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    На Невском у доходного дома церкви святой Екатерины слегка осыпался фасад

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    У одного из доходных домов католической церкви святой Екатерины на Невском, 32–34 осыпался фасад. На это обратил внимание читатель «Фонтанки» вечером 31 мая.

    Речь о здании справа от церкви, в котором сейчас расположены магазины одежды и ювелирных изделий.

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    «Произошло падение незначительных участков штукатурного слоя. В результате инцидента никто не пострадал. Потенциально опасное место ограждено силами управляющей компании», — сообщили «Фонтанке» в администрации Центрального района.

    Дом находится в управлении «Жилкомсервиса № 1» Центрального района. 1 июня компания исследует состояние фасада.

    Доходные дома церкви святой Екатерины были построены в 1751–1753 годах, в том же веке перестроены, а через 100 лет достроены в высоту по специальному проекту. Автор изначального образа — архитектор Антонио Трезини, автор доработки — Антон Клевщинский.

    В 2024 году в Петербурге началась реализация программы капитального ремонта «Невский проспект». Она продлится до 2027 года и в ее рамках планируют отремонтировать 72 фасада и 62 крыши. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом.

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