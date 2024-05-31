На Невском у доходного дома церкви святой Екатерины слегка осыпался фасад

У одного из доходных домов католической церкви святой Екатерины на
Речь о здании справа от церкви, в котором сейчас расположены магазины одежды и ювелирных изделий.
«Произошло падение незначительных участков штукатурного слоя. В результате инцидента никто не пострадал. Потенциально опасное место ограждено силами управляющей компании», — сообщили «Фонтанке» в администрации Центрального района.
Дом находится в управлении «Жилкомсервиса
Доходные дома церкви святой Екатерины были построены в 1751–1753 годах, в том же веке перестроены, а через
В 2024 году в Петербурге началась реализация программы капитального ремонта «Невский проспект». Она продлится до 2027 года и в ее рамках планируют отремонтировать 72 фасада и 62 крыши. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом.