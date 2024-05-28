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    Музыкальный театр им. Шаляпина устроит ярмарочное представление по сказкам Пушкина

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    1 и 2 июня Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина представит премьеру спектакля «Вымыслы. Сказки Пушкина» (на сцене Дома офицеров). Как и многие спектакли и события этого года, постановка «Вымыслов» приурочена к 225-летию великого русского писателя.

    Фото: афиша спектакля
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    Музыкальное представление соединит сюжеты трех сказок А. С. Пушкина: «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о золотом петушке». Объединит эти истории ярмарочное веселье в русском народном стиле. Встретив Балду на праздничной ярмарке, зрители отправятся вслед за ним на дно морской пучины, где узнают историю о старике и золотой рыбке, а также столкнутся с загадками Шамаханской царицы и секретами золотого петушка.

    Режиссер-постановщик спектакля Илья Архипов о выбранной стилистике: «Я стремлюсь воплотить на сцене произведения Пушкина, оживить сказочных героев, отдавая дань традиции, но при этом придать персонажам современные черты». Костюмы, созданные Аленой Песковой, соединят в себе элементы национальной одежды и современный покрой. Современность вольется в русскую сказку и через внедрение новых технологий: помимо активного использования видеопроекций, театр попробовал поработать с дополненной реальностью, чтобы оживить декорации. Хореограф Никита Борис придумал танцевальные номера, сочетающие в себе элементы пляски и современного характерного танца. В постановке будут использованы как народные мелодии, так и новая музыка, вдохновлённая произведениями русских композиторов.

    6+

    Арина Хек

    Фото: афиша спектакля

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