На Невском у доходного дома церкви святой Екатерины слегка осыпался фасад

У одного из доходных домов католической церкви святой Екатерины на Невском, 32–34 осыпался фасад. На это обратил внимание читатель «Фонтанки» вечером 31 мая.



Речь о здании справа от церкви, в котором сейчас расположены магазины одежды и ювелирных изделий.