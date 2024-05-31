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    В Балашихе молния убила мужчину, который шел под зонтом

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    Молния убила мужчину в подмосковной Балашихе. Тело с ожогами и электрометками нашли прохожие возле одного из домов по шоссе Энтузиастов, сообщает 31 мая Следственный комитет региона, который проводит проверку обстоятельств происшествия.

    На записи с камеры видеонаблюдения, которая попала в Сеть, видно, как пешеход под зонтом идет по асфальтированной дорожке. Как только он приближается к шоссе, появляется яркая вспышка и молния бьет в зонт. Мужчина заваливается на бок и падает на проезжую часть.

    Как писала «Фонтанка», в Москве погода существенно осложнила жизнь водителям. Ну а пешеходам вообще лучше было оставаться дома. Дороги, а кое-где и дворы, на глазах ушли под воду из-за сильнейшего ливня.

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