС добавили, что к ночи площадь пожара выросла до 63 гектаров. Вертолетом уже сброшено 14 тонн воды. В Тарасовский район следует аэромобильная группировка, в составе которой 100 огнеборцев и 26 единиц техники.

    Ранее сообщалось, что в Балашихе молния убила мужчину, который шел под зонтом.

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