Музыкальный театр им. Шаляпина устроит ярмарочное представление по сказкам Пушкина

1 и 2 июня Музыкальный театр
Музыкальное представление соединит сюжеты трех сказок
Режиссер-постановщик спектакля Илья Архипов о выбранной стилистике: «Я стремлюсь воплотить на сцене произведения Пушкина, оживить сказочных героев, отдавая дань традиции, но при этом придать персонажам современные черты». Костюмы, созданные Аленой Песковой, соединят в себе элементы национальной одежды и современный покрой. Современность вольется в русскую сказку и через внедрение новых технологий: помимо активного использования видеопроекций, театр попробовал поработать с дополненной реальностью, чтобы оживить декорации. Хореограф Никита Борис придумал танцевальные номера, сочетающие в себе элементы пляски и современного характерного танца. В постановке будут использованы как народные мелодии, так и новая музыка, вдохновлённая произведениями русских композиторов.
6+
Арина Хек