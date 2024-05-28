Пушкинский фестиваль в «Балтийском доме» откроется стрит-арт-перформансом

С 1 по 5 июня театр-фестиваль «Балтийский дом» проведет Всероссийский театральный фестиваль «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», посвященный творчеству А. С. Пушкина.
Фестиваль откроется стрит-арт-перформансом «GRAF.Пушкин», созданным совместно с креативным агентством PUBLICART. Театр предложил известным петербургским мастерам уличного искусства создать художественные работы, вдохновлённые спектаклями, участвующими в фестивале. Так, на строительном заборе, установленном у фасада театра в связи с ремонтом, возникнет своеобразная художественная галерея. Для каждого театра-участника будет выделена своя секция, а режиссеры и артисты спектаклей примут непосредственное участие в создании арт-объектов.
Театральная программа фестиваля состоит из двух частей — спектаклей Петербурга и других городов. В петербургскую программу вошли премьерные спектакли города, как для взрослых, так и для детей. Сам «Балтийский дом» также представит на фестивале премьеру спектакля «Золотой петушок» (6+) в красочной постановке Владимира Жукова.
Гостевую программу фестиваля составят три музыкальных спектакля. Один из них — «Пиковая дама» (12+) Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М. М. Бровуна в постановке заслуженного деятеля искусств Украины Василия Маслия. Владимирский академический театр драмы сыграет мюзикл «Барышня-крестьянка» (12+) в постановке петербургского балетмейстера Сергея Грицая. Владимирский театр рассуждает в своем спектакле не столько о любви (хотя и о ней тоже), сколько о профессии артиста. А московское театральное агентство «Арт-партнер XXI» сыграет ироническую драму «Онегин-блюз» (12+) Михаила Цитриняка с участием струнного квартета и саксофона.
Подробная программа на сайте театра.
Арина Хек