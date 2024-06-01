Самую древнюю галактику из известных обнаружил телескоп Джеймса Уэбба

С помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» международная группа ученых открыла самую древнюю из известных человечеству галактик — сообщает Popular Science 31 мая. Ей дали название JADES-GS-z14–10. Снимок получился достаточно ярким, поэтому ученые уверены: в будущем получится обнаружить еще более древние галактики и глубже исследовать происхождение Вселенной.

«Джеймс Уэбб» — это орбитальная инфракрасная обсерватория. Она представляет собой самый крупный космический телескоп с самым большим зеркалом из когда-либо запущенных людьми. «Джеймс Уэбб» отправили в космос и начали применять только в 2021 году. Этот проект — результат сотрудничества 17 стран, его курируют НАСА, Европейское и Канадское космические агентства.

Фото: НАСА, ЕКА, CSA, STScI, Б. Робертсон (Калифорнийский университет в Санта-Крузе), Б. Джонсон (CfA), С. Такчелла (Кембридж), Фил Каргайл (CfA) Поделиться Поделиться





Об открытии новых галактик стало известно из научной статьи, которую опубликовала в мае междисциплинарная группа исследователей под руководством Стефано Карниани из Высшей нормальной школы в Пизе (Италия). Самая древняя из них, JADES-GS-z14–10, появилась спустя 300 миллионов лет после Большого взрыва. Кроме нее, удалось обнаружить и чуть менее древнюю, JADES-GS-z14–11.



Астрономы рассчитывают расстояние до таких объектов, исследуя показатель так называемого космологического красного смещения. Поскольку Вселенная расширяется, длина световых волн растягивается по мере их движения в пространстве. Это явление известно как красное смещение, поскольку оно перемещает свет в инфракрасную область электромагнитного спектра. Чем дальше находится источник света, тем больше времени он проводит в пути и тем сильнее смещается в красную сторону. Оборудование «Джеймса Уэбба» предназначено как раз для изучения наиболее смещенных в красную сторону света галактик — то есть самых древних.



Открытые галактики необычно яркие и большие для своего возраста. Это наводит ученых на предположение, что самые ранние галактики во Вселенной росли гораздо быстрее, чем принято считать — обращает внимание Livescience.



Группа исследователей в своей научной статье отметила, что «Джеймс Уэбб» мог бы обнаружить галактику, в 10 раз менее яркую, чем JADES-GS-z14–10. Это дает надежду, что космический телескоп поможет найти еще более старые объекты во Вселенной — которые датировались бы первыми 200 миллионами истории после Большого взрыва.



В марте «Фонтанка» рассказывала, что космические телескопы зафиксировали взрыв на Солнце.

