В Ростовской области из-за удара молнии горят 63 гектара леса. Пожар тушат с помощью вертолёта

Крупный лесной пожар тушат в Тарасовском районе Ростовской области 1 июня. Возгорание обнаружили при патрулировании. По предварительной информации, 52 гектара леса горят из-за удара молнии, сообщает в телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.
МЧС России
По словам Голубева, в данный момент угрозы для населенных пунктов нет. Пожар тушат силами 121 человека и 46 единиц техники. Также работает вертолет Ми-8 Мчс России.
МЧС России
В МЧС добавили, что к ночи площадь пожара выросла до 63 гектаров. Вертолетом уже сброшено 14 тонн воды. В Тарасовский район следует аэромобильная группировка, в составе которой 100 огнеборцев и 26 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Балашихе молния убила мужчину, который шел под зонтом.